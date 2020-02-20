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Здоровье Китайский коронавирус

Умерли заразившиеся коронавирусом пассажиры лайнера Diamond Princess

Погибшие — мужчина и женщина 80 лет

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Ранее с подозрением на коронавирус с судна госпитализировали двух русских

Ранее с подозрением на коронавирус с судна госпитализировали двух русских

Два пассажира судна Diamond Princess, инфицированные новым коронавирусом, скончались в четверг, 20 февраля, сообщает японская государственно-общественная центральная телерадиокомпания NHK со ссылкой на официальных представителей правительства Японии. Скончавшиеся — мужчина и женщина в возрасте за 80 лет.

Это первый случай подтверждения гибели среди пассажиров круизного судна.

Граждан РФ среди умерших нет, сообщает «Ъ» со ссылкой на посольство России в Токио.

20 января лайнер вышел из Иокогамы, а 3 февраля вернулся. Корабль поместили на карантин после того, как один из пассажиров, сошедший в Гонконге 25 января, оказался зараженным. Всего на борту находились более 3,5 тысячи человек из 50 стран. Накануне карантин на судне завершился, на берег сошла первая группа пассажиров.

К этому времени с борта Diamond Princess с подозрением на коронавирус госпитализировали двух россиян.

О новой болезни стало известно в декабре прошлого года — власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Ее зарегистрировали в городе Ухани в провинции Хубэй в центральной части страны. Установить возбудителя инфекции китайским врачам удалось 7 января 2020 года: это коронавирус 2019-nCoV. Власти Китая начали принимать экстренные меры по предотвращению эпидемии. Российские власти подключились в конце января — премьер-министр поручил закрыть границы на Дальнем Востоке, были приостановлены полеты в Китай и проведена эвакуация российских граждан из КНР.

Первые зараженные коронавирусом в России были обнаружены 31 января. По актуальным данным на сегодняшний день, вирус выявили почти у 76 тысяч человек. 2128 скончались от 2019-nCoV.

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коронаврусDiamond PrincessКитай
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КОММЕНТАРИИ (5)

Греча
20 фев 2020 в 11:31

80 лет и на лайнерах путешествуют, здоровье такое, что только мегавирус может справиться. А в новосибе народ так плохо выглядит что иной раз диву даешься: думаешь человеку лет под 60, а на деле 40. У девушек с татухами и неумело наложенной косметикой реальный возраст 25, а кажется что уже далеко за 45. И образ жизни такой же - все квелые, ленивые, апатичные, писсемистичные... 2 лямя в городе живет всем начихать на ямы, грязь и сугробы. Ничего в жизни людям не надо.

Гость
20 фев 2020 в 11:31

У нас если старики за 80 заболеют обычным гриппом то тоже не жильцы, поэтому тут не короновирус виноват а возраст.....не нужно сеить панику где ее нет!

вася
20 фев 2020 в 11:36

России вирус не грозит. Так как наш вождь примет все меры.