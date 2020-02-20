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Происшествия

Пять пассажиров автобуса пострадали в аварии под Новосибирском

Среди пострадавших был ребенок

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Авария произошла на 9 км в направлении села Борково

Авария произошла на 9 км в направлении села Борково

Вчера, 19 февраля, в Маслянинском районе Новосибирской области пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с автомобилем УРАЛ. 

Как сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области, авария произошла на 9 км в направлении села Борково. 

— 53-летний водитель, управляя автобусом ПАЗ, совершил столкновение с автомобилем УРАЛ, который двигался в попутном направлении. В результате происшествия 5 пассажиров с различными травмами были доставлены в лечебное учреждение, один из пострадавших — ребенок, — говорится в сообщении. 

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Вчера днем на трассе в Новосибирской области столкнулись 2 фуры MAN. Один из грузовиков выкинуло на обочину.

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КОММЕНТАРИИ (7)

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20 фев 2020 в 10:37

Поэтому и не доверяю ОТ. Никогда не знаешь - кто там за рулем? Вдруг - неуч? Если за руль, то только сама. Никому в этом плане не доверяю.

Qwerty
20 фев 2020 в 10:47

Повезло пассажирам. Ехали бы на пруле - был бы фарш.

EXТомич
20 фев 2020 в 11:12

Раша. Истребление.