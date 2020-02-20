Пять пассажиров автобуса пострадали в аварии под Новосибирском

Вчера, 19 февраля, в Маслянинском районе Новосибирской области пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с автомобилем УРАЛ.
Как сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области, авария произошла на 9 км в направлении села Борково.
— 53-летний водитель, управляя автобусом ПАЗ, совершил столкновение с автомобилем УРАЛ, который двигался в попутном направлении. В результате происшествия 5 пассажиров с различными травмами были доставлены в лечебное учреждение, один из пострадавших — ребенок, — говорится в сообщении.
Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Вчера днем на трассе в Новосибирской области столкнулись 2 фуры MAN. Один из грузовиков выкинуло на обочину.