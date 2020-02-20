Иномарка перевернулась на бок на Большевистской и парализовала движение в районе Речного вокзала

Утром 20 февраля в районе Большевистской, 43а иномарка перевернулась на бок. В районе Речного вокзала собралась серьезная пробка.
Информация об этом поступила в службу 112. Звонок поступил около 7 часов. Как рассказали очевидцы дежурному службы, иномарка столкнулась с автобусом и перевернулась на бок.
К моменту написания новости движение на Большевистской, Октябрьском мосту, Восходе, Фабричной, Зыряновской, Добролюбова и Кирова все ещё было парализовано. Приложение 2ГИС оценивает уровень пробок в 9 баллов.
Обновлено: в ГИБДД по Новосибирской области уточнили, что водитель перевернувшейся машины не справился с управлением. В результате аварии никто не пострадал. Сейчас на месте работает экипаж ГИБДД.
Новосибирск часто стоит в пробках. Исключением не становятся даже праздники и выходные, но водители не унывают. Так, 14 февраля прямо в пробке они начали поздравлять друг друга с Днем всех влюбленных.