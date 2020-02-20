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Дороги и транспорт

Иномарка перевернулась на бок на Большевистской и парализовала движение в районе Речного вокзала

Уровень пробок достиг 9 баллов

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По словам очевидцев, иномарка столкнулась с автобусом&nbsp;

По словам очевидцев, иномарка столкнулась с автобусом 

Утром 20 февраля в районе Большевистской, 43а иномарка перевернулась на бок. В районе Речного вокзала собралась серьезная пробка. 

Информация об этом поступила в службу 112. Звонок поступил около 7 часов. Как рассказали очевидцы дежурному службы, иномарка столкнулась с автобусом и перевернулась на бок. 

К моменту написания новости движение на Большевистской, Октябрьском мосту, Восходе, Фабричной, Зыряновской, Добролюбова и Кирова все ещё было парализовано. Приложение 2ГИС оценивает уровень пробок в 9 баллов.

Авария случилась в правом ряду

Авария случилась в правом ряду

Обновлено: в ГИБДД по Новосибирской области уточнили, что водитель перевернувшейся машины не справился с управлением. В результате аварии никто не пострадал. Сейчас на месте работает экипаж ГИБДД. 

Новосибирск часто стоит в пробках. Исключением не становятся даже праздники и выходные, но водители не унывают. Так, 14 февраля прямо в пробке они начали поздравлять друг друга с Днем всех влюбленных

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КОММЕНТАРИИ (19)

ИбуПрофен
20 фев 2020 в 08:48

А какого х.р.е.н.а. делаю ДПСы и почему не растаскивают? Уже мин.40 на одном месте стоим. и ведь не вывернуть отсюда никуда, если только на вертолёте облететь. Как можно так по-уродски планировать дороги и дорожные развязки, что - авария одна, а в ж..пе полгорода?!

Фото пользователя
20 фев 2020 в 08:43

Столько неумелых водителей в ` городе! Поражаюсь количеству аварий на дорогах, зачастую нелепых и даже позорных.

Житель Бердска
20 фев 2020 в 08:56

Один водятел парализовал весь город. Хотелось бы фото в студию, а после штраф за нарушение движения по полосам и права в сейф навсегда.
PS. И все это ради того, чтоб на секунду быстрее проехать.