Иномарка перевернулась на бок на Большевистской и парализовала движение в районе Речного вокзала

По словам очевидцев, иномарка столкнулась с автобусом

Утром 20 февраля в районе Большевистской, 43а иномарка перевернулась на бок. В районе Речного вокзала собралась серьезная пробка.

Информация об этом поступила в службу 112. Звонок поступил около 7 часов. Как рассказали очевидцы дежурному службы, иномарка столкнулась с автобусом и перевернулась на бок.

К моменту написания новости движение на Большевистской, Октябрьском мосту, Восходе, Фабричной, Зыряновской, Добролюбова и Кирова все ещё было парализовано. Приложение 2ГИС оценивает уровень пробок в 9 баллов.