После публикации НГС проблемный светофор на Северо-Чемском отключили. Но утром снова включили

Новый светофор на пересечении улиц Прокопьевская и Бронная, который вызвал возмущение водителей, отключили вчера вечером. Сегодня утром его включили снова.
— На вечер выключили, к утру снова включен в ещё более худшем режиме. С Просторного 66 секунд горит красный, из которых 30 секунд просто смотрим на пустой перекресток. Нет движения ни с Прокопьевской, ни со встречного Северо-Чемского. И это в 6:45. А сейчас там снова коллапс! — написал в редакцию читатель НГС.
Вчера работа светофора спровоцировала заторы там, где их, как правило, не было. О непростом движении по улицам Бронная и Комсомольская они рассказали НГС. После этого в мэрии сообщили, что светофор проверят специалисты отдела организации дорожного движения.
Как сообщили корреспонденту НГС, отвечая на запрос, в ходе проверки будет принято «адекватное решение».
— Этот светофор был установлен по просьбе жителей в рамках исполнения наказов депутата. Но действительно вопрос такой существует, мы в курсе этой проблемы. Конечно, мы будем дорабатывать и прорабатывать этот вопрос, с учётом возможностей аппаратуры будем изменять режим работы светофора, чтобы всем было комфортно ехать, — рассказал начальник отдела организации дорожного движения управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Валерий Гореев.
Вечером того же дня светофор отключили. По словам читателя НГС, в 17:20 он уже не работал.
Ранее НГС составлял подборку худших светофоров города, в него попали три светофора левобережья.
Почитайте также о самых бессмысленных улицах Новосибирска, которые никуда не ведут и где никогда нет пробок.