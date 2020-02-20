После публикации НГС проблемный светофор на Северо-Чемском отключили. Но утром снова включили

Новый светофор на пересечении улиц Прокопьевская и Бронная, который вызвал возмущение водителей, отключили вчера вечером. Сегодня утром его включили снова.



— На вечер выключили, к утру снова включен в ещё более худшем режиме. С Просторного 66 секунд горит красный, из которых 30 секунд просто смотрим на пустой перекресток. Нет движения ни с Прокопьевской, ни со встречного Северо-Чемского. И это в 6:45. А сейчас там снова коллапс! — написал в редакцию читатель НГС.