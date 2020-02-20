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Дороги и транспорт

После публикации НГС проблемный светофор на Северо-Чемском отключили. Но утром снова включили

На перекрестке снова сильная пробка

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По словам водителей, сегодня дорожная ситуация ещё хуже&nbsp;

По словам водителей, сегодня дорожная ситуация ещё хуже 

Новый светофор на пересечении улиц Прокопьевская и Бронная, который вызвал возмущение водителей, отключили вчера вечером. Сегодня утром его включили снова. 

— На вечер выключили, к утру снова включен в ещё более худшем режиме. С Просторного 66 секунд горит красный, из которых 30 секунд просто смотрим на пустой перекресток. Нет движения ни с Прокопьевской, ни со встречного Северо-Чемского. И это в 6:45. А сейчас там снова коллапс! — написал в редакцию читатель НГС. 

Автомобилисты делятся возмущением в приложениях

Автомобилисты делятся возмущением в приложениях

Вчера работа светофора спровоцировала заторы там, где их, как правило, не было. О непростом движении по улицам Бронная и Комсомольская они рассказали НГС. После этого в мэрии сообщили, что светофор проверят специалисты отдела организации дорожного движения. 

Как сообщили корреспонденту НГС, отвечая на запрос, в ходе проверки будет принято «адекватное решение».

— Этот светофор был установлен по просьбе жителей в рамках исполнения наказов депутата. Но действительно вопрос такой существует, мы в курсе этой проблемы. Конечно, мы будем дорабатывать и прорабатывать этот вопрос, с учётом возможностей аппаратуры будем изменять режим работы светофора, чтобы всем было комфортно ехать, — рассказал начальник отдела организации дорожного движения управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Валерий Гореев.

По данным сервисов 2ГИС и Яндекс.Пробки, движение на Прокопьевской и Бронной затруднено.&nbsp;Уровень пробок приложения оценили в 8–9 баллов

По данным сервисов 2ГИС и Яндекс.Пробки, движение на Прокопьевской и Бронной затруднено. Уровень пробок приложения оценили в 8–9 баллов

Вечером того же дня светофор отключили. По словам читателя НГС, в 17:20 он уже не работал. 

Так выглядел светофор вчера в 17 часов&nbsp;

Так выглядел светофор вчера в 17 часов 

Жители жилмассива сразу заметили это изменение&nbsp;

Жители жилмассива сразу заметили это изменение 

Ранее НГС составлял подборку худших светофоров города, в него попали три светофора левобережья.

Почитайте также о самых бессмысленных улицах Новосибирска, которые никуда не ведут и где никогда нет пробок.

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КОММЕНТАРИИ (32)

Юляша
20 фев 2020 в 08:20

Издевательство какое то. Городские власти совсем не понимают что делают?

Фото пользователя
20 фев 2020 в 08:18

Дурацкая работа светофора плюс не чищенные дороги, это полный мрак. Спасибо Локоть!

горожанка
20 фев 2020 в 09:02

Жители Северо-Чемского жилмассива теперь живут в ловушке,если не успел выехать с массива до 6,30,то и не пытайся во время приехать на работу-бесполезно..Пробки ежедневные.Я работаю на пл.Ленина с 9 часов,но выхожу из дома за два с половиной часа,чтобы не опаздывать и преднамеренно задерживаюсь на работе до 7.15,чтобы вечером избежать пробки.Уважаемый руководитель Департамента транспорта,пора уже решить вопросы с расширением дорог от Комсомольской и до Ватутина.