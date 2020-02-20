Более 600 домов в Ленинском районе остались без электричества

По данным портала «Мой Новосибирск», аварийное отключение электроэнергии произошло в 21:45. Электричество в дома должны вернуть в 00:45 20 февраля. По словам диспетчера службы жизнеобеспечения города, это предварительное время длительности аварийного отключения.

По словам читателя НГС Владимира, электроэнергию здесь отключают уже второй раз за месяц — в прошлый раз это произошло 5 февраля и продлилось с 18:00 до 21:00.

— Второй раз за месяц авария, техника у людей горит, — сообщил корреспонденту НГС житель микрорайона Балластный карьер.

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