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Более 600 домов в Ленинском районе остались без электричества

Свет отключили из-за аварии

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Свет в дома должны вернуть в 00:45

Свет в дома должны вернуть в 00:45

Сегодня вечером, 19 февраля, в Ленинском районе 631 дом остался без электричества.

По данным портала «Мой Новосибирск», аварийное отключение электроэнергии произошло в 21:45. Электричество в дома должны вернуть в 00:45 20 февраля. По словам диспетчера службы жизнеобеспечения города, это предварительное время длительности аварийного отключения. 

Без света сейчас 631 дом

Без света сейчас 631 дом

— Второй раз за месяц авария, техника у людей горит, — сообщил корреспонденту НГС житель микрорайона Балластный карьер. 

По словам читателя НГС Владимира, электроэнергию здесь отключают уже второй раз за месяц — в прошлый раз это произошло 5 февраля и продлилось с 18:00 до 21:00. 

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отключили электричествоЛенинский район
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КОММЕНТАРИИ (4)

с богаткова
20 фев 2020 в 00:16

Генератор надо иметь и 2 линии резервирования интернета, как у меня.

Фото пользователя
20 фев 2020 в 00:16

Не беда, сейчас уже вся спят, т.е. свет не нужен.

Гость
20 фев 2020 в 00:18

Левый берег вообще надо отключить от всего.