«Вопль отчаяния»: жительница Новосибирска серьезно травмировалась на нечищеной лестнице

Также женщина разбила лицо и нос Фото: Андрей Поздняков

Вчера утром, 18 февраля, 72-летняя жительница Новосибирска получила серьезные травмы, упав с заснеженной лестницы, ведущей от станции метро «Речной вокзал» к улице Восход. Женщина позвонила своему сыну и рассказала о произошедшем. — Сказала, что, похоже, сломала руку, потому что рука висит, она ее не чувствует. Её там подхватила какая-то женщина — медицинский сотрудник — увела ее на станцию метро, в вестибюль «Речного вокзала». Там они дожидались скорой помощи, — рассказал корреспонденту НГС сын пострадавшей Андрей Поздняков.

Новосибирец встретил мать уже в больнице. Пенсионерке сделали несколько рентгеновских снимков. У нее оказался сложный перелом левой руки со смещением — женщина сломала две кости в предплечье. Также она разбила лицо и нос. — Проблемы создала своим детям, потому что теперь ни в магазин сходить не могу, никуда. Сын возит до больницы и обратно. Ладно еще лицо, хоть нос остался целый, а вот руку вправляли — один врач меня держал, другой руку вправлял. И все из-за того, что лестница не посыпана песочком. Я вообще даже на себя смотреть не могла, боюсь на улицу выходить.Такие отеки под глазами, — поделилась с НГС пострадавшая Людмила Николаевна.

Лестница, с которой упала пенсионерка Фото: Андрей Поздняков

— Это уже вопль отчаяния. Честно, я все понимаю. Да, зима очень сложная — это ясно и понятно. Но место людное, а снег не вывозят! Посыпают каким-то песком, и ничего дальше не происходит. Я сам автомобилист, сам прекрасно знаю, что такое оттепель, насколько это всё ужасно. Но вообще ничего не предпринимать — просто какой-то караул. Все тротуары засыпаны снегом, под этим снегом лёд. Сплошной гололёд. В центре города — на Красном проспекте, на улице Ленина, под станциями метро — ну как такое может быть? — сетует на ситуацию с чисткой снега в городе новосибирец.