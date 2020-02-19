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Город Происшествия

«Вопль отчаяния»: жительница Новосибирска серьезно травмировалась на нечищеной лестнице

У пенсионерки сложный перелом левой руки со смещением

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Также женщина разбила лицо и нос

Также женщина разбила лицо и нос

Вчера утром, 18 февраля, 72-летняя жительница Новосибирска получила серьезные травмы, упав с заснеженной лестницы, ведущей от станции метро «Речной вокзал» к улице Восход. Женщина позвонила своему сыну и рассказала о произошедшем. 

— Сказала, что, похоже, сломала руку, потому что рука висит, она ее не чувствует. Её там подхватила какая-то женщина — медицинский сотрудник — увела ее на станцию метро, в вестибюль «Речного вокзала». Там они дожидались скорой помощи, — рассказал корреспонденту НГС сын пострадавшей Андрей Поздняков.

Новосибирец встретил мать уже в больнице. Пенсионерке сделали несколько рентгеновских снимков. У нее оказался сложный перелом левой руки со смещением — женщина сломала две кости в предплечье. Также она разбила лицо и нос.

— Проблемы создала своим детям, потому что теперь ни в магазин сходить не могу, никуда. Сын возит до больницы и обратно. Ладно еще лицо, хоть нос остался целый, а вот руку вправляли — один врач меня держал, другой руку вправлял. И все из-за того, что лестница не посыпана песочком. Я вообще даже на себя смотреть не могла, боюсь на улицу выходить.Такие отеки под глазами, — поделилась с НГС пострадавшая Людмила Николаевна. 

Лестница, с которой упала пенсионерка

Лестница, с которой упала пенсионерка

— Это уже вопль отчаяния. Честно, я все понимаю. Да, зима очень сложная — это ясно и понятно. Но место людное, а снег не вывозят! Посыпают каким-то песком, и ничего дальше не происходит. Я сам автомобилист, сам прекрасно знаю, что такое оттепель, насколько это всё ужасно. Но вообще ничего не предпринимать — просто какой-то караул. Все тротуары засыпаны снегом, под этим снегом лёд. Сплошной гололёд. В центре города — на Красном проспекте, на улице Ленина, под станциями метро — ну как такое может быть? — сетует на ситуацию с чисткой снега в городе новосибирец. 

По словам Андрея Позднякова, теперь его мать ближайшие два месяца проведет в гипсе. Женщина до сих пор работает по своему желанию, но этот период будет вынуждена провести дома.

Корреспондент НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска по ситуации.

В начале февраля НГС рассказывал о пассажирке самолёта, которая упала на трапе в аэропорту Толмачёво. Женщина сломала плечо. 

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КОММЕНТАРИИ (77)

Индюк
19 фев 2020 в 23:33

Всё, попал Локоть! Теперь отписками не отделается. Тяжелая травма - это уже серьезно. Дождались, пока люди падать не начали. Вовремя надо убирать улицы

пенсионерка
19 фев 2020 в 23:25

Очень жалко женщину. Пусть подает в суд на владельца лестницы для возмещения затрат на лечение и моральный вред.

Фото пользователя
19 фев 2020 в 23:34

повезло. а могла сломать шейку бедра