«Видимо, не рассчитал»: очевидец ДТП в Барабинском районе рассказал, как произошло столкновение фур

Очевидец сегодняшней утренней тяжелой аварии в Барабинском районе Новосибирской области рассказал, как вместе с водителем трактора и легковушки пытался помочь пострадавшим. Мужчина с семьей ехал со стороны Омска следом за красной фурой MAN. По его словам, на трассе работала снегоуборочная техника и водитель большегруза попытался её объехать.

— Пошёл на обгон [водитель] на красной фуре и, видимо, не рассчитал, так как был гололёд, просто каток. Я первый, кто пытался помочь водителю с белой фуры. Ему, как он сказал, оторвало ногу. Нас было трое: водитель трактора, я и другой водитель легковушки. Когда пошли к другому водителю, который обгонял на красной фуре, там уже спасать было некого, — рассказал очевидец Андрей Волков.