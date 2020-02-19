19 февраля среда
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 2/10
usd 63.77
eur 69.09
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 2/10
usd 63.77
eur 69.09

Все новости

Все новости
Происшествия

«Видимо, не рассчитал»: очевидец ДТП в Барабинском районе рассказал, как произошло столкновение фур

По его словам, водитель красной фуры пытался объехать снегоуборочный трактор

897
5 Обсудить

Поделиться

Авария произошла около 10:30

Авария произошла около 10:30

Очевидец сегодняшней утренней тяжелой аварии в Барабинском районе Новосибирской области рассказал, как вместе с водителем трактора и легковушки пытался помочь пострадавшим. Мужчина с семьей ехал со стороны Омска следом за красной фурой MAN. По его словам, на трассе работала снегоуборочная техника и водитель большегруза попытался её объехать.

— Пошёл на обгон [водитель] на красной фуре и, видимо, не рассчитал, так как был гололёд, просто каток. Я первый, кто пытался помочь водителю с белой фуры. Ему, как он сказал, оторвало ногу. Нас было трое: водитель трактора, я и другой водитель легковушки. Когда пошли к другому водителю, который обгонял на красной фуре, там уже спасать было некого, — рассказал очевидец Андрей Волков.

Очевидец отметил, что пробыл на месте происшествия около двадцати минут — до тех пор, пока ему не сообщили, что вызвали скорую.

Впоследствии в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что в результате ДТП один из водителей — мужчина 1966 года рождения — скончался на месте, второй — 1978 года рождения — с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

Напомним, ДТП с участием двух фур MAN в Новосибирской области случилось около 10:30. Один из грузовиков выкинуло на обочину.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

ДТПавария на трассеДТП с участием фурыавария с погибшим
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (5)

19 фев 2020 в 21:54

Зато Крым и Сирия наши.
Стабильность чо.

19 фев 2020 в 22:06

Бабки народные уходят куда угодно, только не на страну и народ. Шереметьево, слышал, прибирают уже.

19 фев 2020 в 22:06

Россия променяла безопасные дороги на Сирию.