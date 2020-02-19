«Видимо, не рассчитал»: очевидец ДТП в Барабинском районе рассказал, как произошло столкновение фур

Очевидец сегодняшней утренней тяжелой аварии в Барабинском районе Новосибирской области рассказал, как вместе с водителем трактора и легковушки пытался помочь пострадавшим. Мужчина с семьей ехал со стороны Омска следом за красной фурой MAN. По его словам, на трассе работала снегоуборочная техника и водитель большегруза попытался её объехать.
— Пошёл на обгон [водитель] на красной фуре и, видимо, не рассчитал, так как был гололёд, просто каток. Я первый, кто пытался помочь водителю с белой фуры. Ему, как он сказал, оторвало ногу. Нас было трое: водитель трактора, я и другой водитель легковушки. Когда пошли к другому водителю, который обгонял на красной фуре, там уже спасать было некого, — рассказал очевидец Андрей Волков.
Очевидец отметил, что пробыл на месте происшествия около двадцати минут — до тех пор, пока ему не сообщили, что вызвали скорую.
Впоследствии в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что в результате ДТП один из водителей — мужчина 1966 года рождения — скончался на месте, второй — 1978 года рождения — с травмами различной степени тяжести госпитализирован.
Напомним, ДТП с участием двух фур MAN в Новосибирской области случилось около 10:30. Один из грузовиков выкинуло на обочину.