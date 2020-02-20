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Новосибирец попал в Книгу рекордов России с тиражом мелких червонцев — смотрим их под микроскопом

Мастер-микроминиатюрист Владимир Анискин изготовил 30 копий известной советской монеты «Сеятель»

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Миниатюрная копия золотого червонца положена для масштаба на оригинальную монету

Миниатюрная копия золотого червонца положена для масштаба на оригинальную монету

Мастер-микроминиатюрист Владимир Анискин попал в Книгу рекордов России с тиражом самых маленьких в мире копий легендарного советского золотого червонца — так называемого «Сеятеля» 1976 года выпуска.

— В Книге рекордов Гиннесса указан рекорд самой маленькой в мире копии монеты — 4,2 мм. А я ориентировался, что сделаю копию диаметром 3 мм. В итоге сделал монеты диаметром 3,13 мм и замерил их в новосибирском центре стандартизации и метрологии, чтобы был официальный акт измерения. Вес одной монеты — 0,018 г. Оценочная толщина монеты, её я высчитал через плотность, — около 100 микрон, — рассказал корреспонленту НГС Владимир Анискин.

Так выглядит копия золотого червонца под микроскопом

Так выглядит копия золотого червонца под микроскопом

Видео, на котором монету можно посмотреть под микроскопом

Анискин сделал уже 30 таких монет, но планирует довести тираж до 75 штук. Для штамповки монет мастер, как и требует технология, изготавливает из специального пластика два штемпеля с зеркальным изображением рисунка «Сеятеля», а потом чеканит монеты на специально заготовленных золотых кружках. Штемпеля приходится всё время делать новые: одной пары хватает всего не более чем на пять оттисков.

Замеры Анискин сделал в новосибирском центре стандартизации

Замеры Анискин сделал в новосибирском центре стандартизации

В Книгу рекордов России червонец Анискина попал как самая маленькая копия монеты, изготовленная в России. Зафиксировать в российской книге мировой рекорд микроминиатюристу не удалось: по словам Владимира, эта опция стоит 100 тысяч рублей. В ближайшее время мастер ждёт ответ из Книги рекордов Гиннесса, куда он тоже отправил заявку.

Часть тиража копий золотых «Сеятелей»

Часть тиража копий золотых «Сеятелей»

Мастер заметил, что коллекционеры к его изделию уже проявили огромный интерес. Поэтому сейчас он ведёт переговоры с одной нумизматической компанией, которая занимается так называемым слабированием монет — помещением их в специальные коллекционные пластиковые боксы. На нумизматическом рынке это сразу делает монету максимально привлекательной и ликвидной.

— Тут в середине января появилась информация, что швейцарский монетный двор выпустил самую маленькую в мире золотую монету. Тираж у неё 999 штук, а размер чуть меньше моей. Но это не должно повлиять на мой рекорд, так как он проходит в позиции «Самая маленькая копия монеты». Я потом даже обрадовался этой информации, потому что в будущем я могу сделать самую маленькую копию самой маленькой в мире монеты. Например, размером в 2 мм, — рассмеялся Владимир Анискин.

В 2019 году Владимир Анискин сделал несколько рисунков на срезе яблочных косточек: разных птиц и портрет героя-новосибирца Александра Демакова. Также в прошлом году мастер попал в Книгу рекордов России с самой маленькой в стране копией памятника

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