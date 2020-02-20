Новосибирец попал в Книгу рекордов России с тиражом мелких червонцев — смотрим их под микроскопом

— В Книге рекордов Гиннесса указан рекорд самой маленькой в мире копии монеты — 4,2 мм . А я ориентировался, что сделаю копию диаметром 3 мм . В итоге сделал монеты диаметром 3,13 мм и замерил их в новосибирском центре стандартизации и метрологии, чтобы был официальный акт измерения. Вес одной монеты — 0,018 г . Оценочная толщина монеты, её я высчитал через плотность, — около 100 микрон , — рассказал корреспонленту НГС Владимир Анискин.

Анискин сделал уже 30 таких монет, но планирует довести тираж до 75 штук . Для штамповки монет мастер, как и требует технология, изготавливает из специального пластика два штемпеля с зеркальным изображением рисунка «Сеятеля», а потом чеканит монеты на специально заготовленных золотых кружках. Штемпеля приходится всё время делать новые: одной пары хватает всего не более чем на пять оттисков.

В Книгу рекордов России червонец Анискина попал как самая маленькая копия монеты, изготовленная в России. Зафиксировать в российской книге мировой рекорд микроминиатюристу не удалось: по словам Владимира, эта опция стоит 100 тысяч рублей. В ближайшее время мастер ждёт ответ из Книги рекордов Гиннесса, куда он тоже отправил заявку.

Мастер заметил, что коллекционеры к его изделию уже проявили огромный интерес. Поэтому сейчас он ведёт переговоры с одной нумизматической компанией, которая занимается так называемым слабированием монет — помещением их в специальные коллекционные пластиковые боксы. На нумизматическом рынке это сразу делает монету максимально привлекательной и ликвидной.

— Тут в середине января появилась информация, что швейцарский монетный двор выпустил самую маленькую в мире золотую монету. Тираж у неё 999 штук , а размер чуть меньше моей. Но это не должно повлиять на мой рекорд, так как он проходит в позиции «Самая маленькая копия монеты». Я потом даже обрадовался этой информации, потому что в будущем я могу сделать самую маленькую копию самой маленькой в мире монеты. Например, размером в 2 мм , — рассмеялся Владимир Анискин.

В 2019 году Владимир Анискин сделал несколько рисунков на срезе яблочных косточек: разных птиц и портрет героя-новосибирца Александра Демакова. Также в прошлом году мастер попал в Книгу рекордов России с самой маленькой в стране копией памятника.