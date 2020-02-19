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Обвиняемый по делу Голунова полицейский дал показания против своего начальника

Он заявил, что ему дали указания подкинуть наркотики журналисту

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Ивану Голунову сообщили, что он признан потерпевшим, в начале января

Ивану Голунову сообщили, что он признан потерпевшим, в начале января

Обвиняемый по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, бывший полицейский Денис Коновалов признал вину и дал показания на своего начальника — Игоря Ляховца. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Ляховца Алексей Коврижкин. Коновалов заявил, что Ляховец дал ему указания подкинуть Голунову наркотики.

Сам Ляховец свою вину не признает и обвинения отвергает. Его адвокат считает, что Коновалов дал показания под давлением следствия. 

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года по обвинению в попытке сбыта наркотиков. В тот же день полицейские опубликовали снимки нарколаборатории, сделанные якобы дома у журналиста. Впоследствии руководство столичного МВД признало, что это другая квартира. Иван Голунов обвинения в наркоторговле не признавал, а редакция «Медузы» связывала случившееся с профессиональной деятельностью своего коллеги.

Дело вызвало общественный резонанс: по всей стране журналисты, общественники и неравнодушные граждане выходили на пикеты в поддержку Голунова. В итоге 11 июня глава МВД России Владимир Колокольцев принял решение о прекращении уголовного дела — за недостаточностью улик. Журналиста отпустили, двух руководителей ГУ МВД столицы уволили. Следствие задержало бывших сотрудников полиции — это Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец. Им вменяют фальсификацию доказательств и хранение наркотиков.

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Иван Голуновполицияследствиенаркотики
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КОММЕНТАРИИ (5)

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19 фев 2020 в 20:44

Подобные истории всегда очень мутные. Не стоит нам в это вникать.

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19 фев 2020 в 20:44

Не верю, дождемся окончания расследования

вася
19 фев 2020 в 20:44

Если все будут давать показания на начальство, то неудобно получится в итоге перед президентом.