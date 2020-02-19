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Город Дороги и транспорт

Для популярной маршрутки из Академгородка до «МЕГИ» определили перевозчика

Она возобновит свою работу с 20 февраля

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С 1 февраля маршрут №&nbsp;20 временно прекратил работу

С 1 февраля маршрут № 20 временно прекратил работу

Сегодня, 19 февраля, стало известно, что для маршрута № 20 «Микрорайон «Щ» — СТЦ «Мега» определили перевозчика. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города Новосибирска. Согласно плану, маршрутка возобновит свою работу с 20 февраля.

Сейчас оформляется маршрутная документация, которая позволит предпринимателю перевозить пассажиров и багаж. Известно, что перевозчика определили без проведения открытого конкурса, он будет работать на временных условиях — до 180 дней.

С февраля в Новосибирске перестала ходить маршрутка № 20 (микрорайон «Щ» — ТЦ «МЕГА»). Решение не продлевать договор с перевозчиком мэрия объяснила тем, что машины не приспособлены для перевозки инвалидов-колясочников. Жители микрорайона, которые остались без маршрутки, водители маршрута и представители компании ЛОТиОС, обслуживающей его,

выходили на пикет.

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КОММЕНТАРИИ (33)

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19 фев 2020 в 20:19

А что есть в МЕГЕ, чего нет в ТЦ Академгородка? Зачем все туда едут?

с богаткова
19 фев 2020 в 20:14

Кто-то еще ездит на маршрутках? Лично я езжу на бугатти тайп атлантик 1936 г.в.
Кто-то еще ездит в тц? зачем? лично я все покупаю в интернет-магазинах, 21 век на дворе.

Фото пользователя
19 фев 2020 в 20:13

Зачем нужны маршрутки? Сейчас в семье по 2-3 авто.