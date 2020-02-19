Для популярной маршрутки из Академгородка до «МЕГИ» определили перевозчика

Сегодня, 19 февраля, стало известно, что для маршрута № 20 «Микрорайон «Щ» — СТЦ «Мега» определили перевозчика. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города Новосибирска. Согласно плану, маршрутка возобновит свою работу с 20 февраля.

Сейчас оформляется маршрутная документация, которая позволит предпринимателю перевозить пассажиров и багаж. Известно, что перевозчика определили без проведения открытого конкурса, он будет работать на временных условиях — до 180 дней.

С февраля в Новосибирске перестала ходить маршрутка № 20 (микрорайон «Щ» — ТЦ «МЕГА»). Решение не продлевать договор с перевозчиком мэрия объяснила тем, что машины не приспособлены для перевозки инвалидов-колясочников. Жители микрорайона, которые остались без маршрутки, водители маршрута и представители компании ЛОТиОС, обслуживающей его,