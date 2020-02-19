«Прикольно было»: дуэт из Новосибирска снялся для шоу «Comedy Баттл» на ТНТ

До участия в «Comedy Баттл» парни выступали в КВН Фото: Телеканал ТНТ

Дуэт комиков из Новосибирска выступил в шоу «Comedy Баттл» на телеканале ТНТ. 21 февраля их покажут в эфире.

Ян Карпунькин работает продавцом-консультантом в магазине Levi's, а Никита Глотов учится на последнем курсе СГУПСа. В дуэт «Веспуччи Бич» они собрались примерно четыре месяца назад, до этого выступали в КВН. Чтобы попасть на «Comedy Баттл», парням пришлось пройти отбор. — Нам осенью предложили поучаствовать в битве миниатюрщиков, это от самого «Камеди» проект по регионам. У них недобор был именно в сезон дуэтов юмористических, и нам наш общий знакомый предложил там поучаствовать просто для количества. Мы согласились, написали номер, заняли там второе место, и буквально через пару дней нам отписали с продакшена и пригласили в Москву на проект, — рассказал НГС Ян Карпунькин.

До этого выступления участники шутили на любые темы, которые приходили им в голову. На шоу им посоветовали делать номера про то, что интересно молодёжи. — Когда приехали туда, нам рассказали, что лучше шутить на темы, которые близки нам и в которых мы лучше смотримся: что-то про молодежь, про современное общество, про социальные сети, каких-то там знаменитостей. В общем, про то, что актуально у молодёжи, — говорит Никита Глотов.



Участники дуэта волновались перед выступлением Фото: Телеканал ТНТ

Парни не прошли на следующий этап шоу, но все равно говорят, что получили хороший опыт. — Мы на таком уровне никогда не выступали ещё. Это достаточно высокий уровень — Москва, всё серьёзно, большая студия, где снимаются проекты ТНТ. Очень сильно волновались, но вроде как справились с волнением. Опыт колоссальный, было интересно прикоснуться ко всему этому, — поделился впечатлениями Никита.

— Сам опыт интересный, было прикольно. Но насчёт «хотелось бы повторить» — это спорный вопрос. Думали, будет всё гораздо проще, чем оно есть, в итоге оказалось чуть сложнее, — рассказал Ян.

