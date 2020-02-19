«Прикольно было»: дуэт из Новосибирска снялся для шоу «Comedy Баттл» на ТНТ

Дуэт комиков из Новосибирска выступил в шоу «Comedy Баттл» на телеканале ТНТ. 21 февраля их покажут в эфире.
Ян Карпунькин работает продавцом-консультантом в магазине Levi's, а Никита Глотов учится на последнем курсе СГУПСа. В дуэт «Веспуччи Бич» они собрались примерно четыре месяца назад, до этого выступали в КВН. Чтобы попасть на «Comedy Баттл», парням пришлось пройти отбор.
— Нам осенью предложили поучаствовать в битве миниатюрщиков, это от самого «Камеди» проект по регионам. У них недобор был именно в сезон дуэтов юмористических, и нам наш общий знакомый предложил там поучаствовать просто для количества. Мы согласились, написали номер, заняли там второе место, и буквально через пару дней нам отписали с продакшена и пригласили в Москву на проект, — рассказал НГС Ян Карпунькин.
До этого выступления участники шутили на любые темы, которые приходили им в голову. На шоу им посоветовали делать номера про то, что интересно молодёжи.
— Когда приехали туда, нам рассказали, что лучше шутить на темы, которые близки нам и в которых мы лучше смотримся: что-то про молодежь, про современное общество, про социальные сети, каких-то там знаменитостей. В общем, про то, что актуально у молодёжи, — говорит Никита Глотов.
Парни не прошли на следующий этап шоу, но все равно говорят, что получили хороший опыт.
— Мы на таком уровне никогда не выступали ещё. Это достаточно высокий уровень — Москва, всё серьёзно, большая студия, где снимаются проекты ТНТ. Очень сильно волновались, но вроде как справились с волнением. Опыт колоссальный, было интересно прикоснуться ко всему этому, — поделился впечатлениями Никита.
— Сам опыт интересный, было прикольно. Но насчёт «хотелось бы повторить» — это спорный вопрос. Думали, будет всё гораздо проще, чем оно есть, в итоге оказалось чуть сложнее, — рассказал Ян.
Главной сложностью Ян Карпунькин назвал то, что участники дуэта были уверены в своём номере, но в итоге его не оценили.
— Мы были расстроены этим, потому что мы работали с авторской группой, потом ходили к креативным продюсерам, всех всё устраивало, и отсюда появилась уверенность в том, что будем показывать. На деле у нас не получилось, в этом, наверное, и была сложность, — объяснил Ян.
Пока неизвестно, продолжит ли дуэт «Веспуччи Бич» выступать дальше. После шоу у участников было ощущение, что, если не получится один раз, то не стоит пытаться снова.
— Но, опять же, если вдруг будет такой вариант, что не надо будет ехать на кастинг, а надо будет выступить где-то в городе, потом это отправят в Москву и нас пригласят, то скорее всего — да, — говорит Ян.
Выступление новосибирского дуэта покажут на телеканале ТНТ в пятницу, в 22:00.
На прошлой неделе другая жительница Новосибирска выступила на Первом канале. 10-летняя Лиза спела на шоу «Голос. Дети» и влюбила в себя судей — к ней повернулись все.