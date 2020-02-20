Водителей избавят от головной боли: запрещающие вождение препараты пометят знаком

Даже безобидный «Корвалол» может стать причиной лишения прав Фото: Ирина Иманова

На лекарствах, содержащих психотропы, может появиться специальная маркировка, предупреждающая о том, что их нельзя употреблять перед вождением автомобиля. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму в среду 19 февраля.

Авторами идеи выступили депутаты ЛДПР и член Совета Федерации Сергей Леонов, сообщает ТАСС. Если препарат содержит наркотические или психотропные вещества, в его инструкции предложили печатать дорожный знак «Движение запрещено» (белый круг с красной окантовкой) и информацию о самих веществах — в том числе о тех, которые приводят к образованию запрещенных веществ.



Авторы считают, что это позволит уберечь водителей от несправедливого лишения прав. В последнее время участились случаи, когда автомобилистов наказывают за езду в пьяном виде после употребления общедоступных лекарств. Например, в «Корвалоле» и «Валокордине» содержится фенобарбитал — производное барбитуровой кислоты, входящее в перечень запрещенных веществ. В Сети можно найти немало историй на этот счет. Недавно мы рассказывали о том, как мужчина лишился водительского удостоверения после таблетки от давления «Андипал», в составе которого тоже есть фенобарбитал. Причем лекарство употреблялось за 10 дней до инцидента, но находящееся в нем запрещенное вещество может выводиться до одного месяца — в зависимости от состояния организма.

Трезвый, но пьяный Искоренить возникшую несправедливость могло бы введение допустимых норм. Такое предложение поступало в Госдуму еще в 2017 году, но депутаты идею не поддержали. В 2020 году об этом снова заговорили представители «Единой России», ссылаясь на рост числа жалоб от несправедливо наказанных водителей.



Наркологи говорят, что ввести разрешенные дозы для всех лекарств невозможно, поскольку веществ слишком много и они по-разному влияют на разных людей, в том числе — в зависимости от уровня метаболизма. Например, при употреблении таблетки один раз на ночь, проблем может и не быть. Но если повысить дозу или если человек регулярно употребляет лекарства — риск попасть в список «доморощенных наркоманов» сильно возрастает.

Вы употребляете «рискованные» лекарства?

Причем наличие в организме запрещенного вещества вовсе не означает, что водитель ощущает себя пьяным и ему нельзя управлять автомобилем. С другой стороны существуют препараты, которые не относятся к психотропным, но после их употребления могут возникать слабость и потеря внимания — и это несет реальную угрозу безопасности, например, феназепам. Но за такие лекарства наказания не предусмотрены.

В случае с алкоголем все гораздо проще и его предельные нормы прописаны в законе. Водителя не накажут, если этиловый спирт обнаружат в количестве менее 0,16 мг/л в выдыхаемом воздухе или менее 0,3 грамма на литр крови.

