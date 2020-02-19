Охрана бара DOSKI не пустила девушку в мужской туалет: потасовка закончилась синяками и разбитым носом

В ночь с 14 на 15 февраля между охранниками бара-ресторана DOSKI на Карла Маркса и посетительницей случилась потасовка, после того как девушка попросилась в мужской туалет, так как женский не работал.
Урегулировать возникший конфликт пытался её 20-летний младший брат — в итоге, по словам посетительницы, молодому человеку разбили нос, а у неё остались синяки на руках и ногах.
Корреспондент НГС попытался выяснить, что именно происходило в баре в ту ночь.
«Какое они имеют право не пустить в туалет?»
Как рассказала пострадавшая гостья бара Яна, инцидент произошёл в 2:17. В ту ночь девушка подошла к охраннику и попросила, чтобы её пустили в мужской туалет, потому что в женском туалете проводилась уборка.
— Я подошла и попросила, чтобы впустили в мужской туалет, сказала ему, что сильно хочется в туалет. На что охранник ответил: «Нет». И здесь ведь нельзя так кардинально всё рубить, потому что, может быть, я больной человек, может быть, у меня там, в конце концов, извините, недержание. Какое они имеют право не пустить в туалет? Видимо, охране не понравилось, что я настойчиво просила пустить в туалет, и они меня вытолкали до выхода — пока толкали, провоцировали меня нецензурными словами. Охранник толкал меня до самого тамбура в плечи, я опешила — парень на полметра выше меня, стоит надо мной и пихает меня до самого выхода. Потом подошёл другой охранник, небольшого роста, который мне заломил руки, в матерной форме нас выгонял. В тот момент я там была уже одна, потому что мой брат пошёл за моей курткой. Меня не пускают, выгоняют — я без куртки у выхода. Что в этой ситуации делать? Выгоняют на улицу, а внутри у меня сумка, там деньги, телефон, муж, в конце концов, друзья сидят. Я начала защищаться, — рассказала девушка.
Как утверждает девушка, после её вытолкали в холодный тамбур прямо в футболке.
— Там у них лестница перед входом на ресепшен — такой закуток, там очень холодно и стеклянные стены. Меня в одной футболке туда выволокли, без сумки, которая осталась в баре, без номерка от верхней одежды. Там мне скрутили руки, тем самым причинив мне боль, — говорит девушка.
Потом пришёл муж Яны, и из-за этого началась заварушка.
— Налетело человек 8–10, все махали руками и ногами. Меня держали двое лицом к стеклу, толком я ничего не видела. Набежали все охранники толпой. Побили моего младшего брата — он лежал на полу, — рассказала пострадавшая.
«Его били несколько человек»
Когда девушке всё же удалось развернуться, она увидела, что её младший брат Максим лежит на полу с разбитым лицом.
— Он лежал, скрученный калачиком, с разбитым лицом на полу среди охранников. По словам брата, его били несколько человек. Он упал, его били лежачего. Парню 20 лет, он у нас очень спокойный, всё время стоял между мной и охранником, и даже когда я пыталась посмотреть бейджик с именем на груди охранника, он всё время мою руку отодвигал, чтобы не было ничего. Я была в баре в белой футболке — на груди у меня остался след от подошвы ботинка. Один мне заламывал руки, оскорбляли по-всякому, — говорит Яна.
«Хожу сейчас жёлто-зелёная, как светофор»
По словам девушки, 18 февраля она прошла судмедэкспертизу, зафиксировав полученные синяки на ногах и руках — результат пока не готов.
— У брата был разбит нос, приехали сотрудники полиции, они обработали ему нос и разбитую губу, отправили на судмедэкспертизу. У меня руки побитые, все в синяках, ноги тоже, на следующий день я даже не могла поднять руки. Я сейчас сижу дома, потому что не могу пойти в таком виде на работу. Открытых ран у меня нет, но из-за того, что я хожу сейчас жёлто-зелёная, как светофор, я не могу выйти на работу. Что скажут про меня мои коллеги? Неизвестно, сломан ли нос у брата, потому что рентген ещё не делали. В понедельник пошёл на работу с разбитым лицом, — поделилась потерпевшая.
Администрация бара опубликовала нарезку из видео
О произошедшем девушка написала отзыв на Флампе, который впоследствии был удалён (скриншот отзыва имеется в распоряжении редакции). К своему официальному ответу по поводу инцидента администрация бара DOSKI прикрепила ссылку на нарезку видео, отснятого камерами наблюдения.
По словам девушки, в этом видео смонтированы кадры, выгодные бару.
В связи с тем, что в клубе также подтвердили, что видео неполное, редакция приняла решение не публиковать его.
— Они выставляют меня неадекватной из-за этой нарезки, что вроде как я кидаюсь на них. Понятно, хорошо, даже если судить по этой нарезке, что я неадекватная, но там же видно, что молодой человек, который между нами всё время находится, он же мой брат, пытается эту ситуацию урегулировать. За что он оказался с разбитым носом — здесь вопрос большой висит, — недоумевает девушка.
Возмущённая таким видео, девушка собирается подавать на администрацию бара судебный иск — по её словам, из общей картины происходящего сотрудниками бара вырезаны все моменты, где к девушке и её брату применяют силу.
— По поводу видео мы собираемся подавать на бар иск, сейчас уже готовимся к этому, в защиту чести и достоинства, потому что тут клевета полнейшая. Это видео выставляет меня в неадекватном состоянии. Какое они имели право выкладывать в соцсети, на всеобщее обозрение, вырезанное кусками видео, компрометирующее меня? Почему провокации, когда меня оскорбляют, они не выкладывают? Там летели бесконечные маты, слово «шкура» было самым безобидным словом в мой адрес…
Что говорят в баре-ресторане DOSKI
В разговоре с НГС менеджер бара по общим вопросам, представившаяся Елизаветой, буквально процитировала официальный ответ администрации бара на Флампе.
— Гостья, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, собралась посетить мужской туалет. В этот момент девушку под руки сопровождал молодой человек. Охранник заведения по естественным причинам воспрепятствовал нахождению гостьи в мужском туалете. В ответ девушка расстегнула перед охранником ширинку брюк и пыталась применить физическую силу. Виновницу инцидента сопроводили к гардеробу во избежание каких-либо неудобств и нанесения вреда другим гостям. Друзья девушки пытались предотвратить конфликт, на что она особо не обращала внимания, продолжала провоцировать и кидаться на сотрудников заведения. В 2:23 персонал вызвал группу быстрого реагирования для погашения конфликта. Примерно в 2:27 гости уже покинули заведение. В свою очередь, отметим, что мы рассматриваем возможность подачи иска на возмещение репутационных издержек, нанесённых данным отзывом. Мы обеспечиваем безопасность и комфортный отдых наших гостей, ограждая их от людей с неподобающим поведением, — сообщила Елизавета.
На вопрос о том, почему же гостья решила пойти всё-таки в мужской туалет, сотрудница заведения признала, что в женском туалете в тот момент действительно происходила влажная уборка.
— Не дай бог пьяные девушки на каблуках поскользнутся. В таких случаях туалет женский буквально на пять минут перекрывают, чтобы быстро всё убрали, подтёрли пол. Всё быстренько убрали и разрешили пропускать в туалет. Но, видимо, девушка решила не ждать, — заключила менеджер бара DOSKI.
В заведении отказались предоставить полную видеозапись конфликта
В МВД корреспонденту НГС подтвердили факт обращения девушки в полицию. По словам Яны, в полиции ей сообщили, что никак не могут изъять полное видео происходящего.
— Человек, который занимается этим в правоохранительных органах, сегодня сказал мне, что у них нет флешки необходимого объёма, чтобы они могли поехать и изъять это видео. Понимаете абсурдность ситуации? — разводит руками девушка.
В то же время представители бара DOSKI по запросу нашего корреспондента предоставить полное видео также отказались.
— Мы никогда не публикуем видео с наших заведений. Так как отзыв, содержащий недостоверную информацию, вызвал резонанс и основан только на мнении гостьи, мы опубликовали часть видеозаписи. Исходники только для сотрудников полиции. Исходники мы предоставили сотрудникам полиции. Не наш профиль вести информационную борьбу, устраивать расследования, компетентные органы разберутся. Мы никогда не вели информационные войны и не собираемся, раздувать тоже не хотим. Нам это не нужно. А предоставили часть видео, потому что на слово сейчас уже не верят, — заявили в баре-ресторане.
Летом прошлого года в Москве полицейские задержали мужчину, подозреваемого в избиении новосибирца в кафе-баре Железнодорожного района. Тогда же суд в Новосибирске вынес приговор по делу об убийстве охранника в караоке-баре «Ухо & Медведь». Тем же летом посетитель бара в центре Новосибирска и бармен устроили драку после просьбы бесплатно воспользоваться туалетом — стороны конфликта обвиняли друг друга.