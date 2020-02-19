Охрана бара DOSKI не пустила девушку в мужской туалет: потасовка закончилась синяками и разбитым носом

На видеозаписи высокий охранник не пускает девушку в мужской туалет, а её младший брат пытается урегулировать конфликт Фото: Стас Соколов; DOSKI

В ночь с 14 на 15 февраля между охранниками бара-ресторана DOSKI на Карла Маркса и посетительницей случилась потасовка, после того как девушка попросилась в мужской туалет, так как женский не работал. Урегулировать возникший конфликт пытался её 20-летний младший брат — в итоге, по словам посетительницы, молодому человеку разбили нос, а у неё остались синяки на руках и ногах. Корреспондент НГС попытался выяснить, что именно происходило в баре в ту ночь.

«Какое они имеют право не пустить в туалет?»

Как рассказала пострадавшая гостья бара Яна, инцидент произошёл в 2:17. В ту ночь девушка подошла к охраннику и попросила, чтобы её пустили в мужской туалет, потому что в женском туалете проводилась уборка. — Я подошла и попросила, чтобы впустили в мужской туалет, сказала ему, что сильно хочется в туалет. На что охранник ответил: «Нет». И здесь ведь нельзя так кардинально всё рубить, потому что, может быть, я больной человек, может быть, у меня там, в конце концов, извините, недержание. Какое они имеют право не пустить в туалет? Видимо, охране не понравилось, что я настойчиво просила пустить в туалет, и они меня вытолкали до выхода — пока толкали, провоцировали меня нецензурными словами. Охранник толкал меня до самого тамбура в плечи, я опешила — парень на полметра выше меня, стоит надо мной и пихает меня до самого выхода. Потом подошёл другой охранник, небольшого роста, который мне заломил руки, в матерной форме нас выгонял. В тот момент я там была уже одна, потому что мой брат пошёл за моей курткой. Меня не пускают, выгоняют — я без куртки у выхода. Что в этой ситуации делать? Выгоняют на улицу, а внутри у меня сумка, там деньги, телефон, муж, в конце концов, друзья сидят. Я начала защищаться, — рассказала девушка.

Как утверждает девушка, после её вытолкали в холодный тамбур прямо в футболке.

— Там у них лестница перед входом на ресепшен — такой закуток, там очень холодно и стеклянные стены. Меня в одной футболке туда выволокли, без сумки, которая осталась в баре, без номерка от верхней одежды. Там мне скрутили руки, тем самым причинив мне боль, — говорит девушка. Потом пришёл муж Яны, и из-за этого началась заварушка. — Налетело человек 8–10, все махали руками и ногами. Меня держали двое лицом к стеклу, толком я ничего не видела. Набежали все охранники толпой. Побили моего младшего брата — он лежал на полу, — рассказала пострадавшая.

У младшего брата девушки были разбиты нос и губа, у неё самой остались синяки Фото: читательница НГС

«Его били несколько человек» Когда девушке всё же удалось развернуться, она увидела, что её младший брат Максим лежит на полу с разбитым лицом. — Он лежал, скрученный калачиком, с разбитым лицом на полу среди охранников. По словам брата, его били несколько человек. Он упал, его били лежачего. Парню 20 лет, он у нас очень спокойный, всё время стоял между мной и охранником, и даже когда я пыталась посмотреть бейджик с именем на груди охранника, он всё время мою руку отодвигал, чтобы не было ничего. Я была в баре в белой футболке — на груди у меня остался след от подошвы ботинка. Один мне заламывал руки, оскорбляли по-всякому, — говорит Яна.

«Хожу сейчас жёлто-зелёная, как светофор» По словам девушки, 18 февраля она прошла судмедэкспертизу, зафиксировав полученные синяки на ногах и руках — результат пока не готов.

— У брата был разбит нос, приехали сотрудники полиции, они обработали ему нос и разбитую губу, отправили на судмедэкспертизу. У меня руки побитые, все в синяках, ноги тоже, на следующий день я даже не могла поднять руки. Я сейчас сижу дома, потому что не могу пойти в таком виде на работу. Открытых ран у меня нет, но из-за того, что я хожу сейчас жёлто-зелёная, как светофор, я не могу выйти на работу. Что скажут про меня мои коллеги? Неизвестно, сломан ли нос у брата, потому что рентген ещё не делали. В понедельник пошёл на работу с разбитым лицом, — поделилась потерпевшая.

На руках у девушки после конфликта с охранниками остались синяки Фото: читательница НГС

Администрация бара опубликовала нарезку из видео О произошедшем девушка написала отзыв на Флампе, который впоследствии был удалён (скриншот отзыва имеется в распоряжении редакции). К своему официальному ответу по поводу инцидента администрация бара DOSKI прикрепила ссылку на нарезку видео, отснятого камерами наблюдения.

По словам девушки, в этом видео смонтированы кадры, выгодные бару. В связи с тем, что в клубе также подтвердили, что видео неполное, редакция приняла решение не публиковать его. — Они выставляют меня неадекватной из-за этой нарезки, что вроде как я кидаюсь на них. Понятно, хорошо, даже если судить по этой нарезке, что я неадекватная, но там же видно, что молодой человек, который между нами всё время находится, он же мой брат, пытается эту ситуацию урегулировать. За что он оказался с разбитым носом — здесь вопрос большой висит, — недоумевает девушка. Возмущённая таким видео, девушка собирается подавать на администрацию бара судебный иск — по её словам, из общей картины происходящего сотрудниками бара вырезаны все моменты, где к девушке и её брату применяют силу. — По поводу видео мы собираемся подавать на бар иск, сейчас уже готовимся к этому, в защиту чести и достоинства, потому что тут клевета полнейшая. Это видео выставляет меня в неадекватном состоянии. Какое они имели право выкладывать в соцсети, на всеобщее обозрение, вырезанное кусками видео, компрометирующее меня? Почему провокации, когда меня оскорбляют, они не выкладывают? Там летели бесконечные маты, слово «шкура» было самым безобидным словом в мой адрес…

Что говорят в баре-ресторане DOSKI

В разговоре с НГС менеджер бара по общим вопросам, представившаяся Елизаветой, буквально процитировала официальный ответ администрации бара на Флампе. — Гостья, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, собралась посетить мужской туалет. В этот момент девушку под руки сопровождал молодой человек. Охранник заведения по естественным причинам воспрепятствовал нахождению гостьи в мужском туалете. В ответ девушка расстегнула перед охранником ширинку брюк и пыталась применить физическую силу. Виновницу инцидента сопроводили к гардеробу во избежание каких-либо неудобств и нанесения вреда другим гостям. Друзья девушки пытались предотвратить конфликт, на что она особо не обращала внимания, продолжала провоцировать и кидаться на сотрудников заведения. В 2:23 персонал вызвал группу быстрого реагирования для погашения конфликта. Примерно в 2:27 гости уже покинули заведение. В свою очередь, отметим, что мы рассматриваем возможность подачи иска на возмещение репутационных издержек, нанесённых данным отзывом. Мы обеспечиваем безопасность и комфортный отдых наших гостей, ограждая их от людей с неподобающим поведением, — сообщила Елизавета.

