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Происшествия

Тушили 12 человек: на Горском загорелся киоск с фастфудом, его хозяин попал в больницу

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар за десять минут

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Киоск загорелся в Ленинском районе Новосибирска

Киоск загорелся в Ленинском районе Новосибирска

Сегодня, 19 февраля, в Новосибирске загорелся киоск быстрого питания на улице Горский микрорайон — владелец торговой точки был госпитализирован в больницу с ожогами. 

Пожар случился в 17:23.

— Потребовалось десять минут для ликвидации открытого горения, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по НСО. — Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Внутри киоска людей не было. На месте находился мужчина, хозяин киоска. Он получил ожоги и с ними был доставлен в медицинское учреждение. 

Пожарные ликвидировали огонь за 10 минут

Пожарные ликвидировали огонь за 10 минут

В ведомстве уточнили, что в ликвидации пожара участвовало 12 человек. 

Огонь не успел распространиться на соседние павильоны

Огонь не успел распространиться на соседние павильоны

Пострадавший владелец киоска был доставлен в больницу

Пострадавший владелец киоска был доставлен в больницу

Поздно вечером 20 января на улице Фрунзе, 67/1 в Новосибирске загорелся похоронный дом «Некрополь», принадлежащий семье Якушиных. Несколько месяцев назад владельцы «Некрополя» сообщали о переделе похоронного рынка.

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пожарГУ МЧС
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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
19 фев 2020 в 18:51

Директор нашего частного предприятия никогда такое не ест и своим подчинённым запрещает.