Тушили 12 человек: на Горском загорелся киоск с фастфудом, его хозяин попал в больницу

Сегодня, 19 февраля, в Новосибирске загорелся киоск быстрого питания на улице Горский микрорайон — владелец торговой точки был госпитализирован в больницу с ожогами.
Пожар случился в 17:23.
— Потребовалось десять минут для ликвидации открытого горения, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по НСО. — Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Внутри киоска людей не было. На месте находился мужчина, хозяин киоска. Он получил ожоги и с ними был доставлен в медицинское учреждение.
В ведомстве уточнили, что в ликвидации пожара участвовало 12 человек.
Поздно вечером 20 января на улице Фрунзе, 67/1 в Новосибирске загорелся похоронный дом «Некрополь», принадлежащий семье Якушиных. Несколько месяцев назад владельцы «Некрополя» сообщали о переделе похоронного рынка.