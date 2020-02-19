Тушили 12 человек: на Горском загорелся киоск с фастфудом, его хозяин попал в больницу

Сегодня, 19 февраля, в Новосибирске загорелся киоск быстрого питания на улице Горский микрорайон — владелец торговой точки был госпитализирован в больницу с ожогами.



Пожар случился в 17:23.



— Потребовалось десять минут для ликвидации открытого горения, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по НСО. — Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Внутри киоска людей не было. На месте находился мужчина, хозяин киоска. Он получил ожоги и с ними был доставлен в медицинское учреждение.