Под Новосибирском начали делать тканевые маски: их просят не отдавать в Китай. Фоторепортаж с производства

Новосибирская область запустила собственное производство тканевых масок — выпуск первой партии начался уже сегодня, 20 февраля.
Накануне корреспонденты НГС посмотрели, как выглядит производство масок. Почему сейчас эти маски нельзя применять в медицинских организациях, почему предприятие просят не делать поставки в Китай и какая себестоимость маски — в нашем фоторепортаже.
Цех расположился на территории предприятия ООО «Медсклад» в Бердске. Оборудование для производства привезли из Китая. Комплекс по производству масок состоит из двух станков: первая машина производит заготовки маски, вторая прибивает ушные петли.
— Необходимое оборудование для изготовления масок мы получили неделю назад. Мы работали по 12 часов в сутки, чтобы его запустить. 17 февраля мы его запустили и разогнали, — рассказал Дмитрий Ушаков, руководитель производства.
По его словам, сейчас эти маски не считаются медицинскими, они технические.
— Это изделие, которое нельзя использовать в больницах и продавать в аптеках. Но маски можно использовать в пищевой промышленности, на вокзалах и аэропортах, — отметил Дмитрий.
— Станок изначально привозился как технологический и производственный для изготовления масок для пищевой и перерабатывающей промышленности. Это было задумано ещё в ноябре прошлого года. Так получилось, что ситуация с коронавирусом зашла слишком далеко. Соответственно сейчас потребность в масках увеличилась. И по сути производство сейчас дает реальный запас масок. Сейчас наша задача содействовать предприятию в том, чтобы в ближайшее время получить лицензию, чтобы эти маски официально имели статус медицинского изделия и могли продаваться в аптеках, — уточнил Андрей Горчаков.
Предприятию необходимо подготовить образцы для лицензирования в Росздравнадзоре. Серия клинических, технических и токсикологических испытаний должна подтвердить, что маска защищает от вируса. Затем следует процедура регистрации и получение удостоверения.
— Сейчас Росздравнадзор ввел спецрежим, по которому регистрация масок идет в приоритет. Они откладывают испытания всех изделий в России, чтобы пропустить маски. Так получилось, что мы там первые. Оптимистичный срок получения лицензии — 2 месяца, — уточнил Дмитрий Ушаков.
— Эти маски имеют весь функционал масок медицинских, поэтому после лицензирования могут использоваться как защитное средство в медицинских учреждениях, — отметил Андрей Гончаров, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.
Новосибирская область будет закупать у предприятия маски для распределения на значимые промышленные предприятия в мясо–молочной, рыбной промышленности. Поставки до физических лиц, скорее всего, не дойдут. Сейчас предприятию необходимо выйти на рентабельную скорость.
— При одной скорости мы продаем маску за 2,5 рубля. При другой — за 1 руб 90 коп. Мы уже получили предложение от китайцев, они готовы покупать маски за 15 рублей за штуку. Но нам настойчиво рекомендовали — не отдавать маски нашим братьям в Китай. Сейчас стоит задача закрыть потребности области, — рассказал Дмитрий Ушаков.
Министр подчеркнул, что заказы на поставку масок поступают со всей России, Китая, Казахстана и Монголии, но приоритеты будут отданы обеспечению масками жителей Новосибирской области и Российской Федерации.
Руководитель производства отметил с сожалением, что экология — это последнее, о чем приходится думать в таких условиях.
— Полипропилен — тяжелый материал для экологии, но защиту из многоразовых материалов пока не придумали, — отметил Дмитрий.
Как уточнили в пресс-службе Правительства, в настоящее время в Новосибирской области нет ни одного случая заражения коронавирусом. Для профилактики жителям Новосибирской области рекомендуют принимать те же меры, что и при профилактике других вирусных заболеваний, как ОРВИ и грипп: регулярно мыть руки, полноценно сбалансированно питаться, избегать большого скопления народа, заниматься физическими нагрузками, проветривать помещения и регулярно проводить влажную уборку.
В конце января в аптеках города отмечался дефицит масок. А в начале февраля на Avito появились десятки объявлений о продаже масок в два-три раза дороже.