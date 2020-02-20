Под Новосибирском начали делать тканевые маски: их просят не отдавать в Китай. Фоторепортаж с производства

Маски на завязке ушли в прошлое, сегодня их делают на резинке Фото: Александр Ощепков

Новосибирская область запустила собственное производство тканевых масок — выпуск первой партии начался уже сегодня, 20 февраля.

Накануне корреспонденты НГС посмотрели, как выглядит производство масок. Почему сейчас эти маски нельзя применять в медицинских организациях, почему предприятие просят не делать поставки в Китай и какая себестоимость маски — в нашем фоторепортаже. Цех расположился на территории предприятия ООО «Медсклад» в Бердске. Оборудование для производства привезли из Китая. Комплекс по производству масок состоит из двух станков: первая машина производит заготовки маски, вторая прибивает ушные петли.



Андрей Гончаров, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона отметил, что производство масок — единственное в регионе. Ближайшие конкуренты в Екатеринбурге и Хабаровске

— Необходимое оборудование для изготовления масок мы получили неделю назад. Мы работали по 12 часов в сутки, чтобы его запустить. 17 февраля мы его запустили и разогнали, — рассказал Дмитрий Ушаков, руководитель производства.

По его словам, сейчас эти маски не считаются медицинскими, они технические. — Это изделие, которое нельзя использовать в больницах и продавать в аптеках. Но маски можно использовать в пищевой промышленности, на вокзалах и аэропортах, — отметил Дмитрий.

Оборудование для производства масок делают в Китае, Тайване и Турции Фото: Александр Ощепков

— Станок изначально привозился как технологический и производственный для изготовления масок для пищевой и перерабатывающей промышленности. Это было задумано ещё в ноябре прошлого года. Так получилось, что ситуация с коронавирусом зашла слишком далеко. Соответственно сейчас потребность в масках увеличилась. И по сути производство сейчас дает реальный запас масок. Сейчас наша задача содействовать предприятию в том, чтобы в ближайшее время получить лицензию, чтобы эти маски официально имели статус медицинского изделия и могли продаваться в аптеках, — уточнил Андрей Горчаков.



При хорошем разгоне предприятие может выпускать 50–70 тысяч масок в сутки при трехсменном режиме работы, то есть до 2 миллионов масок в месяц Фото: Александр Ощепков

Предприятию необходимо подготовить образцы для лицензирования в Росздравнадзоре. Серия клинических, технических и токсикологических испытаний должна подтвердить, что маска защищает от вируса. Затем следует процедура регистрации и получение удостоверения.

— Сейчас Росздравнадзор ввел спецрежим, по которому регистрация масок идет в приоритет. Они откладывают испытания всех изделий в России, чтобы пропустить маски. Так получилось, что мы там первые. Оптимистичный срок получения лицензии — 2 месяца, — уточнил Дмитрий Ушаков.



Оборудование по производству масок сможет закрыть потребности Новосибирской области при условии, что ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться Фото: Александр Ощепков

— Эти маски имеют весь функционал масок медицинских, поэтому после лицензирования могут использоваться как защитное средство в медицинских учреждениях, — отметил Андрей Гончаров, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.



Себестоимость одной маски до вычета налога составляет 1 рубль 35 копеек

Фото: Александр Ощепков

Новосибирская область будет закупать у предприятия маски для распределения на значимые промышленные предприятия в мясо–молочной, рыбной промышленности. Поставки до физических лиц, скорее всего, не дойдут. Сейчас предприятию необходимо выйти на рентабельную скорость.



Сейчас на производстве работают 6 сотрудников, штат планируют увеличить до 15 Фото: Александр Ощепков

— При одной скорости мы продаем маску за 2,5 рубля. При другой — за 1 руб 90 коп. Мы уже получили предложение от китайцев, они готовы покупать маски за 15 рублей за штуку. Но нам настойчиво рекомендовали — не отдавать маски нашим братьям в Китай. Сейчас стоит задача закрыть потребности области, — рассказал Дмитрий Ушаков.



Маску необходимо менять каждые 2 часа Фото: Александр Ощепков

Министр подчеркнул, что заказы на поставку масок поступают со всей России, Китая, Казахстана и Монголии, но приоритеты будут отданы обеспечению масками жителей Новосибирской области и Российской Федерации.



Первую партию тканевых масок выпустят 20 февраля

Фото: Александр Ощепков

Руководитель производства отметил с сожалением, что экология — это последнее, о чем приходится думать в таких условиях.

— Полипропилен — тяжелый материал для экологии, но защиту из многоразовых материалов пока не придумали, — отметил Дмитрий.



Дмитрий Ушаков, руководитель предприятия ООО «Медсклад», продемонстрировал маску на себе Фото: Александр Ощепков