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Здоровье

Под Новосибирском начали делать тканевые маски: их просят не отдавать в Китай. Фоторепортаж с производства

Сейчас предприятие рассчитывает получить лицензию, чтобы выпускать маски с медицинским статусом

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Маски на завязке ушли в прошлое, сегодня их делают на резинке

Маски на завязке ушли в прошлое, сегодня их делают на резинке

Новосибирская область запустила собственное производство тканевых масок — выпуск первой партии начался уже сегодня, 20 февраля.

Накануне корреспонденты НГС посмотрели, как выглядит производство масок. Почему сейчас эти маски нельзя применять в медицинских организациях, почему предприятие просят не делать поставки в Китай и какая себестоимость маски — в нашем фоторепортаже.

Цех расположился на территории предприятия ООО «Медсклад» в Бердске. Оборудование для производства привезли из Китая. Комплекс по производству масок состоит из двух станков: первая машина производит заготовки маски, вторая прибивает ушные петли.

Андрей Гончаров, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона отметил, что производство масок — единственное в регионе. Ближайшие конкуренты в Екатеринбурге и Хабаровске

Андрей Гончаров, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона отметил, что производство масок — единственное в регионе. Ближайшие конкуренты в Екатеринбурге и Хабаровске

— Необходимое оборудование для изготовления масок мы получили неделю назад. Мы работали по 12 часов в сутки, чтобы его запустить. 17 февраля мы его запустили и разогнали, — рассказал Дмитрий Ушаков, руководитель производства.

По его словам, сейчас эти маски не считаются медицинскими, они технические.

— Это изделие, которое нельзя использовать в больницах и продавать в аптеках. Но маски можно использовать в пищевой промышленности, на вокзалах и аэропортах, — отметил Дмитрий.

Оборудование для производства масок делают в Китае, Тайване и Турции

Оборудование для производства масок делают в Китае, Тайване и Турции

— Станок изначально привозился как технологический и производственный для изготовления масок для пищевой и перерабатывающей промышленности. Это было задумано ещё в ноябре прошлого года. Так получилось, что ситуация с коронавирусом зашла слишком далеко. Соответственно сейчас потребность в масках увеличилась. И по сути производство сейчас дает реальный запас масок. Сейчас наша задача содействовать предприятию в том, чтобы в ближайшее время получить лицензию, чтобы эти маски официально имели статус медицинского изделия и могли продаваться в аптеках, — уточнил Андрей Горчаков.

При хорошем разгоне предприятие может выпускать 50–70 тысяч масок в сутки при трехсменном режиме работы, то есть до 2 миллионов масок в месяц

При хорошем разгоне предприятие может выпускать 50–70 тысяч масок в сутки при трехсменном режиме работы, то есть до 2 миллионов масок в месяц

Предприятию необходимо подготовить образцы для лицензирования в Росздравнадзоре. Серия клинических, технических и токсикологических испытаний должна подтвердить, что маска защищает от вируса. Затем следует процедура регистрации и получение удостоверения.

— Сейчас Росздравнадзор ввел спецрежим, по которому регистрация масок идет в приоритет. Они откладывают испытания всех изделий в России, чтобы пропустить маски. Так получилось, что мы там первые. Оптимистичный срок получения лицензии — 2 месяца, — уточнил Дмитрий Ушаков.

Оборудование по производству масок сможет закрыть потребности Новосибирской области при условии, что ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться

Оборудование по производству масок сможет закрыть потребности Новосибирской области при условии, что ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться

— Эти маски имеют весь функционал масок медицинских, поэтому после лицензирования могут использоваться как защитное средство в медицинских учреждениях, — отметил Андрей Гончаров, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Себестоимость одной маски до вычета налога составляет 1 рубль 35 копеек<br>

Себестоимость одной маски до вычета налога составляет 1 рубль 35 копеек

Новосибирская область будет закупать у предприятия маски для распределения на значимые промышленные предприятия в мясо–молочной, рыбной промышленности. Поставки до физических лиц, скорее всего, не дойдут. Сейчас предприятию необходимо выйти на рентабельную скорость.

Сейчас на производстве работают 6 сотрудников, штат планируют увеличить до 15

Сейчас на производстве работают 6 сотрудников, штат планируют увеличить до 15

— При одной скорости мы продаем маску за 2,5 рубля. При другой — за 1 руб 90 коп. Мы уже получили предложение от китайцев, они готовы покупать маски за 15 рублей за штуку. Но нам настойчиво рекомендовали — не отдавать маски нашим братьям в Китай. Сейчас стоит задача закрыть потребности области, — рассказал Дмитрий Ушаков.

Маску необходимо менять каждые 2 часа

Маску необходимо менять каждые 2 часа

Министр подчеркнул, что заказы на поставку масок поступают со всей России, Китая, Казахстана и Монголии, но приоритеты будут отданы обеспечению масками жителей Новосибирской области и Российской Федерации.

Первую партию тканевых масок выпустят 20 февраля<br>

Первую партию тканевых масок выпустят 20 февраля

Руководитель производства отметил с сожалением, что экология — это последнее, о чем приходится думать в таких условиях.

— Полипропилен — тяжелый материал для экологии, но защиту из многоразовых материалов пока не придумали, — отметил Дмитрий.

Дмитрий Ушаков, руководитель предприятия ООО «Медсклад», продемонстрировал маску на себе

Дмитрий Ушаков, руководитель предприятия ООО «Медсклад», продемонстрировал маску на себе

Как уточнили в пресс-службе Правительства, в настоящее время в Новосибирской области нет ни одного случая заражения коронавирусом. Для профилактики жителям Новосибирской области рекомендуют принимать те же меры, что и при профилактике других вирусных заболеваний, как ОРВИ и грипп: регулярно мыть руки, полноценно сбалансированно питаться, избегать большого скопления народа, заниматься физическими нагрузками, проветривать помещения и регулярно проводить влажную уборку.

В конце января в аптеках города отмечался дефицит масок. А в начале февраля на Avito появились десятки объявлений о продаже масок в два-три раза дороже.

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Медицинские маскикоронавирус
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КОММЕНТАРИИ (51)

Фото пользователя
20 фев 2020 в 13:21

Какой бизнесмен будет продавать товар по 2,5 рубля при спросе в 15р, не смешите мои тапки.

Давид
20 фев 2020 в 13:19

А как девушки будут показывать всем свои губёхи, в таких масках?

Фото пользователя
20 фев 2020 в 13:18

Пока Бруня не научится читать перед публикацией читать хотя бы заголовки, смена ников будет бесполезна.