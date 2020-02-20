Аналитики назвали топ-3 городов, куда готовы переехать новосибирцы ради работы (ни за что не угадаете)

Аналитики портала по поиску работы Зарплата.ру изучили, куда новосибирцы готовы переехать ради работы. Для этого проанализировали отклики соискателей на вакансии в других городах с начала года.

Больше всего новосибирцы хотят переехать в Омск — 26% из тех, кто отправлял резюме в другие города, выбрал именно этот город. На втором месте по популярности оказался Барнаул (24%), на третьем — Кемерово (16%).

В то же время Новосибирск оказался самым популярным городом для переезда в СФО — он лидирует по количеству отправленных резюме у жителей Барнаула, Кемерова, Красноярска, Омска и Томска. Чаще остальных в Новосибирск стремятся работники рабочей и транспортной сфер, а также специалисты розничной торговли и продаж.