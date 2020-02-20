Аналитики назвали топ-3 городов, куда готовы переехать новосибирцы ради работы (ни за что не угадаете)

Аналитики портала по поиску работы Зарплата.ру изучили, куда новосибирцы готовы переехать ради работы. Для этого проанализировали отклики соискателей на вакансии в других городах с начала года.
Больше всего новосибирцы хотят переехать в Омск — 26% из тех, кто отправлял резюме в другие города, выбрал именно этот город. На втором месте по популярности оказался Барнаул (24%), на третьем — Кемерово (16%).
В то же время Новосибирск оказался самым популярным городом для переезда в СФО — он лидирует по количеству отправленных резюме у жителей Барнаула, Кемерова, Красноярска, Омска и Томска. Чаще остальных в Новосибирск стремятся работники рабочей и транспортной сфер, а также специалисты розничной торговли и продаж.
При этом только 2% жителей Новосибирска, желающих работать в другом городе, интересовались вакансиями в Москве.
— Людям проще попробовать устроиться на работу в компанию, которая находится в соседнем регионе, чтобы при случае можно было вернуться без больших материальных и моральных потерь. В Москву из регионов чаще едут или на повышение, или за конкретным предложением с привлекательными условиями. В таких случаях сами рекрутеры находят нужного кандидата по своим каналам, — рассказала Вера Бабикова, пресс-секретарь портала Зарплата.ру.
Недавно тренд-аналитики «AliExpress Россия» рассказали о типичном облике новосибирца, на основе поисковых запросов пользователей. Выяснилось, что на первом месте предпочтений жителей Новосибирска тёплая одежда — фланелевые рубашки, джинсы с начёсом, парки и куртки. На эту категорию одежды пришлось около 30 тысяч запросов. О полном портрете можно прочитать тут.