«Они там пыхали газ»: знакомые погибшей 13-летней школьницы рассказали, что было перед её смертью

13-летняя девочка скончалась в больнице Фото: читатель НГС; Александр Ощепков

Друзья погибшей 13-летней школьницы из Бердска заявили о её опасном увлечении — по их словам, перед случившимся она вдыхала газ. При этом, по информации источника НГС, в правоохранительных органах сейчас рассматривается версия о том, что девочка могла отравиться.

По словам одноклассников и друзей девочки, перед смертью Светлана (имя девочки изменено — прим. ред.) дышала газом из баллончика. — Она сидела у кого-то на квартире, и они употребляли газ, и в тот момент, когда она употребляла, ей стало плохо, и она начала задыхаться, вызвали скорую, и она долго ехала, минут 20, — рассказал корреспонденту НГС приятель погибшей девочки Антон (имя изменено — прим. ред).

По словам близкой подруги Светланы Марины (имя изменено — прим. ред.), в тот день школьницу бросил парень — именно из-за этого девочка пошла в гости к старшим знакомым, ведущим, по словам подростков, «совсем не здоровый образ жизни». — Она просто его (парня — прим. ред.) очень сильно любила, — пояснила Марина. — Она писала ему в тот день: «А если я сейчас умру? Если меня не станет, что ты будешь делать?». Она на самом деле не хотела умирать. Она хотела, чтобы бабочки у неё в голове летали. Она пошла в гости. Они там пыхали газ. Ей стало там плохо. По словам школьников, в день смерти девочка выставляла в сторис «ВКонтакте» фотографии, на которых видно, как она «парит вейп и пыхает газ». — Она была очень хорошим человеком, — вспоминает погибшую Марина. — Ей можно было свои секреты доверить. Хорошей подругой. Она постоянно гуляла с кем-то, находила свободное время для всех. Она знала очень много людей. Всегда все могли ей помочь. Всегда она всем могла помочь. У неё была Minifit — это электронная сигарета. Она раньше курила, но потом перешла на электронные сигареты.