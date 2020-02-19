«Они там пыхали газ»: знакомые погибшей 13-летней школьницы рассказали, что было перед её смертью

Друзья погибшей 13-летней школьницы из Бердска заявили о её опасном увлечении — по их словам, перед случившимся она вдыхала газ.
При этом, по информации источника НГС, в правоохранительных органах сейчас рассматривается версия о том, что девочка могла отравиться.
По словам одноклассников и друзей девочки, перед смертью Светлана (имя девочки изменено — прим. ред.) дышала газом из баллончика.
— Она сидела у кого-то на квартире, и они употребляли газ, и в тот момент, когда она употребляла, ей стало плохо, и она начала задыхаться, вызвали скорую, и она долго ехала, минут 20, — рассказал корреспонденту НГС приятель погибшей девочки Антон (имя изменено — прим. ред).
По словам близкой подруги Светланы Марины (имя изменено — прим. ред.), в тот день школьницу бросил парень — именно из-за этого девочка пошла в гости к старшим знакомым, ведущим, по словам подростков, «совсем не здоровый образ жизни».
— Она просто его (парня — прим. ред.) очень сильно любила, — пояснила Марина. — Она писала ему в тот день: «А если я сейчас умру? Если меня не станет, что ты будешь делать?». Она на самом деле не хотела умирать. Она хотела, чтобы бабочки у неё в голове летали. Она пошла в гости. Они там пыхали газ. Ей стало там плохо.
По словам школьников, в день смерти девочка выставляла в сторис «ВКонтакте» фотографии, на которых видно, как она «парит вейп и пыхает газ».
— Она была очень хорошим человеком, — вспоминает погибшую Марина. — Ей можно было свои секреты доверить. Хорошей подругой. Она постоянно гуляла с кем-то, находила свободное время для всех. Она знала очень много людей. Всегда все могли ей помочь. Всегда она всем могла помочь. У неё была Minifit — это электронная сигарета. Она раньше курила, но потом перешла на электронные сигареты.
По словам девочки, Светлана иногда выпивала, но «не очень часто». Газом из баллончика девочка дышала, потому что «сейчас это типа модно».
Ранее директор лицея № 6 Зоя Родина рассказала НГС, что погибшая девочка училась на тройки и четвёрки, воспитывалась в благополучной семье, в которой родители интересовались её учёбой.
— В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали НГС в пресс-службе СК России по НСО.
Девочка скончалась 17 февраля в медицинском учреждении, куда её доставили на машине скорой помощи.
В ноябре прошлого года НГС просил психиатров-наркологов объяснить, почему подростки употребляют разные вещества, как родителям вычислить опасные увлечения и самое главное — где получить помощь бесплатно.