Режим ЧС вынудил запустить шумную снегоплавильную станцию в Новосибирске

Жители заметили грузовики со снегом сегодня утром

В Новосибирске из-за режима чрезвычайной ситуации рядом с ТРК «Сибирский Молл» вновь заработала снегоплавильная станция, работу которой приостановили в 2018 году.

— Сегодня обнаружили, что заработала снегоплавильная станция по ул Федосеева, — сообщила НГС местная жительница Елена. Самосвалы со снегом съезжаются к станции по улице Красина, жительница видела 5–7 машин.

Видео со снегоплавильной станцией появилось в соцсетях. В роликах слышно, что машина издаёт шум, на который жалуются местные жители.