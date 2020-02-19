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Режим ЧС вынудил запустить шумную снегоплавильную станцию в Новосибирске

Горожан уверяют, что она не будет мешать жителям ближайших домов

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Жители заметили грузовики со снегом сегодня утром

Жители заметили грузовики со снегом сегодня утром

В Новосибирске из-за режима чрезвычайной ситуации рядом с ТРК «Сибирский Молл» вновь заработала снегоплавильная станция, работу которой приостановили в 2018 году.

— Сегодня обнаружили, что заработала снегоплавильная станция по ул Федосеева, — сообщила НГС местная жительница Елена. Самосвалы со снегом съезжаются к станции по улице Красина, жительница видела 5–7 машин.

Видео со снегоплавильной станцией появилось в соцсетях. В роликах слышно, что машина издаёт шум, на который жалуются местные жители.

От машин слышен шум в близлежаших домах

Ситуацию прокомментировали в мэрии.

— Возобновление работы снегоплавильной станции — это вынужденная мера из-за обильных снегопадов. Для того чтобы не мешать жителям близлежащих домов, работы будут производиться исключительно в дневное время, — сказал начальник управления автомобильных дорог Юрий Сердюк.

В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса НГС сообщили, что услуги по утилизации снега предоставила компания «Транзит-Сервис».

— С прекращением режима ЧС муниципалитет перестанет пользоваться услугами станции, — добавили в департаменте.

Ранее мэрия Новосибирска хотела избавиться от своей доли в этой снегоплавильной станции.

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снегоплавильная станцияОктябрьский район
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КОММЕНТАРИИ (86)

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19 фев 2020 в 17:06

Шум - это ничего страшного. Главное, чтобы снег плавился.

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19 фев 2020 в 17:11

То есть всю зиму можно было плавить снег, а мэрия только сейчас вспомнила про снегоплавильни? Надо было не доводить до ситуации чс, тогда и вопросов не было бы к мэрии

19 фев 2020 в 17:11

А с какой целью вообще покупали? Чтобы летом бабло на обслуживние и ремонт пилить? P.S. - до весны 9 дней. Всю зиму стояла.