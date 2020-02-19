Режим ЧС вынудил запустить шумную снегоплавильную станцию в Новосибирске

В Новосибирске из-за режима чрезвычайной ситуации рядом с ТРК «Сибирский Молл» вновь заработала снегоплавильная станция, работу которой приостановили в 2018 году.
— Сегодня обнаружили, что заработала снегоплавильная станция по ул Федосеева, — сообщила НГС местная жительница Елена. Самосвалы со снегом съезжаются к станции по улице Красина, жительница видела 5–7 машин.
Видео со снегоплавильной станцией появилось в соцсетях. В роликах слышно, что машина издаёт шум, на который жалуются местные жители.
Ситуацию прокомментировали в мэрии.
— Возобновление работы снегоплавильной станции — это вынужденная мера из-за обильных снегопадов. Для того чтобы не мешать жителям близлежащих домов, работы будут производиться исключительно в дневное время, — сказал начальник управления автомобильных дорог Юрий Сердюк.
В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса НГС сообщили, что услуги по утилизации снега предоставила компания «Транзит-Сервис».
— С прекращением режима ЧС муниципалитет перестанет пользоваться услугами станции, — добавили в департаменте.
Ранее мэрия Новосибирска хотела избавиться от своей доли в этой снегоплавильной станции.