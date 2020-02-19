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Дороги и транспорт

Авиакомпания рассказала, что случилось с пассажиром из-за которого экстренно сел самолёт из Новосибирска

После посадки мужчину отправили в больницу Тюмени

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Пассажира с признаками инсульта доставили в больницу Тюмени

Пассажира с признаками инсульта доставили в больницу Тюмени

Представители авиакомпании «Нордавиа» рассказали, в каком состоянии был пассажир самолета Новосибирск-Москва, который экстренно сел в Тюмени утром 19 февраля.

— Сегодня, в 7:20 по московскому времени, командир воздушного судна Boeing-737 авиакомпании «Нордавиа» сообщил в центр управления полётами о том, что с одним из пассажиров на борту стало плохо, и наблюдается резкое ухудшение его физического состояния. Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, командир принял решение совершить экстренную посадку в ближайшем по маршруту следования аэропорту, — рассказал НГС Виктор Аношкин, директор по корпоративным коммуникациям авиакомпании «Смартавиа».

На борту самолёта находились 160 пассажиров, все службы тюменского аэропорта были готовы принять рейс. Самолёт благополучно приземлился.

— На борт поднялись медики, которые констатировали признаки инсульта у 59-летнего пассажира. Он был отправлен в одну из больниц Тюмени. После дозаправки воздушного судна и необходимых процедур самолёт покинул Тюмень и взял курс на аэропорт Домодедово в Москву, — добавил Виктор Аношкин.

Когда стало известно об экстренной посадке, пассажиры сообщали, что у мужчины упало давление и ему оказали помощь находившиеся на борту врачи.

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экстренная посадкааэропорт ТюмениТолмачёво
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КОММЕНТАРИИ (8)

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19 фев 2020 в 16:34

Давно пора требовать справку перед посадкой на борт.

19 фев 2020 в 16:43

Сколько уже можно этих больных терпеть в самолетах?! Болеешь - не лезь мазафака в самолёт.

Фото пользователя
19 фев 2020 в 16:41

Многие хронические заболевания у людей обостряются именно в полёте на самолётах. Особенно это касается заболеваний сердечно- сосудистой системы. А практически здоровых людей у нас единицы. Кто летать то будет ???