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Происшествия Обрушение крыши в Академгородке

Дело о рухнувшем здании в Академгородке: суд назначил домашний арест ещё одному обвиняемому

Мужчина будет под домашним арестом до апреля

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Защита полагает, что Понуровский занимался сдачей здания в&nbsp;аренду по&nbsp;поручению директора ФГУП Виталия Михеева

Защита полагает, что Понуровский занимался сдачей здания в аренду по поручению директора ФГУП Виталия Михеева

Заместителя директора ФГУП «ЖКХ ННЦ» Владимира Понуровского отправили под домашний арест до 2 апреля. Сообщение об этом появилось на сайте Центрального районного суда. 

В ведении предприятия находится здание в Академгородке, в пристройке к которому в ночь на 2 февраля обрушилась крыша во время вечеринки Walter Garage Party. Во время обрушения погибла 22-летняя девушка, еще четверо пострадали.

— Центральным районным судом Новосибирска избрана в отношении обвиняемого Понуровского В. М. мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 16 суток, — говорится на сайте.

Как сообщают ТАСС со ссылкой на директора ФГУП Виталия Михеева, Владимир Понуровский должен был выйти из отпуска, который проводил в Таиланде, 17 февраля, однако на работе он так и не появился. Как сообщила журналистам супруга Понуровского, мужчина хотел вернуться из-за рубежа раньше, однако не смог этого сделать.

Защита полагает, что Понуровский занимался сдачей здания в аренду по поручению директора ФГУП Виталия Михеева. Сам он не обладал такими полномочиями — об этом ТАСС сообщил адвокат подозреваемого Валерий Асанов.

Ранее под домашний арест отправили одного из организаторов вечеринки Антона Шматова. На суде по избранию меры пресечения Антон Шматов кратко рассказал, что произошло в тот день. Дословную расшифровку читайте тут.

Ночью 2 февраля в кафе Новосибирска обрушилась крыша. Из-под завалов извлекли пятерых человек. Под завалами погибла 22-летняя студентка медицинского вуза Туяна Прушенова. Всё, что известно о трагедии, мы рассказывали в онлайн-репортаже. Также мы публиковали видео, как спасатели разгребали завалы и искали людей

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рухнула крышасуд
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КОММЕНТАРИИ (15)

Павел
19 фев 2020 в 15:17

После разгребания последствий проведенной вечеринки на месте были обнаружены следы употребления наркотических средств. Не слабый такой шалман собирался в Академгородке.

19 фев 2020 в 15:12

Вот это уже больше похоже на правду... Кстати, есть инфа из проверенного источника, что на этих сборищах ребятишки вещества употребляли.

гость
19 фев 2020 в 15:05

ну хоть какие-то подвижки в сторону здравого смысла