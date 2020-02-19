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Для 1-й гимназии открыли новые классы, их разместили в соседнем здании — показываем фотографии

В новых кабинетах будут заниматься ученики начальных классов

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В&nbsp;августе 2019 года часть здания на улице Потанинской, 9 передали с баланса школы «Перспектива» на&nbsp;баланс МБОУ «Гимназия №&nbsp;1»&nbsp;

В августе 2019 года часть здания на улице Потанинской, 9 передали с баланса школы «Перспектива» на баланс МБОУ «Гимназия № 1» 

Cегодня, 19 февраля, в Новосибирске открыли новые классы для гимназии № 1, они появились в здании, которое принадлежало школе «Перспектива» для детей с ограниченными возможностями. 

Это здание расположено рядом с гимназией, его передали для перепланировки в августе. Сейчас там появились новые кабинеты для занятий начальных классов и кабинет логопеда. 

Выездное совещание по поводу открытия новых классов провёл мэр Анатолий Локоть. Об итогах ремонта рассказал&nbsp;начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев

Выездное совещание по поводу открытия новых классов провёл мэр Анатолий Локоть. Об итогах ремонта рассказал начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев

В школе открыли четыре новых учебных класса

В школе открыли четыре новых учебных класса

Здесь дети смогут заниматься иностранными языками в специальных классах

Здесь дети смогут заниматься иностранными языками в специальных классах

В новом помещении оборудовали место для занятий физкультурой

В новом помещении оборудовали место для занятий физкультурой

В здании есть небольшой буфет

В здании есть небольшой буфет

После перепланировки в здании на ул. Потанинской, 9 разместили кабинет логопеда

После перепланировки в здании на ул. Потанинской, 9 разместили кабинет логопеда

В новых кабинетах будут заниматься ученики начальных классов

В новых кабинетах будут заниматься ученики начальных классов

10 февраля в Новосибирске открыли новую школу в Южно-Чемском районе. В ней есть три физкультурных зала и один хореографический, дети также смогут заниматься вокалом. А на прошлой неделе новый IT-лицей открыли в Кольцово — там будут готовить будущих специалистов в сфере IT-технологий.

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школагимназия 1Центральный район
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КОММЕНТАРИИ (2)

бухтелов
19 фев 2020 в 14:49

И где сегодня школа «Перспектива» для детей с ограниченными возможностями? Адрес уточните!

Алена
19 фев 2020 в 14:50

Что то класс маленький, 10 парт всего стоит, сейчас в среднем в классе по 30 ребятишек