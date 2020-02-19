Для 1-й гимназии открыли новые классы, их разместили в соседнем здании — показываем фотографии

Cегодня, 19 февраля, в Новосибирске открыли новые классы для гимназии № 1, они появились в здании, которое принадлежало школе «Перспектива» для детей с ограниченными возможностями.
Это здание расположено рядом с гимназией, его передали для перепланировки в августе. Сейчас там появились новые кабинеты для занятий начальных классов и кабинет логопеда.
10 февраля в Новосибирске открыли новую школу в Южно-Чемском районе. В ней есть три физкультурных зала и один хореографический, дети также смогут заниматься вокалом. А на прошлой неделе новый IT-лицей открыли в Кольцово — там будут готовить будущих специалистов в сфере IT-технологий.