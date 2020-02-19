Для 1-й гимназии открыли новые классы, их разместили в соседнем здании — показываем фотографии

В августе 2019 года часть здания на улице Потанинской, 9 передали с баланса школы «Перспектива» на баланс МБОУ «Гимназия № 1»

Cегодня, 19 февраля, в Новосибирске открыли новые классы для гимназии № 1, они появились в здании, которое принадлежало школе «Перспектива» для детей с ограниченными возможностями.

Это здание расположено рядом с гимназией, его передали для перепланировки в августе. Сейчас там появились новые кабинеты для занятий начальных классов и кабинет логопеда.

