19 февраля среда
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 5/10
usd 63.77
eur 69.09
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 5/10
usd 63.77
eur 69.09

Все новости

Все новости
Спорт

ХК «Сибирь» объявил о продаже дешёвых билетов на матч своих соперников из Китая и Латвии

Матч перенесли в Новосибирск из-за вспышки коронавируса

538
7 Обсудить

Поделиться

Матч перенесли из Пекина в Новосибисрк из-за вспышки коронавируса

Матч перенесли из Пекина в Новосибисрк из-за вспышки коронавируса

Хоккейный клуб «Сибирь» объявил о том, что сегодня в продажу поступят билеты на матч «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — «Динамо» (Рига), который пройдет 24 февраля в Новосибирске на ЛДС «Сибирь». 

— Стоимость: 200 рублей. Для владельцев абонементов на домашние игры «Сибири» – вход свободный! — говорится в сообщении клуба.

Как пояснили в пресс-службе ХК «Сибирь», такая цена обусловлена тем, что команды неместные и не так популярны у новосибирцев.

— Это играет не команда «Сибири», играют совсем другие команды, — рассказали в пресс-службе. 

Согласно информации сайта ХК «Сибирь», самый дешевый билет на матчи регулярного чемпионата можно купить за 400 рублей. Места ближе ко льду стоят дороже — от 800 до 950 рублей. 

В рижской команде играет бывший вратарь «Сибири» Александр Салак.

О том, что хоккейная команда «Куньлунь Ред Стар» рассматривает возможность проведения последней оставшейся домашней игры регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с рижским «Динамо» в Новосибирске стало известно в конце января. Главное государственное управление по вопросам спорта КНР связало это со вспышкой коронавируса. 

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

хоккейматчи
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (7)

Фото пользователя
19 фев 2020 в 13:55

Вчера Барыс вырвал очко у Сибири... Сибирь без очка теперь...

Фото пользователя
19 фев 2020 в 13:53

Раз два три Автомобилист позорную Сибирь на куски порви...

Фото пользователя
19 фев 2020 в 13:56

Ахаха а толку то, что вышли в плейоф... В первой же серии игр из Сибири вышибут всю дурь раскатают фигуристок...Сибирь будет опозорена и вышвырнута из плейоф... Дивизион Харламова не выйграли... Конференцию Восток не выйграли... Чемпионом КХЛ не стали... Кубок Гагарина не выйграют...Сибирь есть была и будет дном кхл... Позорься Сибирь новосибирцы гордятся тобой...