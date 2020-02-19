ХК «Сибирь» объявил о продаже дешёвых билетов на матч своих соперников из Китая и Латвии

Матч перенесли из Пекина в Новосибисрк из-за вспышки коронавируса

Хоккейный клуб «Сибирь» объявил о том, что сегодня в продажу поступят билеты на матч «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — «Динамо» (Рига), который пройдет 24 февраля в Новосибирске на ЛДС «Сибирь».



— Стоимость: 200 рублей. Для владельцев абонементов на домашние игры «Сибири» – вход свободный! — говорится в сообщении клуба.

Как пояснили в пресс-службе ХК «Сибирь», такая цена обусловлена тем, что команды неместные и не так популярны у новосибирцев.

— Это играет не команда «Сибири», играют совсем другие команды, — рассказали в пресс-службе.