ХК «Сибирь» объявил о продаже дешёвых билетов на матч своих соперников из Китая и Латвии

Хоккейный клуб «Сибирь» объявил о том, что сегодня в продажу поступят билеты на матч «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — «Динамо» (Рига), который пройдет 24 февраля в Новосибирске на ЛДС «Сибирь».
— Стоимость: 200 рублей. Для владельцев абонементов на домашние игры «Сибири» – вход свободный! — говорится в сообщении клуба.
Как пояснили в пресс-службе ХК «Сибирь», такая цена обусловлена тем, что команды неместные и не так популярны у новосибирцев.
— Это играет не команда «Сибири», играют совсем другие команды, — рассказали в пресс-службе.
Согласно информации сайта ХК «Сибирь», самый дешевый билет на матчи регулярного чемпионата можно купить за 400 рублей. Места ближе ко льду стоят дороже — от 800 до 950 рублей.
В рижской команде играет бывший вратарь «Сибири» Александр Салак.
О том, что хоккейная команда «Куньлунь Ред Стар» рассматривает возможность проведения последней оставшейся домашней игры регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с рижским «Динамо» в Новосибирске стало известно в конце января. Главное государственное управление по вопросам спорта КНР связало это со вспышкой коронавируса.