«Прошептал: "Вызовите мне скорую"»: сотрудники ТЦ Академгородка — о спасении отравившегося подростка

После того как подросток упал, к нему подбежала сотрудница маникюрного салона Фото: Дмитрий Северов

В прошедшее воскресенье, 16 февраля, в ТЦ Академгородка 17-летний подросток неожиданно уснул на диванчике и упал на пол. Парня увезли на скорой помощи, после в полиции рассказали, что у него были признаки отравления — в итоге врачи его спасли. Корреспондент НГС съездил в торговый центр Академгородка, где произошёл инцидент, и поговорил с сотрудниками, которые стали очевидцами происшествия и вызывали скорую. Кто заметил, что подростку плохо По словам очевидцев, это произошло в районе 15:00.

Как рассказала сотрудница маникюрного магазина Виктория — она возвращалась в этот момент в свой отдел, — она заметила, что парень полулежал на диванчике. Было видно, что он крепко заснул.

Тот самый диванчик, на котором уснул подросток Фото: Дмитрий Северов

— Мальчик просто сидел в наушниках — видимо, слушал музыку. Заряжал телефон. Потом прикрыл глаза, может, задремал. Я зашла в свой отдел с едой, положила еду на стол и услышала какой-то грохот — повернулась, а он лежит на полу. Я подбежала к нему, начала спрашивать: «Мальчик, что с тобой, тебе плохо?» Он тихо прошептал: «Вызовите мне скорую». Естественно, мы начали вызывать скорую, позвали администратора торгового центра, — вспоминает Виктория. Ему звонили с незнакомых номеров По словам сотрудницы, на телефон подростка звонили с незнакомых номеров. — Мы подумали, что, может, у него родители просто не записаны в телефонную книгу, решили взять трубку и сообщить им о его состоянии. Мы ответили, но оказалось, что это звонила полиция — мальчик был в розыске, вроде как родители позвонили в полицию два-три часа назад, сообщили, что мальчика надо найти. Буквально через пять минут приехала пэдээнщица и полицейский — благо, что они были неподалёку. Подбежали, спросили нас, как долго он лежал, мы всё объяснили, — рассказала девушка.

В воскресный день на втором этаже ТЦ было мало людей, но до приезда скорой сотрудники помогали полиции ограничивать доступ к потерпевшему — скорая была на месте через 15 минут. — В скорую мы звонили несколько раз, очень волновались. Нам сказали его на бок положить, мы положили на бок и просто ждали, — поделилась Виктория.

Вместе с полицией приехал отец Как отмечают сотрудники ТЦ, по всем внешним признакам потерявший сознание подросток был из благополучной семьи — некоторым показалось, что у парня просто эпилепсия. Со слов сотрудницы, не пожелавшей назвать своего имени, вместе с полицией на место происшествия приехал и отец. — Полиция и отец приехали раньше скорой. Медики потом его осмотрели — пульс есть, человек просто спит. Забрали его, да и всё. Ничего там криминального не произошло. Я так понимаю, папа всё-таки искал его, потому что полиция приехала быстро, — поделилась очевидица.

По словам одной из сотрудниц, на диванчиках торгового центра регулярно сидят подростки Фото: Дмитрий Северов

«Подростки часто сидят у нас на диванчиках» Как пояснили сотрудники, за происходящим в холлах ТЦ следит дежурный администратор. По их словам, некоторых молодых посетителей уже знают в лицо — однако упавшего в обморок парня до этого там не видели.