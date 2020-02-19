«Прошептал: "Вызовите мне скорую"»: сотрудники ТЦ Академгородка — о спасении отравившегося подростка

В прошедшее воскресенье, 16 февраля, в ТЦ Академгородка 17-летний подросток неожиданно уснул на диванчике и упал на пол. Парня увезли на скорой помощи, после в полиции рассказали, что у него были признаки отравления — в итоге врачи его спасли.
Корреспондент НГС съездил в торговый центр Академгородка, где произошёл инцидент, и поговорил с сотрудниками, которые стали очевидцами происшествия и вызывали скорую.
Кто заметил, что подростку плохо
По словам очевидцев, это произошло в районе 15:00.
Как рассказала сотрудница маникюрного магазина Виктория — она возвращалась в этот момент в свой отдел, — она заметила, что парень полулежал на диванчике. Было видно, что он крепко заснул.
— Мальчик просто сидел в наушниках — видимо, слушал музыку. Заряжал телефон. Потом прикрыл глаза, может, задремал. Я зашла в свой отдел с едой, положила еду на стол и услышала какой-то грохот — повернулась, а он лежит на полу. Я подбежала к нему, начала спрашивать: «Мальчик, что с тобой, тебе плохо?» Он тихо прошептал: «Вызовите мне скорую». Естественно, мы начали вызывать скорую, позвали администратора торгового центра, — вспоминает Виктория.
Ему звонили с незнакомых номеров
По словам сотрудницы, на телефон подростка звонили с незнакомых номеров.
— Мы подумали, что, может, у него родители просто не записаны в телефонную книгу, решили взять трубку и сообщить им о его состоянии. Мы ответили, но оказалось, что это звонила полиция — мальчик был в розыске, вроде как родители позвонили в полицию два-три часа назад, сообщили, что мальчика надо найти. Буквально через пять минут приехала пэдээнщица и полицейский — благо, что они были неподалёку. Подбежали, спросили нас, как долго он лежал, мы всё объяснили, — рассказала девушка.
В воскресный день на втором этаже ТЦ было мало людей, но до приезда скорой сотрудники помогали полиции ограничивать доступ к потерпевшему — скорая была на месте через 15 минут.
— В скорую мы звонили несколько раз, очень волновались. Нам сказали его на бок положить, мы положили на бок и просто ждали, — поделилась Виктория.
Вместе с полицией приехал отец
Как отмечают сотрудники ТЦ, по всем внешним признакам потерявший сознание подросток был из благополучной семьи — некоторым показалось, что у парня просто эпилепсия. Со слов сотрудницы, не пожелавшей назвать своего имени, вместе с полицией на место происшествия приехал и отец.
— Полиция и отец приехали раньше скорой. Медики потом его осмотрели — пульс есть, человек просто спит. Забрали его, да и всё. Ничего там криминального не произошло. Я так понимаю, папа всё-таки искал его, потому что полиция приехала быстро, — поделилась очевидица.
«Подростки часто сидят у нас на диванчиках»
Как пояснили сотрудники, за происходящим в холлах ТЦ следит дежурный администратор. По их словам, некоторых молодых посетителей уже знают в лицо — однако упавшего в обморок парня до этого там не видели.
— Подростки часто сидят у нас на диванчиках, мы их уже примерно в лицо знаем, видим, что они не дурачатся, а просто сидят и разговаривают, вполне адекватные дети. Но этого парня мы до этого, кажется, не видели. Когда он уснул, уже трудно было понять, знаем мы его или нет. Парень зашёл спокойно, ну присел, ну устал человек, какие могут быть проблемы? — рассказали в ТЦ.
В администрации торгового центра от комментария отказались, заявив, что это семейный случай.
— Я никакой информации давать не буду, мне категорически запрещено. Ничего криминального не произошло, я вызвала скорую, через пять минут приехал папа, полиция, ребёнка забрали сами родители ещё до приезда врачей, — заявила администратор.
В ноябре в кафе на улице Челюскинцев стало плохо 12-летнему мальчику — тогда очевидцы также вызвали ему скорую, но спасти его не удалось.