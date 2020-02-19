Скорая помощь приехала на пожар раньше МЧС — медик и водитель спасли людей из горящего дома

Водителю и фельдшеру пришлось действовать оперативно — у горящего дома они оказались раньше пожарных

— Медики прибыли на место, где установили, что из частного дома идёт дым, а также были слышны крики людей. Незамедлительно врачи позвонили на номер 101 и вызвали пожарных для ликвидации возгорания, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

После того как вспыхнул двухквартирный дом, очевидец пожара решил сообщить о происшествии на номер скорой 03. Поэтому на происшествие сначала приехали медики.

Вчера, 18 февраля, в селе Баган Новосибирской области врач и водитель скорой помощи вытащили из горящего дома двух человек.

Вызволять людей из горящего дома медики решили до приезда пожарного расчёта, поскольку поняли, что «нужно решительно и быстро действовать».



— Я совместно с водителем скорой помощи Денисом Волошиным по очереди вытащили двух людей, лежащих на полу уже в беспомощном состоянии недалеко от входной двери, — рассказал фельдшер Александр Шинкоренко.



Спустя две минуты к месту возгорания прибыло пожарно-спасательное подразделение и добровольные пожарные команды. Через полчаса они ликвидировали пожар полностью, ущерб от него оказался незначительным — огонь повредил пол на площади трёх квадратных метров.



Пострадавших госпитализировали в районную больницу.



Заместитель начальника пожарно-спасательной части МЧС России № 50 Баганского района Новосибирской области Алексей Калугин уточнил, что возгорание дома произошло из-за печной золы, которую высыпали рядом с электрообогревателем.



На минувших выходных вспыхнула одна из квартир на улице 2-й переулок Пархоменко — пожарным пришлось эвакуировать по трёхколенной лестнице жильцов, в том числе двоих детей.