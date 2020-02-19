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Скорая помощь приехала на пожар раньше МЧС — медик и водитель спасли людей из горящего дома

Очевидец пожара позвонил не в пожарную, а в 03

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Водителю и фельдшеру пришлось действовать оперативно — у горящего дома они оказались раньше пожарных

Водителю и фельдшеру пришлось действовать оперативно — у горящего дома они оказались раньше пожарных

Вчера, 18 февраля, в селе Баган Новосибирской области врач и водитель скорой помощи вытащили из горящего дома двух человек.

После того как вспыхнул двухквартирный дом, очевидец пожара решил сообщить о происшествии на номер скорой 03. Поэтому на происшествие сначала приехали медики.

— Медики прибыли на место, где установили, что из частного дома идёт дым, а также были слышны крики людей. Незамедлительно врачи позвонили на номер 101 и вызвали пожарных для ликвидации возгорания, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Вызволять людей из горящего дома медики решили до приезда пожарного расчёта, поскольку поняли, что «нужно решительно и быстро действовать».

— Я совместно с водителем скорой помощи Денисом Волошиным по очереди вытащили двух людей, лежащих на полу уже в беспомощном состоянии недалеко от входной двери, — рассказал фельдшер Александр Шинкоренко.

Спустя две минуты к месту возгорания прибыло пожарно-спасательное подразделение и добровольные пожарные команды. Через полчаса они ликвидировали пожар полностью, ущерб от него оказался незначительным — огонь повредил пол на площади трёх квадратных метров.

Пострадавших госпитализировали в районную больницу.

Заместитель начальника пожарно-спасательной части МЧС России № 50 Баганского района Новосибирской области Алексей Калугин уточнил, что возгорание дома произошло из-за печной золы, которую высыпали рядом с электрообогревателем.

На минувших выходных вспыхнула одна из квартир на улице 2-й переулок Пархоменко — пожарным пришлось эвакуировать по трёхколенной лестнице жильцов, в том числе двоих детей.

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пожар"Скорая помощь"
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КОММЕНТАРИИ (20)

с богаткова
19 фев 2020 в 12:52

Врачи должны все уметь делать. Если приехали раньше, то и выполняйте работу. Не надо только мне сейчас говорить про героизм. Я служил, поэтому знаю о чем говорю.

19 фев 2020 в 12:54

Молодцы. Людская порядочность и честь не потеряна на Сибирской земле. Очень рада что рядом с нами живут такие хорошие люди!

Троечник
19 фев 2020 в 13:02

Вселяет оптимизм. Молодцы. Надеюсь их поощрят денежкой