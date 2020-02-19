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Дороги и транспорт

«Упало давление»: самолёт Новосибирск — Москва приземлился в Тюмени из-за плохого самочувствия пассажира

Мужчине оказали помощь врачи, которые были в самолёте.

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Сейчас самолёт готовится к вылету в Тюмени

Сейчас самолёт готовится к вылету в Тюмени

19 февраля рейс 5N-238 Новосибирск — Москва компании «Нордавиа» экстренно приземлился в Тюмени, потому что одному из пассажиров стало плохо.

О происшествии сообщили читатели НГС, информацию подтвердили в аэропорту Тюмени. Самолёт вылетел из Толмачёво в 9:15, приземлился в Тюмени.

— Как говорят, упало давление, сначала упал (видимо, потерял сознание). Всю дорогу был с кислородом, — рассказала пассажирка рейса Яна.

По предварительным данным, у мужчины упало давление

По предварительным данным, у мужчины упало давление

На земле мужчине стало легче. Вылет планируется на 10:10 по тюменскому времени.

НГС отправил запрос в авиакомпанию.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Максим
19 фев 2020 в 12:24

Нужно только сильных и здоровых людей допускать к полётам. Женщин и стареков к полётам допускать только во сне.