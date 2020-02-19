«Упало давление»: самолёт Новосибирск — Москва приземлился в Тюмени из-за плохого самочувствия пассажира

19 февраля рейс 5N-238 Новосибирск — Москва компании «Нордавиа» экстренно приземлился в Тюмени, потому что одному из пассажиров стало плохо.
О происшествии сообщили читатели НГС, информацию подтвердили в аэропорту Тюмени. Самолёт вылетел из Толмачёво в 9:15, приземлился в Тюмени.
— Как говорят, упало давление, сначала упал (видимо, потерял сознание). Всю дорогу был с кислородом, — рассказала пассажирка рейса Яна.
На земле мужчине стало легче. Вылет планируется на 10:10 по тюменскому времени.
НГС отправил запрос в авиакомпанию.