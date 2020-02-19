«Упало давление»: самолёт Новосибирск — Москва приземлился в Тюмени из-за плохого самочувствия пассажира

1 ноября 2019

Голосование за статьи (есть кое-что новое)

Вы же знаете, что на НГС можно проголосовать за каждую статью и тем самым показать свою реакцию: удивление, гнев, печаль, радость, одобрение? Теперь мы собираем количество голосов и показываем, сколько и за какой вариант проголосовали. Попробуйте прямо сейчас!

Елена Ходырева, главный редактор НГС