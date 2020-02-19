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На новосибирской трассе столкнулись две фуры: есть погибший и пострадавший

Один из грузовиков выкинуло на обочину

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Авария произошла около 10:30

Авария произошла около 10:30

Сегодня утром в Барабинском районе Новосибирской области столкнулись две фуры MAN. Один из водителей погиб. 

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, авария случилась около 10:30 часов:

— На федеральной автодороге в Барабинском районе на 1145 км в районе города Барабинск столкнулись две фуры MAN. В результате ДТП один водитель погиб, один пострадал. На место выезжал Аварийно-спасательная служба, силы пожарно-спасательного гарнизона Барабинска, — рассказал руководитель пресс-службы Павел Винаков. 

От удара одна из фур вылетела на обочину

От удара одна из фур вылетела на обочину

Прибывшим на место службам пришлось деблокировать пострадавшего и погибшего. На месте организовали реверсивное движение. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии. 

На месте работали спасатели и сотрудники МЧС&nbsp;

На месте работали спасатели и сотрудники МЧС 

Если вы стали свидетелем или участником этой аварии, присылайте нам информацию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00.

Спасателям пришлось деблокировать водителей фур

Спасателям пришлось деблокировать водителей фур

В декабре в Новосибирске на шоссе фура сбила дверь припаркованного седана и задела водителя, который выходил из него. После этого грузовая машина скрылась, а водитель легковой попал в больницу с тяжёлой травмой руки.

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КОММЕНТАРИИ (5)

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19 фев 2020 в 12:23

Опасная работа быть дальнобойщиком! Постоянно напряжение и внимание.

19 фев 2020 в 12:16

Обалдеть... Вот это КАК вообще возможно? У виновника ДТП, похоже, полная атрофия межушного ганглия.

Qwerty
19 фев 2020 в 12:13

Хорошо летели...