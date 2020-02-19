На новосибирской трассе столкнулись две фуры: есть погибший и пострадавший

Авария произошла около 10:30 Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Сегодня утром в Барабинском районе Новосибирской области столкнулись две фуры MAN. Один из водителей погиб. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, авария случилась около 10:30 часов: — На федеральной автодороге в Барабинском районе на 1145 км в районе города Барабинск столкнулись две фуры MAN. В результате ДТП один водитель погиб, один пострадал. На место выезжал Аварийно-спасательная служба, силы пожарно-спасательного гарнизона Барабинска, — рассказал руководитель пресс-службы Павел Винаков.

От удара одна из фур вылетела на обочину Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Прибывшим на место службам пришлось деблокировать пострадавшего и погибшего. На месте организовали реверсивное движение. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии.

На месте работали спасатели и сотрудники МЧС Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

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Спасателям пришлось деблокировать водителей фур Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области