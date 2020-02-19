На новосибирской трассе столкнулись две фуры: есть погибший и пострадавший

Сегодня утром в Барабинском районе Новосибирской области столкнулись две фуры MAN. Один из водителей погиб.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, авария случилась около 10:30 часов:
— На федеральной автодороге в Барабинском районе на 1145 км в районе города Барабинск столкнулись две фуры MAN. В результате ДТП один водитель погиб, один пострадал. На место выезжал Аварийно-спасательная служба, силы пожарно-спасательного гарнизона Барабинска, — рассказал руководитель пресс-службы Павел Винаков.
Прибывшим на место службам пришлось деблокировать пострадавшего и погибшего. На месте организовали реверсивное движение. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии.
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В декабре в Новосибирске на шоссе фура сбила дверь припаркованного седана и задела водителя, который выходил из него. После этого грузовая машина скрылась, а водитель легковой попал в больницу с тяжёлой травмой руки.