Вывели из консервации: власти решили достроить детский сад у Юго-Западного котлована в 2020 году

Строительство возобновили после того, как теплоснабжающая организация смогла доставить к зданию необходимые мощности

Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска объявил, что детский сад у Юго-Западного котлована достроят в 2020 году.

Ранее работы на Заозёрной заморозили, потому что у теплоснабжающей организации не было необходимых мощностей.



Первое разрешение на строительство выдали в 2015 году. Департамент не сообщил, когда работы приостановили.



— В 2019 году объект был выведен из консервации с получением нового положительного заключения экспертизы ГБУ НСО «ГВЭ НСО» и разрешением на строительство от 10 февраля 2020, — рассказали в мэрии.

