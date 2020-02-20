Вывели из консервации: власти решили достроить детский сад у Юго-Западного котлована в 2020 году

Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска объявил, что детский сад у Юго-Западного котлована достроят в 2020 году.
Ранее работы на Заозёрной заморозили, потому что у теплоснабжающей организации не было необходимых мощностей.
Первое разрешение на строительство выдали в 2015 году. Департамент не сообщил, когда работы приостановили.
— В 2019 году объект был выведен из консервации с получением нового положительного заключения экспертизы ГБУ НСО «ГВЭ НСО» и разрешением на строительство от 10 февраля 2020, — рассказали в мэрии.
В новом здании будет переменная этажность от 2 до 3 этажей. Генеральный подрядчик строительства — компания «Бердский строительный трест». Сейчас готов каркас здания, начались работы по внутренней отделке и размещению наружных инженерных сетей.
Стоимость строительства составляет 392 миллиона 410 тысяч рублей. Деньги выделили по федеральному проекту «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет», который входит в нацпроект «Демография».
Детский сад рассчитан на 350 детей. В учреждении будет две группы для детей от 2 до 3 лет, две группы для воспитанников от 3 до 5 лет, две группы для детей от 5 до 7 лет и 12 групп для дошкольников от 3 до 7 лет.
В начале февраля НГС рассказывал о детском саде № 242 «Ёлочка», где объявили режим чрезвычайной ситуации. В декабре там резко прогнулась конструкция перекрытий, и на потолке в группе появилась трещина. Ремонт в здании хотят завершить в марте.