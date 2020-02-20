20 февраля четверг
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 8/10
usd 63.69
eur 68.78
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 8/10
usd 63.69
eur 68.78

Все новости

Все новости
Город

Вывели из консервации: власти решили достроить детский сад у Юго-Западного котлована в 2020 году

У сада уже сделан каркас, сейчас начались работы с внутренней отделкой

1 179
4 Обсудить

Поделиться

Строительство возобновили после того, как теплоснабжающая организация смогла доставить к зданию необходимые мощности

Строительство возобновили после того, как теплоснабжающая организация смогла доставить к зданию необходимые мощности

Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска объявил, что детский сад у Юго-Западного котлована достроят в 2020 году. 

Ранее работы на Заозёрной заморозили, потому что у теплоснабжающей организации не было необходимых мощностей.

Первое разрешение на строительство выдали в 2015 году. Департамент не сообщил, когда работы приостановили.

— В 2019 году объект был выведен из консервации с получением нового положительного заключения экспертизы ГБУ НСО «ГВЭ НСО» и разрешением на строительство от 10 февраля 2020, — рассказали в мэрии.

В новом здании будет переменная этажность от 2 до 3 этажей. Генеральный подрядчик строительства — компания «Бердский строительный трест». Сейчас готов каркас здания, начались работы по внутренней отделке и размещению наружных инженерных сетей.

Деньги на строительство выделили по федеральному проекту

Деньги на строительство выделили по федеральному проекту

Стоимость строительства составляет 392 миллиона 410 тысяч рублей. Деньги выделили по федеральному проекту «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет», который входит в нацпроект «Демография».

Всего в новом детском саду будет 18 групп для 350 воспитанников

Всего в новом детском саду будет 18 групп для 350 воспитанников

Детский сад рассчитан на 350 детей. В учреждении будет две группы для детей от 2 до 3 лет, две группы для воспитанников от 3 до 5 лет, две группы для детей от 5 до 7 лет и 12 групп для дошкольников от 3 до 7 лет.

В начале февраля НГС рассказывал о детском саде № 242 «Ёлочка», где объявили режим чрезвычайной ситуации. В декабре там резко прогнулась конструкция перекрытий, и на потолке в группе появилась трещина. Ремонт в здании хотят завершить в марте.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

детский садленинский районкотлован
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (4)

Nik
20 фев 2020 в 09:07

если я не ошибаюсь , такие учреждения не должны превышать 2-х этажей по госту , как и школьные ...

Царь просто Царь
20 фев 2020 в 09:21

Молодец, А. Локоть, снимаю шляпу ! Мужик , он мне нравится в последнее время . Сам во Фрвнции , сижу в кафэ .

Марина
20 фев 2020 в 09:28

Нам садики не нужны. Наши дети давно вырасли. А те кто сейчас подрастает это полный ужас.