«Мы в курсе проблемы»: в мэрии рассказали, когда проверят проблемный светофор на Северо-Чемском

Новый светофор, заработавший в конце прошлой недели на пересечении улиц Прокопьевская и Бронная, проверят специалисты отдела организации дорожного движения.

Работа светофора вызвала волну возмущения среди жителей жилмассива и спровоцировала заторы там, где их, как правило, не было. О непростом движении по улицам Бронная и Комсомольская они рассказали НГС.



Как сообщили корреспонденту НГС, отвечая на запрос, в ходе проверки будет принято «адекватное решение».



— Этот светофор был установлен по просьбе жителей в рамках исполнения наказов депутата. Но действительно вопрос такой существует, мы в курсе этой проблемы. Конечно, мы будем дорабатывать и прорабатывать этот вопрос, с учётом возможностей аппаратуры будем изменять режим работы светофора, чтобы всем было комфортно ехать, — рассказал начальник отдела организации дорожного движения управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Валерий Гореев.

