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Город Дороги и транспорт

«Мы в курсе проблемы»: в мэрии рассказали, когда проверят проблемный светофор на Северо-Чемском

Жители Северо-Чемского не выдержали и трёх дней работы этого светофора, в мэрии пообещали разобраться

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Светофор, ставший причиной пробок, проверят и по итогам проверки примут «адекватное решение»&nbsp;

Светофор, ставший причиной пробок, проверят и по итогам проверки примут «адекватное решение» 

Новый светофор, заработавший в конце прошлой недели на пересечении улиц Прокопьевская и Бронная, проверят специалисты отдела организации дорожного движения. 

Работа светофора вызвала волну возмущения среди жителей жилмассива и спровоцировала заторы там, где их, как правило, не было. О непростом движении по улицам Бронная и Комсомольская они рассказали НГС.

Как сообщили корреспонденту НГС, отвечая на запрос, в ходе проверки будет принято «адекватное решение».

— Этот светофор был установлен по просьбе жителей в рамках исполнения наказов депутата. Но действительно вопрос такой существует, мы в курсе этой проблемы. Конечно, мы будем дорабатывать и прорабатывать этот вопрос, с учётом возможностей аппаратуры будем изменять режим работы светофора, чтобы всем было комфортно ехать, — рассказал начальник отдела организации дорожного движения управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Валерий Гореев.

Проверять работу проблемного светофора будут уже сегодня. По словам начальника отдела, в 13:00 на место прибудут специалисты «заинтересованных служб».

— Посчитаем, посмотрим, примем адекватное решение. Но не факт, что его потом не придётся немножко дорабатывать, поскольку транспортный поток — это такая сложная и тонкая вещь. Корректировки точно будут внесены и возможны ещё дополнительные корректировки, — добавил он.

На прошлой неделе мы рассказали об ещё одном светофоре, работа которого вызывает у новосибирцев недоумение и возмущение — он находится недалеко от отеля River Park.

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светоформэрия
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КОММЕНТАРИИ (31)

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19 фев 2020 в 11:58

А что работники мэрии хотят днем увидеть? Машин в это время мало. Вот если бы они вечером поехали, постояли в пробке, то понятнее бы стало.

Якутский
19 фев 2020 в 12:10

Если бы была реальная материальная ответственность у чиновников, согласующих эти светофоры и тротуары, то ничего бы этого не было.
Хотя бы пусть оплатят бензин людей, простоявших в пробке целый час. И их рабочее время по средней зарплате в городе.

19 фев 2020 в 12:10

Так и мы в курсе что в мерии - в курсе, что творится с дорогами и на дорогах.
Именно поэтому и надо всю эту контору пинком под зад разогнать.