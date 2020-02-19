«Мы в курсе проблемы»: в мэрии рассказали, когда проверят проблемный светофор на Северо-Чемском

Новый светофор, заработавший в конце прошлой недели на пересечении улиц Прокопьевская и Бронная, проверят специалисты отдела организации дорожного движения.
Работа светофора вызвала волну возмущения среди жителей жилмассива и спровоцировала заторы там, где их, как правило, не было. О непростом движении по улицам Бронная и Комсомольская они рассказали НГС.
Как сообщили корреспонденту НГС, отвечая на запрос, в ходе проверки будет принято «адекватное решение».
— Этот светофор был установлен по просьбе жителей в рамках исполнения наказов депутата. Но действительно вопрос такой существует, мы в курсе этой проблемы. Конечно, мы будем дорабатывать и прорабатывать этот вопрос, с учётом возможностей аппаратуры будем изменять режим работы светофора, чтобы всем было комфортно ехать, — рассказал начальник отдела организации дорожного движения управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Валерий Гореев.
Проверять работу проблемного светофора будут уже сегодня. По словам начальника отдела, в 13:00 на место прибудут специалисты «заинтересованных служб».
— Посчитаем, посмотрим, примем адекватное решение. Но не факт, что его потом не придётся немножко дорабатывать, поскольку транспортный поток — это такая сложная и тонкая вещь. Корректировки точно будут внесены и возможны ещё дополнительные корректировки, — добавил он.
На прошлой неделе мы рассказали об ещё одном светофоре, работа которого вызывает у новосибирцев недоумение и возмущение — он находится недалеко от отеля River Park.