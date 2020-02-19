Минздрав назвал причины смерти двухлетней Аделины

Минздрав Новосибирской области назвал причины смерти двухлетней Аделины Кинчаровой в больнице № 1 в конце января.
— По заключению судебно-медицинской экспертизы, у ребенка была редкая врожденная аномалия развития кишечника, которая привела к завороту толстой и тонкой кишки, — сообщили в региональном минздраве.
Аделина Кинчарова умерла 20 января 2020 года в реанимации детской больницы № 1 на Вертковской. Её мама рассказала НГС свою версию событий, которые происходили 19 января. Для девочки вызвали скорую помощь: сначала её отвезли в одну больницу, а потом перевезли на Вертковскую.
— Сначала ребёнка с подозрением на хирургическую патологию бригада скорой помощи доставила в детскую больницу скорой помощи. Однако после осмотра и полного обследования в приёмном покое врачи обнаружили повышенный показатель сахара крови, заподозрили дебют сахарного диабета и, согласно существующему регламенту действий в подобных ситуациях, направили пациентку в профильное эндокринологическое отделение детской больницы № 1. Где, несмотря на проводимое лечение и реанимационные мероприятия, ребёнок скончался через несколько часов, — говорится в сообщении минздрава.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти ребенка стал перекрут кишечника вследствие врождённой мальротации.
— Мальротация или незавершённый поворот кишечника — врождённый дефект, который формируется на ранних сроках внутриутробного развития. Кишечный тракт ребёнка поворачивается и фиксируется не так, как должно быть в норме. Патология объединяет различные варианты аномалий развития разных отделов кишечника, — утверждают в минздраве.
У девочки, судя по заключению судмедэкспертов, была одна из наиболее редких форм данного синдрома.
Минздрав НСО
Ведомство приводит слова главного детского хирурга Новосибирской области Алексея Грамзина: он замечает, что мальротация является причиной острой кишечной непроходимости, которая обычно развивается в первые дни жизни ребёнка и сопровождается частой рвотой, беспокойством из-за выраженного болевого синдрома, а случаи, когда такая патология никак себя не проявляет в течение нескольких лет, чрезвычайно редки.
— У девочки ранее никаких проявлений данной аномалии не отмечалось. В то же время повышенный уровень сахара крови не является симптомом кишечной непроходимости. Сложилась непростая клиническая ситуация, которая требует дополнительного и очень тщательного разбора с участием специалистов разного профиля. Минздрав Новосибирской области искренне соболезнует родным девочки. При этом считает принципиально важным установить причину, которая привела к смерти ребёнка, и в сотрудничестве со следственными органами принимает для этого необходимые меры, — добавили в ведомстве.
Недавно следователи возбудили уголовное дело после смерти в больнице двухлетней Аделины Кинчаровой — «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Вчера стало известно, что этим делом заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.