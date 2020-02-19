Минздрав назвал причины смерти двухлетней Аделины

Мама девочки утверждает, что Аделина была здорова Фото: Елена Кинчарова

Минздрав Новосибирской области назвал причины смерти двухлетней Аделины Кинчаровой в больнице № 1 в конце января. — По заключению судебно-медицинской экспертизы, у ребенка была редкая врожденная аномалия развития кишечника, которая привела к завороту толстой и тонкой кишки, — сообщили в региональном минздраве. Аделина Кинчарова умерла 20 января 2020 года в реанимации детской больницы № 1 на Вертковской. Её мама рассказала НГС свою версию событий, которые происходили 19 января. Для девочки вызвали скорую помощь: сначала её отвезли в одну больницу, а потом перевезли на Вертковскую.

— Сначала ребёнка с подозрением на хирургическую патологию бригада скорой помощи доставила в детскую больницу скорой помощи. Однако после осмотра и полного обследования в приёмном покое врачи обнаружили повышенный показатель сахара крови, заподозрили дебют сахарного диабета и, согласно существующему регламенту действий в подобных ситуациях, направили пациентку в профильное эндокринологическое отделение детской больницы № 1. Где, несмотря на проводимое лечение и реанимационные мероприятия, ребёнок скончался через несколько часов, — говорится в сообщении минздрава. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти ребенка стал перекрут кишечника вследствие врождённой мальротации.

— Мальротация или незавершённый поворот кишечника — врождённый дефект, который формируется на ранних сроках внутриутробного развития. Кишечный тракт ребёнка поворачивается и фиксируется не так, как должно быть в норме. Патология объединяет различные варианты аномалий развития разных отделов кишечника, — утверждают в минздраве.

У девочки, судя по заключению судмедэкспертов, была одна из наиболее редких форм данного синдрома. Минздрав НСО