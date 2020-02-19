Замдиректора клиники Мешалкина вышел под подписку — он записал видеообращение и рассказал о планах

Евгений Покушалов опубликовал на своей странице видео, в котором заявил, что на его месте «мог бы оказаться каждый» Фото: facebook.com/evgeny.pokushalov.9

Известный новосибирский хирург Евгений Покушалов вышел из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Пост об этом вместе с видеообращением он опубликовал вчера на своей странице в Facebook.

Как рассказал корреспонденту НГС Покушалов, сейчас он планирует заниматься наукой: — В любом случае есть ограничения, и они никуда не денутся. В ближайшее время я буду заниматься наукой. У меня есть проекты, которые я буду вести. Они достаточно масштабные и связанны со специалистами, клиниками и институтами как и РФ, так и за рубежом. [Сейчас у меня] нормальные рабочие ощущения, ничего сверхъестественного, — рассказал Евгений Покушалов.

На своей странице в Facebook хирург поблагодарил всех, кто его поддерживал, и отметил, что не может раскрывать детали дела. — К сожалению, в настоящее время я не могу комментировать детали происходящего, могу только сказать, что на моем месте мог оказаться каждый из вас. Весь негатив, который льется со страниц СМИ и в интернете относительно меня, не идет в сравнение с той поддержкой, которую я получил. Те, кто меня знают и работают вместе со мной, имеют собственное мнение, и это важнее, — написал Покушалов.

Текст опубликованного сообщения он продублировал в видеоролике