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Замдиректора клиники Мешалкина вышел под подписку — он записал видеообращение и рассказал о планах

Хирург заявил, что не может раскрывать детали дела и не намерен уезжать из России

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Евгений Покушалов опубликовал на своей странице видео, в котором заявил, что на его месте «мог бы оказаться каждый»

Евгений Покушалов опубликовал на своей странице видео, в котором заявил, что на его месте «мог бы оказаться каждый»

Известный новосибирский хирург Евгений Покушалов вышел из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Пост об этом вместе с видеообращением он опубликовал вчера на своей странице в Facebook. 

Как рассказал корреспонденту НГС Покушалов, сейчас он планирует заниматься наукой: 

— В любом случае есть ограничения, и они никуда не денутся. В ближайшее время я буду заниматься наукой. У меня есть проекты, которые я буду вести. Они достаточно масштабные и связанны со специалистами, клиниками и институтами как и РФ, так и за рубежом. [Сейчас у меня] нормальные рабочие ощущения, ничего сверхъестественного, — рассказал Евгений Покушалов. 

На своей странице в Facebook хирург поблагодарил всех, кто его поддерживал, и отметил, что не может раскрывать детали дела.

— К сожалению, в настоящее время я не могу комментировать детали происходящего, могу только сказать, что на моем месте мог оказаться каждый из вас. Весь негатив, который льется со страниц СМИ и в интернете относительно меня, не идет в сравнение с той поддержкой, которую я получил. Те, кто меня знают и работают вместе со мной, имеют собственное мнение, и это важнее, — написал Покушалов. 

Текст опубликованного сообщения он продублировал в видеоролике

Хирург заявил, что не собирается уезжать за границу и намерен продолжить работу в России. Он добавил, что «чёрная полоса еще не закончилась» в его жизни.

Евгения Покушалова задержали в феврале. Тогда же стало известно, что в отношении выдающегося кардиохирурга и учёного возбуждено дело о хищении около 1,3 миллиарда рублей и отмывании денег по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретённых преступным путём). 

Почти два месяца Евгений Покушалов провёл в СИЗО, но 15 апреля его перевели под домашний арест.

Федеральная антимонопольная служба ранее сообщала, что дело Евгения Покушалова связано с хищениями при закупках для клиники.

Кроме того, под следствие попали бывший директор клиники Мешалкина Александр Караськов и его супруга Ирина Бойцова. Сейчас они оба сидят в СИЗО. Перед избранием этой меры пресечения Александр Караськов написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором заявил о своей невиновности и поделился мыслями, с чем связано задержание.

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КОММЕНТАРИИ (34)

годзила
19 фев 2020 в 11:23

красной нитью- Я Самый самый самый, я живу в вашей стране- делаю вам одолжение..без меня- вы все помрете, так что не трожьте меня... какие там тысячи писем? кто счейчас вообще письма пишет? А,элетронная почта, в камере СИЗО- не работает. Гонит и врет, на "голубом глазу". Такие- поднимут здравоохранение с колен.. и поставят его раком))

19 фев 2020 в 11:34

Почему-то НГС не перепечатало в свое время информацию, которая облетела другие н-ские СМИ.

"27 декабря 2019
Фигуранты дела о масштабных хищениях в клинике Мешалкина вернули большую часть материального ущерба, нанесенного ими, как полагает следствие, государству. Бывший глава клиники им. академика Мешалкина и экс-депутат регионального заксобрания Александр Караськов, два его бывших заместителя Евгений Покушалов и Ирина Бойцова (супруга Караськова) возместили Минздраву РФ свыше 850 млн рублей."

Согласно сайту клиники Мешалкина официальные среднемесячные зарплаты Караськова и Покушалова не превосходили 500 тыс., т.е. 6 миллионов в год. Как люди с такими доходами смогли выплатить почти 1 млрд?

Петя
19 фев 2020 в 11:20

Дело об отмывании денег в клинике им. Мешалкина - ЗАМЯТО ☑️