Замдиректора клиники Мешалкина вышел под подписку — он записал видеообращение и рассказал о планах

Известный новосибирский хирург Евгений Покушалов вышел из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Пост об этом вместе с видеообращением он опубликовал вчера на своей странице в Facebook.
Как рассказал корреспонденту НГС Покушалов, сейчас он планирует заниматься наукой:
— В любом случае есть ограничения, и они никуда не денутся. В ближайшее время я буду заниматься наукой. У меня есть проекты, которые я буду вести. Они достаточно масштабные и связанны со специалистами, клиниками и институтами как и РФ, так и за рубежом. [Сейчас у меня] нормальные рабочие ощущения, ничего сверхъестественного, — рассказал Евгений Покушалов.
На своей странице в Facebook хирург поблагодарил всех, кто его поддерживал, и отметил, что не может раскрывать детали дела.
— К сожалению, в настоящее время я не могу комментировать детали происходящего, могу только сказать, что на моем месте мог оказаться каждый из вас. Весь негатив, который льется со страниц СМИ и в интернете относительно меня, не идет в сравнение с той поддержкой, которую я получил. Те, кто меня знают и работают вместе со мной, имеют собственное мнение, и это важнее, — написал Покушалов.
Текст опубликованного сообщения он продублировал в видеоролике
Хирург заявил, что не собирается уезжать за границу и намерен продолжить работу в России. Он добавил, что «чёрная полоса еще не закончилась» в его жизни.
Евгения Покушалова задержали в феврале. Тогда же стало известно, что в отношении выдающегося кардиохирурга и учёного возбуждено дело о хищении около 1,3 миллиарда рублей и отмывании денег по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретённых преступным путём).
Почти два месяца Евгений Покушалов провёл в СИЗО, но 15 апреля его перевели под домашний арест.
Федеральная антимонопольная служба ранее сообщала, что дело Евгения Покушалова связано с хищениями при закупках для клиники.
Кроме того, под следствие попали бывший директор клиники Мешалкина Александр Караськов и его супруга Ирина Бойцова. Сейчас они оба сидят в СИЗО. Перед избранием этой меры пресечения Александр Караськов написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором заявил о своей невиновности и поделился мыслями, с чем связано задержание.