Утепляют собак и кутаются в тёплую одежду сами — аналитики AliExpress показали типичный облик новосибирца

Тренд-аналитики «AliExpress Россия» рассказали о типичном облике новосибирца, исследовав более 550 миллионов поисковых запросов российских пользователей. Выяснилось, что на первом месте предпочтений жителей Новосибирска тёплая одежда — фланелевые рубашки, джинсы с начёсом, парки и куртки. На эту категорию одежды пришлось около 30 тысяч запросов.
У жительниц Новосибирска аналитики также обнаружили любовь к чёрным мотоциклетным курткам-косухами из кожзама. На верхнюю одежду из этой категории пришлось 10 тысяч запросов.
— Новосибирск стал единственным городом России (среди других шести мегаполисов, где проходило исследование — Прим.ред.), где тренд-аналитики AliExpress заметили особую заботу о животных, — говорится в сообщении «AliExpress Россия».
В частности, новосибирцы часто ищут куртки для собак, особенно для йоркширских терьеров.
На прошлой неделе НГС составил подборку самой стильной обуви с AliExpress и заодно рассказал, как на покупке можно сэкономить.