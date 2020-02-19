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Утепляют собак и кутаются в тёплую одежду сами — аналитики AliExpress показали типичный облик новосибирца

Для этого они проанализировали заказы и поисковые запросы жителей Новосибирска

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Новосибирцы ищут на AliExpress куртки не только для себя, но и для собак

Новосибирцы ищут на AliExpress куртки не только для себя, но и для собак

Тренд-аналитики «AliExpress Россия» рассказали о типичном облике новосибирца, исследовав более 550 миллионов поисковых запросов российских пользователей. Выяснилось, что на первом месте предпочтений жителей Новосибирска тёплая одежда — фланелевые рубашки, джинсы с начёсом, парки и куртки. На эту категорию одежды пришлось около 30 тысяч запросов.

У жительниц Новосибирска аналитики также обнаружили любовь к чёрным мотоциклетным курткам-косухами из кожзама. На верхнюю одежду из этой категории пришлось 10 тысяч запросов.

— Новосибирск стал единственным городом России (среди других шести мегаполисов, где проходило исследование — Прим.ред.), где тренд-аналитики AliExpress заметили особую заботу о животных, — говорится в сообщении «AliExpress Россия».

В частности, новосибирцы часто ищут куртки для собак, особенно для йоркширских терьеров.

На прошлой неделе НГС составил подборку самой стильной обуви с AliExpress и заодно рассказал, как на покупке можно сэкономить.

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запросыAliExpress
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КОММЕНТАРИИ (3)

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19 фев 2020 в 09:55

Все правильно, настоящий новосибирец сначала позаботится о том кто слабее, потом уже о себе. Сначала собачке курточку и косточку купит))

19 фев 2020 в 09:40

то есть себя и детей норм одеваешь и на собаку остается! стало быть с з/п норм у нас...откуда тогда нытье, что денег нет...

19 фев 2020 в 09:39

Ну если заводишь собаку, заводи нормальную! Еще и собаку одевать...