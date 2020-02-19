Утепляют собак и кутаются в тёплую одежду сами — аналитики AliExpress показали типичный облик новосибирца

Новосибирцы ищут на AliExpress куртки не только для себя, но и для собак

Тренд-аналитики «AliExpress Россия» рассказали о типичном облике новосибирца, исследовав более 550 миллионов поисковых запросов российских пользователей. Выяснилось, что на первом месте предпочтений жителей Новосибирска тёплая одежда — фланелевые рубашки, джинсы с начёсом, парки и куртки. На эту категорию одежды пришлось около 30 тысяч запросов.



У жительниц Новосибирска аналитики также обнаружили любовь к чёрным мотоциклетным курткам-косухами из кожзама. На верхнюю одежду из этой категории пришлось 10 тысяч запросов.

