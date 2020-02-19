Раньше пробок почти не было: новый светофор парализовал движение на Северо-Чемском жилмассиве

В Новосибирске новый светофор, появившийся на пересечении улиц Прокопьевская и Бронная в Кировском районе, вызвал волну возмущения автомобилистов и пешеходов. Они считают, что он не улучшил движение на этом участке, а стал причиной новых пробок и заторов.
— В прошлую пятницу включили светофор на пересечении Прокопьевской и Бронной. Комсомольская и Бронная теперь стоят. Дети опаздывают в школу, родители на работу. Просят водителей автобусов открыть двери, потому что дети хотят в туалет. Это просто ужас, ни одна служба не реагирует, не выезжают для настройки светофора или чтобы его просто отключить. Это нонсенс, когда для Прокопьевской (аппендикс) сделано 35 секунд, а для Бронной (сквозная с Комсомольской) 20 секунд, — сообщил в редакцию НГС один из читателей.
Другой читатель, проживающий в микрорайоне Просторный, уточнил, что светофор отрегулирован неправильно — там, где с улицы Прокопьевской почти нет движения, зелёный свет горит около минуты, в то время как на Бронной выстраивается очередь из машин в 50-700 метров.
— Раньше, когда его не было, пробка была лишь красной, с Прокопьевской всех выпускали через одного, вполне нормально разъезжались, а теперь стало в разы хуже. Автомобилисты в пробке обсуждают уже, как бы его сломать КАМАЗом, готовы скинуться даже, — добавил он.
На момент написания материала движение по улицам Комсомольская, начиная от Чигорина, и Бронная до 5-го Бронного переулка было парализовано в оба направления. Уровень пробок приложение «2ГИС» оценило в 9 баллов.
Корреспондент НГС направил запрос в департамент транспорта с просьбой прояснить ситуацию на этом участке, а также сообщить о возможной корректировке работы светофора.
Ранее НГС составлял подборку худших светофоров города, в него попали три светофора левобережья.