Мужчина, который больше месяца не выходил на связь с родственниками, найден в больнице — он умер

В Новосибирске завершились поиски Артёма Виличенко, пропавшего ещё в начале года — мужчина был найден в больнице, где и умер.
В его поисках принимали участие волонтёры поискового отряда «Маяк», которые распространили в социальных сетях ориентировку на 37-летнего новосибирца. В ней говорилось, что тот перестал выходить на связь с родственниками ещё в начале этого года.
— Завершились поиски Виличенко Артёма Алексеевича, который пропал 14 января 2020 года. К сожалению, мужчина найден погибшим. Приносим свои соболезнования родным и близким погибшего, — написал руководитель отряда у себя на странице «ВКонтакте».
В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что смерть мужчины имеет некриминальный характер.
— В субботу заявили об этом гражданине, потом сотрудники полиции выявили, что он находится в медицинском учреждении. Там и наступила его смерть, — уточнили в ведомстве. Мужчина умер вчера.
Редакция НГС выражает свои соболезнования родственникам и близким погибшего.
На этой неделе стало известно о внезапной смерти ученицы бердского лицея № 6 — она скончалась после занятий, в больнице, куда её доставили на скорой помощи.