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Мужчина, который больше месяца не выходил на связь с родственниками, найден в больнице — он умер

В поисках новосибирца участвовали волонтёры поискового отряда «Маяк»

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Смерть новосибирца, по данным полиции, была некриминальной

Смерть новосибирца, по данным полиции, была некриминальной

В Новосибирске завершились поиски Артёма Виличенко, пропавшего ещё в начале года — мужчина был найден в больнице, где и умер.

В его поисках принимали участие волонтёры поискового отряда «Маяк», которые распространили в социальных сетях ориентировку на 37-летнего новосибирца. В ней говорилось, что тот перестал выходить на связь с родственниками ещё в начале этого года.

— Завершились поиски Виличенко Артёма Алексеевича, который пропал 14 января 2020 года. К сожалению, мужчина найден погибшим. Приносим свои соболезнования родным и близким погибшего, — написал руководитель отряда у себя на странице «ВКонтакте».

В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что смерть мужчины имеет некриминальный характер.

— В субботу заявили об этом гражданине, потом сотрудники полиции выявили, что он находится в медицинском учреждении. Там и наступила его смерть, — уточнили в ведомстве. Мужчина умер вчера.

Редакция НГС выражает свои соболезнования родственникам и близким погибшего.

На этой неделе стало известно о внезапной смерти ученицы бердского лицея № 6 — она скончалась после занятий, в больнице, куда её доставили на скорой помощи.

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поискисмертьотряд маяк
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КОММЕНТАРИИ (38)

19 фев 2020 в 10:57

Ну и какой смысл обращения ко всем этим волонтерским организациям, если они не имеют права проверять больницы и морги? Месяц родственники тянули с обращением в полицию, наивно надеясь на маяковцев, аж до этой субботы. И почти сразу полиция обнаружила о нем информацию в одной из больниц, о его смерти(
А эти алертовцы и прочие самопиарщики ничего реального сделать не могут. Что ни новость, то или полиция нашла, или потеряшка сам вернулся, но зато алерты-маяки об этом в СМИ трубят, чтобы свое название к находкам примазать.

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19 фев 2020 в 10:56

От комментёров как всегда толку НОЛЬ. Вышли бы поискали, а то жмут кнопки свои потные

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19 фев 2020 в 10:53

Лиза тоже "искала" типа. Искатели... Как обычно - толку 0.