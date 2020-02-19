Мужчина, который больше месяца не выходил на связь с родственниками, найден в больнице — он умер

В Новосибирске завершились поиски Артёма Виличенко, пропавшего ещё в начале года — мужчина был найден в больнице, где и умер.



В его поисках принимали участие волонтёры поискового отряда «Маяк», которые распространили в социальных сетях ориентировку на 37-летнего новосибирца. В ней говорилось, что тот перестал выходить на связь с родственниками ещё в начале этого года.



— Завершились поиски Виличенко Артёма Алексеевича, который пропал 14 января 2020 года. К сожалению, мужчина найден погибшим. Приносим свои соболезнования родным и близким погибшего, — написал руководитель отряда у себя на странице «ВКонтакте».

