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Граждан Китая перестанут пускать через российскую границу

Запрет коснется всех, кроме транзитных пассажиров

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Также приостановят прием документов на въезд в Россию&nbsp;

Также приостановят прием документов на въезд в Россию 

С 20 февраля Россия временно приостановит въезд граждан Китая, сообщает ТАСС. Такое решение принял оперативный штаб по коронавирусу. 

Пускать не будут граждан Китая, которые едут в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях. 

— С 00 часов 00 минут местного времени 20 февраля 2020 года временно приостановить пропуск граждан Китайской Народной Республики через государственную границу Российской Федерации, въезжающих на территорию Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях, — говорится в сообщении.

При этом приостановка въезда граждан КНР в РФ не коснется транзитных пассажиров аэропортов, сообщает «Интерфакс».

Также приостановят прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в Россию в целях осуществления трудовой деятельности, разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу гражданам Китая, находящимся за пределами России. А с 19 февраля приостановят прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в Россию в частных и учебных целях. Распоряжение об этом уже подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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КОММЕНТАРИИ (3)

с богаткова
19 фев 2020 в 01:54

Давно надо было границу закрыть. Зараза нам не нужна.

Фото пользователя
19 фев 2020 в 01:53

И это правильно, я поддерживаю. Убежден, что ситуация с коронавирусом укрепит нашу экономику и подстегнет импортозамещенное проивзодство. Догоним и перегоним Китай.

Гость
19 фев 2020 в 01:59

проснулись! Вон всего один китаяц полтыщи заразил на лайнере и ничего, свалил к себе домой.