Граждан Китая перестанут пускать через российскую границу

Также приостановят прием документов на въезд в Россию

С 20 февраля Россия временно приостановит въезд граждан Китая, сообщает ТАСС. Такое решение принял оперативный штаб по коронавирусу.



Пускать не будут граждан Китая, которые едут в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях.