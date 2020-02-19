Граждан Китая перестанут пускать через российскую границу

С 20 февраля Россия временно приостановит въезд граждан Китая, сообщает ТАСС. Такое решение принял оперативный штаб по коронавирусу.
Пускать не будут граждан Китая, которые едут в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях.
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При этом приостановка въезда граждан КНР в РФ не коснется транзитных пассажиров аэропортов, сообщает «Интерфакс».
Также приостановят прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в Россию в целях осуществления трудовой деятельности, разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу гражданам Китая, находящимся за пределами России. А с