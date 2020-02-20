«Либо наличкой, либо до свидания»: в Новосибирске кондуктор высадила из автобуса 16-летнюю студентку

Кондуктор высадила девушку в середине пути Фото: Ольга Бурлакова

В Новосибирске кондуктор автобуса № 4 высадила 16-летнюю пассажирку, которая не смогла заплатить за проезд наличными, а студенческий проездной терминал не считал. Инцидент произошёл вечером во вторник, 18 февраля. Об этом в редакцию НГС сообщила мать девушки. — Она [дочь] мне позвонила около восьми вечера, девятый час уже был. Она сказала: «Мам, я на «Музыкальной школе» (остановка общественного транспорта. — Прим. ред). Меня кондуктор выгнала с автобуса». Она рассказала, что села с площади Станиславского. А четвёртый автобус идёт как раз до «Балластного карьера», до конечной. Мы там живём. Дочка ездит по студенческой карте. Иногда наличку имеет с собой, но сегодня, как назло, кончилось всё. Были дневные обеды, и денег не осталось. Кондуктор говорит: «Я не могу снять с проездного студенческого, так как у меня аппарат не принимает студенческие карты». Дочь спросила, что же ей делать. Кондуктор ответила, что либо наличкой, либо работают социальные карты. Они обслуживаются этим терминалом, а студенческие — нет, — рассказала женщина.

По словам девушки в автобусе находились и другие студенты, которых возмутила ситуация. Студентка попросила кондуктора довезти её до конечной остановки, где бы мама оплатила проезд, однако та отказалась и высадила девушку из автобуса. — Кондуктор сказала: «Либо наличкой, либо до свидания». Естественно, люди стали возмущаться. Дочь рассказала, что там был парень, который сказал: «Я езжу только по студенческой карте, налички у меня нету, есть проездной, который всегда пополняется. Почему я должен пешком идти?». Я добралась до этого места минут через 40 только. Мы тут же поехали на конечную. Думали, может, автобус ещё там. Я хотела побеседовать с кондуктором. Но автобуса уже не было. Сейчас женщина ищет свидетелей данного инцидента, а также хочет обратиться с жалобой к перевозчику. Согласно данным сайта ЦУГАЭТ, автобусный маршрут №4 обслуживает компания «Автоальянс» — она же занимается перевозками по маршрутам 10, 15, 24 и 25 (маршрутными такси). Корреспондент НГС не смог связаться с генеральным директором предприятия, поскольку тот находился в отпуске, но ситуацию прокомментировал бригадир «Автоальянса» Бекха Кимсанов.