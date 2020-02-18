Вырвали победу в овертайме: ХК «Сибирь» на выезде обыграл «Барыс»

Вечером во вторник, 18 февраля, в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» обыграл ХК «Барыс» из Нур-Султана. Игра закончилась со счётом 2:1.
В первых двух периодах ни новосибирцы, ни хозяева поля не смогли забить ни одной шайбы. Первый гол в ворота соперников на 49-й минуте забил нападающий «Сибири» Егор Миловзоров. Однако в конце основного времени «Барысу» удалось сравнять счёт.
Исход игры решился в овертайме, когда защитник новосибирской команды Юрки Йокипакка забил решающую шайбу.
Прошлую игру против череповецкой «Северстали» команда из Новосибирска также выиграла. Тогда матч завершился со счётом 3:2.
Следующую встречу «Сибирь» проведёт 20 февраля. Команда сыграет с ХК «Автомобилист» из Екатеринбурга.