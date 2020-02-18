Вырвали победу в овертайме: ХК «Сибирь» на выезде обыграл «Барыс»

Алексей74 18 фев 2020 в 23:31

Череда травм, свалившихся на нашу команду в последних матчах, вызывало огромное опасение за исход поединка. Но видно , что команда постепенно выходит из под нагрузки, полученной во время ЕХТ. Великолепно отстоял Красиков, кстати по статистике по проценту отраженных бросков и по коэффициенту не пробиваемости он имеет показатели лучше чем у Сятери. Думаю, что прозвище Леха-треха , как минимум звучит не суразно.Красиков один из лучших бэкапов лиги.В межсезонье топы могут устроить охоту на него. Игра была достаточно ровная, немножко спорный гол Егора был засчитан.Дурацкая шайба, пропущенная за 5 секунд,заставила чуть поволноваться. Но в овертайме Йокипакка добыл нам 2 очка. Борьба за 4 место все еще реальна и даже более чем реальна. фВ четверг наш ждет я уверен розыгрыш преимущества домашней площадки и генеральная репетиция плей-офф с нашим самым вероятным соперником. Кстати в чемпионате МХЛ пока что схожая ситуация выходим тоже на Екатеринбург. Вообщем отдыхать некогда болеем дальше.До встречи на стадионе.Всех с заслуженной победой!!!