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Спорт

Вырвали победу в овертайме: ХК «Сибирь» на выезде обыграл «Барыс»

Игра закончилась со счётом 2:1

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Игра проходила в Нур-Султане

Игра проходила в Нур-Султане

Вечером во вторник, 18 февраля, в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» обыграл ХК «Барыс» из Нур-Султана. Игра закончилась со счётом 2:1.

В первых двух периодах ни новосибирцы, ни хозяева поля не смогли забить ни одной шайбы. Первый гол в ворота соперников на 49-й минуте забил нападающий «Сибири» Егор Миловзоров. Однако в конце основного времени «Барысу» удалось сравнять счёт.

Исход игры решился в овертайме, когда защитник новосибирской команды Юрки Йокипакка забил решающую шайбу.

Прошлую игру против череповецкой «Северстали» команда из Новосибирска также выиграла. Тогда матч завершился со счётом 3:2.

Следующую встречу «Сибирь» проведёт 20 февраля. Команда сыграет с ХК «Автомобилист» из Екатеринбурга.

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хоккейХК "Сибирь"
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КОММЕНТАРИИ (10)

18 фев 2020 в 23:31

Череда травм, свалившихся на нашу команду в последних матчах, вызывало огромное опасение за исход поединка. Но видно , что команда постепенно выходит из под нагрузки, полученной во время ЕХТ. Великолепно отстоял Красиков, кстати по статистике по проценту отраженных бросков и по коэффициенту не пробиваемости он имеет показатели лучше чем у Сятери. Думаю, что прозвище Леха-треха , как минимум звучит не суразно.Красиков один из лучших бэкапов лиги.В межсезонье топы могут устроить охоту на него. Игра была достаточно ровная, немножко спорный гол Егора был засчитан.Дурацкая шайба, пропущенная за 5 секунд,заставила чуть поволноваться. Но в овертайме Йокипакка добыл нам 2 очка. Борьба за 4 место все еще реальна и даже более чем реальна. фВ четверг наш ждет я уверен розыгрыш преимущества домашней площадки и генеральная репетиция плей-офф с нашим самым вероятным соперником. Кстати в чемпионате МХЛ пока что схожая ситуация выходим тоже на Екатеринбург. Вообщем отдыхать некогда болеем дальше.До встречи на стадионе.Всех с заслуженной победой!!!

19 фев 2020 в 00:21

Сибирь чемпион!!!

Хоккей
18 фев 2020 в 23:46

Драматичный матч,драматичная концовка. Барыс Андрея Скабелки в этом сезоне одна из лучших команд лиги,не только Востока - 6 побед подряд только в последних матчах,в том числе над ЦСКА на выезде,причем по делу обыграли.
В сегодняшнем матче они тоже имели заметный перевес,особенно в первых двух периодах,но Красиков сыграл просто блестяще - 45 сейвов! Пропущенная за 5 секунд до конца основного времени шайба была очень обидной,но где-то,наверное,справедливой - уж на очко-то Барыс точно наиграл.
Из проблем,бросившихся в глаза,- огромное преимущество Барыса на вбрасываниях.А ведь это важнейший элемент игры - это сразу создавало проблемы в своей зоне,в меньшинстве,и не давало закрепиться в чужой,срывало атаки в большинстве.Этот компонент нужно срочно подтягивать перед ПО.