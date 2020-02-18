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Криминал

Глава СК России заинтересовался делом о смерти 2-летней Аделины

Ранее новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти девочки

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Вчера новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребёнка&nbsp;

Вчера новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребёнка 

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался делом о смерти 2-летней Аделины Кинчаровой, которая умерла в Новосибирске 19 января после того, как выпила йогурт.

Как сообщается на сайте СК России, председатель дал указание руководителю Следственного управления Новосибирской области досконально изучить все доводы, которые были озвучены в СМИ, и дать правовую оценку обстоятельствам дела.

— Ход и результаты уголовного дела и доследственной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — говорится в сообщении.

Днём ранее новосибирские следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

В конце января у двухлетней Аделины Кинчаровой заболел живот, и родители вызвали ей скорую. Сначала девочку привезли в детскую больницу № 3 на Красном проспекте, позже направили в больницу № 1 на Вертковской. Там девочку оставили до утра, а после, по словам мамы Елены Кинчаровой, хотели перевести в другую больницу. Елене не разрешили остаться с Аделиной. Утром девочка умерла — пока причина смерти не известна

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КОММЕНТАРИИ (4)

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18 фев 2020 в 21:22

к ответу министра с губернатором за оптимизацию в регионе

Гость
18 фев 2020 в 21:21

Я бы к таким новостям отключал комментарии.

Гость
18 фев 2020 в 21:21

А что Бастрыкин читает НГС?