Глава СК России заинтересовался делом о смерти 2-летней Аделины

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался делом о смерти 2-летней Аделины Кинчаровой, которая умерла в Новосибирске 19 января после того, как выпила йогурт.
Как сообщается на сайте СК России, председатель дал указание руководителю Следственного управления Новосибирской области досконально изучить все доводы, которые были озвучены в СМИ, и дать правовую оценку обстоятельствам дела.
— Ход и результаты уголовного дела и доследственной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — говорится в сообщении.
Днём ранее новосибирские следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
В конце января у двухлетней Аделины Кинчаровой заболел живот, и родители вызвали ей скорую. Сначала девочку привезли в детскую больницу № 3 на Красном проспекте, позже направили в больницу № 1 на Вертковской. Там девочку оставили до утра, а после, по словам мамы Елены Кинчаровой, хотели перевести в другую больницу. Елене не разрешили остаться с Аделиной. Утром девочка умерла — пока причина смерти не известна.