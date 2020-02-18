Глава СК России заинтересовался делом о смерти 2-летней Аделины

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался делом о смерти 2-летней Аделины Кинчаровой, которая умерла в Новосибирске 19 января после того, как выпила йогурт.

Как сообщается на сайте СК России, председатель дал указание руководителю Следственного управления Новосибирской области досконально изучить все доводы, которые были озвучены в СМИ, и дать правовую оценку обстоятельствам дела.

— Ход и результаты уголовного дела и доследственной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — говорится в сообщении.