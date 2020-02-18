Второго россиянина с подозрением на коронавирус госпитализировали в Японии

Россиянин заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Российской Федерации в Японии. О первой зараженной коронавирусом пациентке из России стало известно вчера, а сегодня инфекцию обнаружили у ее мужа. Его госпитализировали в специальное медучреждение префектуры Аити.

— Течение болезни — без симптомов, чувствует себя нормально, — сообщили в посольстве.



Подозрение на инфекцию у его жены не подтвердилось, однако из-за высокого риска заражения женщина находится под наблюдением в одной из больниц префектуры Канагава.