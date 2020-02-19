Минздрав назвал самые распространённые виды рака у новосибирцев. Среди них рак кожи и бронхов

Минздрав Новосибирской области рассказал, какие виды рака чаще всего выявляют у новосибирцев: рак кожи и молочной железы.

— В 2019 году на территории Новосибирской области было выявлено 11 563 пациента со злокачественными новообразованиями. Первые три места по распространённости занимают: новообразование кожи — 1 590 случаев, молочной железы — 1 225 случаев, трахеи, бронхов, лёгкого — 1 127 случаев, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ведомства.



В ведомстве добавили, что активное внедрение скринингов, профосмотров, диспансеризации позволили повысить выявление злокачественных новообразований кожи, а активное внедрение маммографии в диспансерное наблюдение и профосмотры повысили выявление опухолей молочной железы.

