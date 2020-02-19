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Минздрав назвал самые распространённые виды рака у новосибирцев. Среди них рак кожи и бронхов

В 2019 году было выявлено около 11,5 тысячи людей с онкологическими заболеваниями

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Онкологи отмечают значимость ранней диагностики заболевания

Онкологи отмечают значимость ранней диагностики заболевания

Минздрав Новосибирской области рассказал, какие виды рака чаще всего выявляют у новосибирцев: рак кожи и молочной железы.

— В 2019 году на территории Новосибирской области было выявлено 11 563 пациента со злокачественными новообразованиями. Первые три места по распространённости занимают: новообразование кожи — 1 590 случаев, молочной железы — 1 225 случаев, трахеи, бронхов, лёгкого — 1 127 случаев, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что активное внедрение скринингов, профосмотров, диспансеризации позволили повысить выявление злокачественных новообразований кожи, а активное внедрение маммографии в диспансерное наблюдение и профосмотры повысили выявление опухолей молочной железы.

В начале февраля главный онколог Новосибирской области Вадим Захаров говорил о том, что темп прироста заболеваемости и выявляемости за 10 лет на территории области составил 12,8%. По данным 2019 года, существует 474 случая на 100 тысяч населения.

Ранее в региональном минздраве рассказали о четырёх случаях рака, обнаруженного у младенцев в Новосибирской области. 

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онкологические заболеванияракминздрав Новосибирской области
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КОММЕНТАРИИ (1)

Qwerty
19 фев 2020 в 09:32

Вот такая у нас экология в городе. Спасибо Вове.