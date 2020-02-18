Это стереотип, что все из «Дома-2» - тупицы: 5 тезисов звезды шоу с выступления в правительстве НСО

Звезда телепроекта «Дом-2» Евгения Феофилактова выступила в правительстве НСО Фото: Густаво Зырянов

Сегодня, 18 февраля, в малом зале Новосибирского правительства на официальном закрытии 9 Потока Всероссийского образовательного проекта «Женщина в бизнесе — женщина» выступила бывшая участница телепроекта «Дом-2» и предпринимательница Евгения Феофилактова.

О выступлении в Правительстве Евгения сейчас - популярный блогер, у неё— 1,5 миллиона подписчиков. Сегодня она рассказала собравшимся участницам образовательного проекта, какой должна быть современная женщина.

Корреспондент НГС послушал выступление Евгении Фефилактовой. Вот основные мысли, которые выразила бывшая участница «Дома-2»:

Я всегда радуюсь за активную женщину, которая двигается вперёд по карьерной лестнице и ничего не боится. И всегда, собственно, я к этому призывала. Я сама бизнесвумен и у меня есть небольшой бизнес, поэтому я как никто знаю тягость, тяготы и сложности женщин в бизнесе. Есть некоторые нюансы: мужчинам всегда везде дорога, а вот женщины, к сожалению, сталкиваются с некоторыми преградами и сложностями. Женщины в наше время на сегодняшний день не уступают мужчинам. Наша девушка — это не только домохозяйка, это не только мать, это не только жена, но и в первую очередь действительно личность. Я призываю не то, чтобы батрачить, не это главное — с утра до вечера, как конь. Нет, я призываю оставаться красивой, женственной, но при этом заниматься любимым делом. И своей красотой, силой и возможностями украшать этот мир.

Закрытие 9 Потока Всероссийского образовательного проекта «Женщина в бизнесе — женщина» прошло в малом зале правительства НСО Фото: Густаво Зырянов

«Мне очень много женщин звонят» Корреспонденту НГС Евгения пояснила, что на торжественное мероприятие в Новосибирск её пригласили автор проекта Кристина Захарова и знакомая — хозяйка бутика Perfect style Светлана Манина.



У меня миллион пятьсот подписчиков в Instagram, и я уже невольно являюсь лидером мнений. Поэтому мне тоже это интересно. Феофилактова то том, что значит для неё участие в состоявшемся мероприятии

— Мне очень много женщин звонят, пишут и спрашивают какие-то советы, касающиеся женщин, спрашивают, как быть уверенной в себе, стоит ли заниматься бизнесом… Я и сама очень активная в этом плане: я за образованную и активную женщину. Женщина — это личность, а не просто та, что рожает и стоит у плиты. Женщина должна заниматься своим любимым хобби, любимым делом, а дорогие мужчины должны нам давать эту возможность: чтобы мы должны занимались в первую очередь тем, чем мы хотим, а не потому что мы вынуждены, — пояснила Евгения Феофилактова.

В прошлом Евгения была участницей телепроекта «Дом-2», вместе с бывшим мужем открыла в разных городах России 30 бутиков модной одежды под брендом Gusevy. Один из магазинов был и в Новосибирске. Сейчас Феофилактова является владелицей московского бутика модной одежды и планирует заняться online-продажами.



У Евгении есть свой бизнес: бутик модной одежды в Москве и блог в Instagram с 1,5 миллионами подписчиков Фото: Густаво Зырянов

Про «Дом-2» Молодая женщина призналась, что пятилетнее участие в «Доме-2», бесследно для неё не прошло, хоть это и было уже восемь лет назад.



— Есть и стереотипы. Считается, что «Дом-2» это — тупицы и ни на что не способные люди. Хотя у меня высшее образование — я закончила Санкт-Петербургский университет сервиса и экономики, я пишу картины, закончила школу искусств по специальности «хореография». «Дом-2» часто сравнивают с медленной переписью населения. Представляете, какой там трафик! Поэтому нельзя всех равнять под одну гребёнку. Всё-таки «Дом-2» это — реалити-шоу. Ключевое слово: шоу. И в договоре-контракте у нас было написано: актёр. Это — не реальная жизнь, это — шоу. Люди любят хлеб и зрелища, и это про «Дом-2». Там целая команда: редакторы, режиссёры… Конечно же, есть минусы: тебя снимают 24 часа в сутки, а показывают 5 минут в эфире — самое вкусное, самое яркое и не всегда позитивное, потому что позитив никому не интересен. «Дом-2» построен на хайпе. Поэтому и складывается первое впечатление: «Дом-2» — тупицы, — рассказала о своём прошлом Евгения.



На мероприятии Евгения Феофилактова появилась с галеристом и экспертом общественного совета при минкульте Григорием Гапоновым (слева от Евгении) и владелицей бутика Perfect style Светланой Маниной (справа от Евгении) Фото: Густаво Зырянов

На мероприятии в правительстве НСО свободная с конца 2019 года Евгения Феофилактова была замечена с новосибирским галеристом и экспертом общественного совета при минкульте Григорием Гапоновым. Гапонов уточнил корреспонденту НГС, что с Евгенией они — коллеги по одному общественному проекту.

