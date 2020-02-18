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Hyundai начал выпуск обновленного Solaris. У него появился «Яндекс.Навигатор» с управлением голосом

Все, что известно о рестайлинге популярного корейского седана

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Solaris поменял внешность и стал технологичнее, но сохранил старые моторы&nbsp;

Solaris поменял внешность и стал технологичнее, но сохранил старые моторы 

18 февраля на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге стартовало производство обновленного седана Solaris. Автомобиль получил новое «лицо» с измененными фарами и укрупненной радиаторной решеткой и дополнительные опции.

В интерьере доминирует дисплей на центральной консоли

В интерьере доминирует дисплей на центральной консоли

У модели появились система «Яндекс.Авто» с навигатором и голосовым управлением «Алиса», электропривод поясничного подпора в сиденье водителя и дополнительный порт USB сзади. Также добавились передний парктроник и дистанционный запуск двигателя.

Как вам рестайлинг Hyundai Solaris?

    Среди других улучшений — более крупный экран мультимедийной системы, цветной дисплей на приборной панели, светодиодные фары и электроскладывание боковых зеркал. Но в базовых версиях всего этого не будет, поэтому отличия от дорестайлинговой версии там минимальны.

    Вместе с тем у «Соляриса» появилась система автоматической рециркуляции воздуха при включении омывателя стекла. Она нужна для того, чтобы в салоне не чувствовался запах омывающей жидкости.

    Первый обновленный Solaris — двухмиллионый автомобиль петербургского завода Hyundai

    Первый обновленный Solaris — двухмиллионый автомобиль петербургского завода Hyundai

    Новинку предложат в четырех комплектациях: Active, Active Plus, Comfort и Elegance. Также на первых порах будет доступна особая версия Special Edition с обивкой сидений экокожей и вставками красного цвета. Цены объявят ближе к началу продаж, которое состоится в марте. Сейчас стоимость автомобиля начинает от 756 тысяч рублей с двигателем 1,4 литра и от 854 тысяч за Solaris 1,6.

    Есть интересная история владения автомобилем? Пишите нам на электронную почту, в группы во «ВКонтакте» и Facebook, а также во все мессенджеры по номеру +7–93–23–0000–74, делая пометку «Для Артема Краснова». Подписывайтесь на наш канал в YouTube.

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    HyundaiSolarisновинки
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    КОММЕНТАРИИ (4)

    гость
    18 фев 2020 в 19:28

    алиса рулет зачем водительское удостоверение и штрафи алисе гаитяте выписывают

    777
    18 фев 2020 в 19:27

    ужас

    elka
    18 фев 2020 в 19:55

    Надо брать!;)) можно петь в караоке, пока в пробке стоишь;)