Hyundai начал выпуск обновленного Solaris. У него появился «Яндекс.Навигатор» с управлением голосом

18 февраля на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге стартовало производство обновленного седана Solaris. Автомобиль получил новое «лицо» с измененными фарами и укрупненной радиаторной решеткой и дополнительные опции.
У модели появились система «Яндекс.Авто» с навигатором и голосовым управлением «Алиса», электропривод поясничного подпора в сиденье водителя и дополнительный порт USB сзади. Также добавились передний парктроник и дистанционный запуск двигателя.
Как вам рестайлинг Hyundai Solaris?
Среди других улучшений — более крупный экран мультимедийной системы, цветной дисплей на приборной панели, светодиодные фары и электроскладывание боковых зеркал. Но в базовых версиях всего этого не будет, поэтому отличия от дорестайлинговой версии там минимальны.
Вместе с тем у «Соляриса» появилась система автоматической рециркуляции воздуха при включении омывателя стекла. Она нужна для того, чтобы в салоне не чувствовался запах омывающей жидкости.
Новинку предложат в четырех комплектациях: Active, Active Plus, Comfort и Elegance. Также на первых порах будет доступна особая версия Special Edition с обивкой сидений экокожей и вставками красного цвета. Цены объявят ближе к началу продаж, которое состоится в марте. Сейчас стоимость автомобиля начинает от 756 тысяч рублей с двигателем 1,4 литра и от 854 тысяч за Solaris 1,6.