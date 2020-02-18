Hyundai начал выпуск обновленного Solaris. У него появился «Яндекс.Навигатор» с управлением голосом

Solaris поменял внешность и стал технологичнее, но сохранил старые моторы Фото: Hyundai

18 февраля на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге стартовало производство обновленного седана Solaris. Автомобиль получил новое «лицо» с измененными фарами и укрупненной радиаторной решеткой и дополнительные опции.

В интерьере доминирует дисплей на центральной консоли Фото: Hyundai

У модели появились система «Яндекс.Авто» с навигатором и голосовым управлением «Алиса», электропривод поясничного подпора в сиденье водителя и дополнительный порт USB сзади. Также добавились передний парктроник и дистанционный запуск двигателя.



Как вам рестайлинг Hyundai Solaris?

Среди других улучшений — более крупный экран мультимедийной системы, цветной дисплей на приборной панели, светодиодные фары и электроскладывание боковых зеркал. Но в базовых версиях всего этого не будет, поэтому отличия от дорестайлинговой версии там минимальны.



Вместе с тем у «Соляриса» появилась система автоматической рециркуляции воздуха при включении омывателя стекла. Она нужна для того, чтобы в салоне не чувствовался запах омывающей жидкости.

Первый обновленный Solaris — двухмиллионый автомобиль петербургского завода Hyundai Фото: Hyundai