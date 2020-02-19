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Город Зима

«Есть угроза хорошего половодья с высоким уровнем воды»: синоптики рассказали, когда ждать паводка

Также синоптики составили прогноз погоды в Новосибирске на ближайшие дни - будут метели, ветер, мокрый снег и оттепели

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Синоптики спрогнозировали оттепель, которая ожидает новосибирцев уже в этот четверг, 20 февраля

Синоптики спрогнозировали оттепель, которая ожидает новосибирцев уже в этот четверг, 20 февраля

Синоптики рассказали об угрозе половодья в Новосибирской области, а также  составили прогноз погоды до конца рабочей недели.

— Произошла смена характера погоды и процессов — от антициклонического характера погоды, то есть погоды с преобладанием высокого атмосферного давления с ясным небом, переходим к погоде циклонической с движением систем низкого атмосферного давления. Поэтому в ближайшие трое суток вероятны осадки в виде снега, даже мокрого снега, с порывистым ветром, а потому местами метелями, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Температура воздуха в регионе до конца рабочей недели будет ниже климатической нормы. В ближайшие три дня, по словам синоптика, ночные температуры будут колебаться в пределах 4-10 градусов мороза, при прояснениях до -15, а днём — от -4 до +1 градуса.

— Естественно, вероятны гололёдные и изморозевые явления. Все службы обеспечения — и коммунальные, и дорожные службы, и чиновники, конечно, должны прежде всего заботиться о состоянии дорог, тротуаров, решать проблемы с сосульками и висящими с крыш ледниками. Ну и наши гидрологи начинают думать о возможностях половодья. Это будет в начале марта, но все предпосылки ведут к тому, что есть угроза такого хорошего половодья с высоким уровнем воды, — уточнил синоптик.

Согласно данным сайта новосибирского Гидрометцентра, дневная температура воздуха в среду, 19 февраля, составит 3 градуса мороза. В четверг, 20 февраля, в Новосибирске ожидаются осадки в виде мокрого снега, температура днём составит 0 градусов. В пятницу, 21 февраля, осадки не прекратятся, температура составит -1 градус.

Накануне синоптики рассказали, что температура воздуха в третьей декаде зимы, как и во второй, будет выше климатической нормы.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Карпенко
19 фев 2020 в 07:33

Когда участки там на резали сразу говорили дома не строить это для огородов, теперь дома самострой и ещё компенсации требуют.