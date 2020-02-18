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Найди десять отличий. До российских дилеров добрался обновлённый Volkswagen Passat

Седан почти не изменился внешне, но стал более технологичным. Рассказываем, сколько он стоит

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После обновления в России не осталось «Пассата» в кузове универсал

После обновления в России не осталось «Пассата» в кузове универсал

До российских дилеров добрался обновлённый Volkswagen Passat, дебютировавший в Европе ещё в начале прошлого года. Автомобиль доступен в трёх комплектациях на выбор по цене от 1,83 миллиона рублей.

Отличить новинку от предшественника не так-то просто — сильнее всего преобразился передний бампер, в котором появились противотуманные фары иной формы. Также подретушировали решётку радиатора, задние фонари и диффузор.

Цены обновленного VW Passat без учёта дополнительных опций

Цены обновленного VW Passat без учёта дополнительных опций

Уже в базовой версии Respect седан комплектуют обогревом передних сидений, боковых зеркал и форсунок стеклоомывателя, системой помощи при старте в гору, круиз-контролем с ограничителем скорости, системой старт-стоп и функцией рекуперации энергии торможения для экономии топлива.

В более дорогих оснащениях — Business и Exclusive — добавятся электрорегулировки сидений, комбинированная обивка вместо тканевой, 8-дюймовый экран мультимедийной системы вместо 6,5-дюймового, климат-контроль вместо кондиционера, парктроники и другие улучшения.

Комбинированная отделка с синими вставками доступна для версии&nbsp;Exclusive

Комбинированная отделка с синими вставками доступна для версии Exclusive

С учётом опциональных пакетов цена автомобиля может с лёгкостью перевалить за 3 миллиона рублей. Например, за новую мультимедийную систему MIB3 с экраном на 9,2 дюйма и голосовым управлением, а также за цифровую приборную панель с улучшенной графикой придётся отдать около 100 тысяч рублей.

В дополнительные 55 тысяч обойдётся новая умная система IQ Drive, включающая в себя адаптивный круиз-контроль с функцией экстренного торможения, помощник при парковке и систему помощи при перестроении. Ещё за 162 тысячи рублей Passat получит матричные светодиодные фары, проекционный дисплей и стояночный отопитель с дистанционным запуском.

По новой моде надпись названия модели растянули по всей крышке багажника

По новой моде надпись названия модели растянули по всей крышке багажника

На европейском рынке рестайлинговый Passat доступен с новым турбодизелем объёмом 2,0 литра (150 л. с.) и в гибридной версии GTE, но у нас автомобиль сохранил знакомые бензиновые турбомоторы на 1,4 (150 л. с.) и 2,0 (190 л. с.) литра. Оба агрегата комплектуются семиступенчатым «роботом» DSG, а для базового мотора также доступна шестиступенчатая «механика».

Пока ещё у дилеров можно найти дорестайлинговые версии. Судя по объявлениям на «Авто.ру», их отдают со значительными скидками.

«Пройдите» тест-драйв основных конкурентов «Пассата» — радикально новой Toyota Camry, рестайлинговой Skoda Superb и обновлённой Mazda 6.

Выбирая из седанов этого класса, вы бы предпочли?

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    VolkswagenPassatновинки
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    КОММЕНТАРИИ (6)

    С деньгами
    18 фев 2020 в 18:45

    Эта статья для людей с деньгами. Нищебродам такое читать на ночь нельзя. Перевозбудятся. Будут завтра в коментариях что попало писать.

    Фото пользователя
    18 фев 2020 в 19:03

    Из этого класса, только КИА Оптима последнего поколения или КИА Соренто 2020 (если брать кроссорвер).

    18 фев 2020 в 18:50

    Жаль, что у нас не будет Passat Variant и Passat Alltrack. Последний несколько раз видел - очень приятный автомобиль.