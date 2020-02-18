Избиение сына общественника Антонова: в полиции сообщили новые подробности нападения

— В полицию поступило сообщение о нанесении побоев подростку в Центральном районе Новосибирска, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — Выехавший на место происшествия патруль полиции задержал подозреваемого — 36-летнего мужчину.

Полиция Новосибирска назвала предварительную причину нападения на 14-летнего сына известного правозащитника Ростислава Антонова. Также в МВД уточнили возраст подозреваемого в нападении мужчины — ему 36 лет, прежде была информация, что нападавшему 40 лет.

В ведомстве уточнили, что сейчас идёт доследственная проверка — в том числе назначена судебная медицинская экспертиза, которая должна установить степень вреда, причинённого здоровью подростка.

— Предварительно установлено, что причиной произошедшего стал внезапно возникший конфликт между мужчиной и подростком, — подчёркивают в пресс-службе полиции.

Сам общественник Ростислав Антонов заявил корреспонденту НГС в том, что никакого конфликта между нападавшим и его сыном не было.

— Вообще у меня сын неконфликтный, — подчёркивает активист. — Тут я рассказал ровно то, что написано в заявлении. И мне сын о том, что у него был конфликт с каким-то мужчиной, не говорил, и я уверен, что этого просто не было.

В июне прошлого года на улице Ударной в Ленинском районе Новосибирска 29-летний мужчина выстрелил в 15-летнего школьника — ему не понравился внешний вид ребёнка. В сентябре того же года преступнику назначили наказание в виде исправительных работ сроком на четыре месяца с удержанием 10% заработка.

