«Где все те крикуны»: новосибирцы не покупают дешёвые билеты в НОВАТ

Художественный руководитель НОВАТа Владимир Кехман заявил, что в театре есть проблема с продажей дешёвых билетов, которые появились после того, как для зрителей открыли верхний ярус после реконструкции.
— Вы помните, да, было огромное количество претензий на то, что у нас нету дешёвых билетов. Что все очень расстроены тем, что нету ярусов, где были бы дешёвые билеты. Помните эту историю, да?.. И вот где все те крикуны, я не понимаю. Это просто нонсенс, что сейчас у нас есть проблемы, как продать эти дешёвые билеты. Я поражён тому, что здесь происходит. Каждый раз для меня новосибирская публика — это сюрприз. Но эта история с дешёвыми билетами, она приводит меня в недоумение. Где же все эти люди, которые хотят купить дешёвые билеты? Мы их ждём, а они к нам не приходят, — рассказал Владимир Кехман журналистам на пресс-конференции, посвящённой балету «Укрощение строптивой».
При этом Кехман добавил, что в НОВАТе увеличение продаж — в театре на 20% перевыполнен план по продажам билетов.
— Конечно, огромный интерес существует, и мы видим, что к нам едут очень много из соседних регионов, — объяснил художественный руководитель НОВАТа. — Мы запустили студенческую акцию, сейчас будет очень много студентов, которые купят билеты.
Речь идёт о проекте «Студенческий день» — раз в месяц по студенческому билету можно купить билет на один спектакль в любом зрительном зале за 700 рублей.
Завтра на Большой сцене НОВАТа можно будет увидеть всемирно известную труппу балета Монте-Карло с уникальной постановкой «Укрощения строптивой» знаменитого балетмейстера Жан-Кристофа Майо. Постановку можно будет увидеть на сцене НОВАТа 19, 20 и 21 февраля. Подробнее про выступление балета Монте-Карло можно прочесть здесь.