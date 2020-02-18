«Где все те крикуны»: новосибирцы не покупают дешёвые билеты в НОВАТ

Художественный руководитель НОВАТа Владимир Кехман заявил, что в театре есть проблема с продажей дешёвых билетов, которые появились после того, как для зрителей открыли верхний ярус после реконструкции.

— Вы помните, да, было огромное количество претензий на то, что у нас нету дешёвых билетов. Что все очень расстроены тем, что нету ярусов, где были бы дешёвые билеты. Помните эту историю, да?.. И вот где все те крикуны, я не понимаю. Это просто нонсенс, что сейчас у нас есть проблемы, как продать эти дешёвые билеты. Я поражён тому, что здесь происходит. Каждый раз для меня новосибирская публика — это сюрприз. Но эта история с дешёвыми билетами, она приводит меня в недоумение. Где же все эти люди, которые хотят купить дешёвые билеты? Мы их ждём, а они к нам не приходят, — рассказал Владимир Кехман журналистам на пресс-конференции, посвящённой балету «Укрощение строптивой».