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Культура

«Где все те крикуны»: новосибирцы не покупают дешёвые билеты в НОВАТ

При этом в театре на 20% перевыполнен план по продажам билетов.

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Художественный руководитель НОВАТа Владимир Кехман заявил, что новосибирцы не покупают дешёвые билеты в театр

Художественный руководитель НОВАТа Владимир Кехман заявил, что новосибирцы не покупают дешёвые билеты в театр

Художественный руководитель НОВАТа Владимир Кехман заявил, что в театре есть проблема с продажей дешёвых билетов, которые появились после того, как для зрителей открыли верхний ярус после реконструкции.

— Вы помните, да, было огромное количество претензий на то, что у нас нету дешёвых билетов. Что все очень расстроены тем, что нету ярусов, где были бы дешёвые билеты. Помните эту историю, да?.. И вот где все те крикуны, я не понимаю. Это просто нонсенс, что сейчас у нас есть проблемы, как продать эти дешёвые билеты. Я поражён тому, что здесь происходит. Каждый раз для меня новосибирская публика — это сюрприз. Но эта история с дешёвыми билетами, она приводит меня в недоумение. Где же все эти люди, которые хотят купить дешёвые билеты? Мы их ждём, а они к нам не приходят, — рассказал Владимир Кехман журналистам на пресс-конференции, посвящённой балету «Укрощение строптивой». 

При этом Кехман добавил, что в НОВАТе увеличение продаж — в театре на 20% перевыполнен план по продажам билетов. 

Пресс-конференция с Владимиром Кехманом и балетмейстером Жаном-Кристофом Майо

Пресс-конференция с Владимиром Кехманом и балетмейстером Жаном-Кристофом Майо

— Конечно, огромный интерес существует, и мы видим, что к нам едут очень много из соседних регионов, — объяснил художественный руководитель НОВАТа. — Мы запустили студенческую акцию, сейчас будет очень много студентов, которые купят билеты. 

Речь идёт о проекте «Студенческий день» — раз в месяц по студенческому билету можно купить билет на один спектакль в любом зрительном зале за 700 рублей. 

Завтра на Большой сцене НОВАТа можно будет увидеть всемирно известную труппу балета Монте-Карло с уникальной постановкой «Укрощения строптивой» знаменитого балетмейстера Жан-Кристофа Майо. Постановку можно будет увидеть на сцене НОВАТа 19, 20 и 21 февраля. Подробнее про выступление балета Монте-Карло можно прочесть здесь.

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НОВАТВладимир Кехман
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КОММЕНТАРИИ (34)

Гость.
18 фев 2020 в 19:28

Везде Кехман.И только Кехман.
Когда он был гендиректором, что то художественного руководителя было не слышно.
Сейчас Кехман худрук, не слышно нового гендиректора.
Т.е тот просто был назначен для того, чтобы держать место Кехману.Не потопляемый мужик, как и его хозяин.

Про-лог
18 фев 2020 в 19:23

Пока этот приезжий Кехман трётся в нашем НГАТОиБ (а не новат) - я и моя семья в театр ни ногой!

Максим
18 фев 2020 в 19:21

Отведите его уже в парикмахерскую, кажется мальчёнка стал лохматым и нечёсаным. Вид у него просто омаральный.