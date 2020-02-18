Власти объяснили, как на Вертковской будут ремонтировать школу с протекающими потолками

— В результате неудовлетворительных погодных условий, характеризующихся резкими перепадами температурных показателей (с оттепели на мороз и обратно), по внешнему скату образуется наледь, влага от которой в процессе таяния протекает на внутреннюю стену, — рассказали в мэрии.

18 февраля департамент образования мэрии Новосибирска назвал причину, из-за которой потолки в школе № 109 на Вертковской, 16 начали протекать и обваливаться. Также чиновники объяснили, как здание будут приводить в порядок.

Потолок начал протекать, потому что на чердаке нет вентиляции, изоляция трубопроводов верхнего розлива находится в плохом состоянии, а две вентиляционные шахты выходят на чердак. Также шлак, который использовали как изоляцию перекрытия, слежался и потерял свои свойства.



На прошлой неделе стало известно, что несколько мест в здании, где обваливается штукатурка, огородили. Тогда в школе сообщили, что ремонт в здании не делали 20 лет, но ситуация находится под контролем. Потолок обещали привести в порядок, когда он просохнет.



В мэрии рассказали, что сейчас в школе учится 980 детей. Также НГС сообщили, когда там делали ремонт.



— Последний локальный ремонт кровли на сумму 240 тысяч рублей выполнялся в 2015 году. Косметический ремонт помещений (классы, места общего пользования и т. д.) при подготовке к новому учебному году выполняется ежегодно, — рассказали в департаменте.



Сейчас в школе очистили стены от мокрой штукатурки, открыли все слуховые окна, чтобы проветрить чердак, также каждый вечер проветривают четвёртый этаж. Над помещениями, где есть протечки, разместили пароизоляцию, где будет скапливаться конденсат.