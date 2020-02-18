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Власти объяснили, как на Вертковской будут ремонтировать школу с протекающими потолками

Причина протекающих потолков связана с отсутствием вентиляции на чердаке

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Места, где протекает потолок и обваливается штукатурка, отгородили от учеников

Места, где протекает потолок и обваливается штукатурка, отгородили от учеников

18 февраля департамент образования мэрии Новосибирска назвал причину, из-за которой потолки в школе № 109 на Вертковской, 16 начали протекать и обваливаться. Также чиновники объяснили, как здание будут приводить в порядок. 

Ранее о ситуации в учебном заведении писал НГС.

— В результате неудовлетворительных погодных условий, характеризующихся резкими перепадами температурных показателей (с оттепели на мороз и обратно), по внешнему скату образуется наледь, влага от которой в процессе таяния протекает на внутреннюю стену, — рассказали в мэрии.

В департаменте образования рассказали, что косметический ремонт школы делают перед каждым учебным годом

В департаменте образования рассказали, что косметический ремонт школы делают перед каждым учебным годом

Потолок начал протекать, потому что на чердаке нет вентиляции, изоляция трубопроводов верхнего розлива находится в плохом состоянии, а две вентиляционные шахты выходят на чердак. Также шлак, который использовали как изоляцию перекрытия, слежался и потерял свои свойства.

На прошлой неделе стало известно, что несколько мест в здании, где обваливается штукатурка, огородили. Тогда в школе сообщили, что ремонт в здании не делали 20 лет, но ситуация находится под контролем. Потолок обещали привести в порядок, когда он просохнет.

В мэрии рассказали, что сейчас в школе учится 980 детей. Также НГС сообщили, когда там делали ремонт.

— Последний локальный ремонт кровли на сумму 240 тысяч рублей выполнялся в 2015 году. Косметический ремонт помещений (классы, места общего пользования и т. д.) при подготовке к новому учебному году выполняется ежегодно, — рассказали в департаменте.

Сейчас в школе очистили стены от мокрой штукатурки, открыли все слуховые окна, чтобы проветрить чердак, также каждый вечер проветривают четвёртый этаж. Над помещениями, где есть протечки, разместили пароизоляцию, где будет скапливаться конденсат.

— После удаления избыточной влаги и просушки штукатурки будут выполнены ремонтно-восстановительные работы, — рассказали в департаменте образования.

В школе начнут ремонт, когда штукатурка высохнет

В школе начнут ремонт, когда штукатурка высохнет

Ранее НГС делал фоторепортаж о школах 30-х годов постройки, которые страдают от переизбытка учеников. Дождутся ли они реконструкции, прежде чем окончательно обветшают, и в каких условиях вынуждены учиться новосибирские школьники, разбиралась корреспондент НГС.

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Кировский районшколаремонт
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КОММЕНТАРИИ (6)

с богаткова
18 фев 2020 в 17:16

Мужиков нет что ли? купите штукатурки и замажьте своими силами. обращаюсь к родителям учеников.

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18 фев 2020 в 17:16

Пусть родители скидываются на ремонт. Чужие дети - чужие проблемы.

Данил
18 фев 2020 в 17:25

"Ремонт в здании не делали 20 лет, но ситуация находится под контролем"
Идиотизм чистой воды. Под каким контролем находится ситуация, если дальше уже некуда. В этой школе в свое время сделали внешний ремонт фасада, на который были списаны огромнейшие деньги и который отвалился с этой школы через полгода. Как там вообще дети учатся и куда вообще мэрий смотрит?