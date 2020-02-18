«Нет сил бороться»: обманутые дольщики устроили пикет перед Экспоцентром во время строительного форума

Днем 18 февраля на открытии «Сибирской строительной недели» около новосибирского Экспоцентра прошли одиночные пикеты обманутых дольщиков.
Как рассказала корреспонденту НГС одна из участниц пикета Татьяна Тужина, пикетирующие не случайно выбрали такую площадку — они хотели привлечь внимание федеральных властей.
— Есть долгострои в Новосибирске, которым под 30 [лет]. Мы все время по слышим от Шмидта (Иван Шмидт — министр строительства НСО. — Прим. ред.), что у них есть механизмы и они решают проблемы. Так вот: те долгострои, которым под 30 лет, они нерешаемы. Механизмов нет. Если бы были механизмы, то таких долгостроев не было бы. Поэтому мы решили выйти. Думали, что Мутко будет (Виталий Мутко — гендиректор Дом.РФ. — Прим. ред.), но его не было, к сожалению. Встретились опять с Минстроем, была беседа очередная. В четверг я опять иду в Минстрой. Но представьте себе, 29 лет. У людей и денег нет, и возраст на таком подходе, что нет сил бороться ни с чиновниками, ни с бизнесом. А когда они вместе, тем более. Сегодня международная выставка стройматериалов, а какие стройматериалы, когда дом достраивается 29 лет? Мы хотим добиться, чтобы Шмидт сказал правду федеральным властям, что мы не достроим без федеральных денег, — рассказала Татьяна Тужина. Женщина ждет свою квартиру на Ивлева, 160 с 1994 года.
Тужина уверена, что решение вопроса с 87 новосибирскими долгостроями поможет городу решить экономические и инфраструктурные проблемы, а также поднять демографию.
В конце прошлого года заместитель мэра и начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев заявлял, что на начало 2019 года по городу было зарегистрировано 56 объектов проблемного строительства. В 2020 году намечено завершить 6 проектов. Из них наиболее крупные и значимые, по словам Кондратьева, — дома на ул. Тульской и ул. Декабристов.
НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска и пресс-службу правительства НСО по ситуации с долгостроями.
Siberian Building Week 2020 (Сибирская строительная неделя) — международная строительно-интерьерная выставка в Сибири. Она проходит в новосибирском Экспоцентре с 18 по 21 февраля, в экспозиции представляют стройматериалы и товаров для ремонта.
Сегодня в рамках этого мероприятия банк ДОМ.РФ проводил семинар, посвященный проектному финансированию строительства жилья.
На прошлой недели прошел пикет, посвященный одному из самых проблемных долгостроев Новосибирска. Они выступали за то, чтобы местная власть ходатайствовала перед Московским фондом и проблема долгостроя Закаменский-11 наконец-то была решена. Подробнее о требованиях можно почитать тут.