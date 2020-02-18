«Нет сил бороться»: обманутые дольщики устроили пикет перед Экспоцентром во время строительного форума

По мнению пикетирующих, региональная власть не справится с долгостроями без федеральной помощи

— Есть долгострои в Новосибирске, которым под 30 [лет]. Мы все время по слышим от Шмидта (Иван Шмидт — министр строительства НСО. — Прим. ред. ), что у них есть механизмы и они решают проблемы. Так вот: те долгострои, которым под 30 лет, они нерешаемы. Механизмов нет. Если бы были механизмы, то таких долгостроев не было бы. Поэтому мы решили выйти. Думали, что Мутко будет (Виталий Мутко — гендиректор Дом.РФ. — Прим. ред. ), но его не было, к сожалению. Встретились опять с Минстроем, была беседа очередная. В четверг я опять иду в Минстрой. Но представьте себе, 29 лет. У людей и денег нет, и возраст на таком подходе, что нет сил бороться ни с чиновниками, ни с бизнесом. А когда они вместе, тем более. Сегодня международная выставка стройматериалов, а какие стройматериалы, когда дом достраивается 29 лет? Мы хотим добиться, чтобы Шмидт сказал правду федеральным властям, что мы не достроим без федеральных денег, — рассказала Татьяна Тужина. Женщина ждет свою квартиру на Ивлева, 160 с 1994 года.

Как рассказала корреспонденту НГС одна из участниц пикета Татьяна Тужина, пикетирующие не случайно выбрали такую площадку — они хотели привлечь внимание федеральных властей.

Тужина уверена, что решение вопроса с 87 новосибирскими долгостроями поможет городу решить экономические и инфраструктурные проблемы, а также поднять демографию.

В конце прошлого года заместитель мэра и начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев заявлял, что на начало 2019 года по городу было зарегистрировано 56 объектов проблемного строительства. В 2020 году намечено завершить 6 проектов. Из них наиболее крупные и значимые, по словам Кондратьева, — дома на ул. Тульской и ул. Декабристов.



НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска и пресс-службу правительства НСО по ситуации с долгостроями.

Siberian Building Week 2020 (Сибирская строительная неделя) — международная строительно-интерьерная выставка в Сибири. Она проходит в новосибирском Экспоцентре с 18 по 21 февраля, в экспозиции представляют стройматериалы и товаров для ремонта.

Сегодня в рамках этого мероприятия банк ДОМ.РФ проводил семинар, посвященный проектному финансированию строительства жилья.