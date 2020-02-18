17-летний парень потерял сознание в ТЦ Академгородка — он был постоянным посетителем центра

В воскресенье, 16 февраля, в торговом центре Академгородка в Советском районе Новосибирска обнаружили
— Воскресенье, около 15 часов дня, посетителей было мало. Когда я прибыл по своим делам, там уже стоял полицейский. Там была администрация, они какое-то время держали этот периметр, потом приехала скорая, выполнила основные обязанности, и парня увезли. Говорят, парень регулярно сидел с друзьями на диванчике около маникюрного отдела, но те оставили его до приезда скорой, — рассказал корреспонденту НГС очевидец Константин.
Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
— В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения, что к ним был доставлен молодой человек с признаками отравления. Сейчас ему ничего не угрожает, он под присмотром врачей. По факту проводится проверка, — рассказали в службе. Там же добавили, что сейчас выясняют причины отравления.
Корреспондент НГС позвонил администратору торгового центра, который дежурил в тот день, но она отказалась давать комментарии по телефону.
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НГС ранее писал о том, почему в Новосибирске так много подростковых суицидов, из-за чего дети решают покончить с собой и куда звонить подростку, которого одолевают подобные мысли.