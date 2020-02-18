17-летний парень потерял сознание в ТЦ Академгородка — он был постоянным посетителем центра

Парня не смогли привести в сознание Фото: читатель НГС

В воскресенье, 16 февраля, в торговом центре Академгородка в Советском районе Новосибирска обнаружили 17-летнего подростка без сознания. Его увезли на скорой.

— Воскресенье, около 15 часов дня, посетителей было мало. Когда я прибыл по своим делам, там уже стоял полицейский. Там была администрация, они какое-то время держали этот периметр, потом приехала скорая, выполнила основные обязанности, и парня увезли. Говорят, парень регулярно сидел с друзьями на диванчике около маникюрного отдела, но те оставили его до приезда скорой, — рассказал корреспонденту НГС очевидец Константин.

Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. — В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения, что к ним был доставлен молодой человек с признаками отравления. Сейчас ему ничего не угрожает, он под присмотром врачей. По факту проводится проверка, — рассказали в службе. Там же добавили, что сейчас выясняют причины отравления. Корреспондент НГС позвонил администратору торгового центра, который дежурил в тот день, но она отказалась давать комментарии по телефону. Вам известны подробности этого происшествия? Свяжитесь с редакцией НГС по WhatsApp, Viber, Telegram по номеру 8 329 157-00-00 или сообщите нам по почте: news@ngs.ru.



Сейчас подросток под присмотром врачей Фото: читатель НГС