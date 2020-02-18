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17-летний парень потерял сознание в ТЦ Академгородка — он был постоянным посетителем центра

Его госпитализировали с признаками отравления

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Парня не смогли привести в сознание

Парня не смогли привести в сознание

В воскресенье, 16 февраля, в торговом центре Академгородка в Советском районе Новосибирска обнаружили 17-летнего подростка без сознания. Его увезли на скорой. 

— Воскресенье, около 15 часов дня, посетителей было мало. Когда я прибыл по своим делам, там уже стоял полицейский. Там была администрация, они какое-то время держали этот периметр, потом приехала скорая, выполнила основные обязанности, и парня увезли. Говорят, парень регулярно сидел с друзьями на диванчике около маникюрного отдела, но те оставили его до приезда скорой, — рассказал корреспонденту НГС очевидец Константин.

Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

— В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения, что к ним был доставлен молодой человек с признаками отравления. Сейчас ему ничего не угрожает, он под присмотром врачей. По факту проводится проверка, — рассказали в службе. Там же добавили, что сейчас выясняют причины отравления. 

Корреспондент НГС позвонил администратору торгового центра, который дежурил в тот день, но она отказалась давать комментарии по телефону. 

Вам известны подробности этого происшествия? Свяжитесь с редакцией НГС по WhatsApp, Viber, Telegram по номеру 8 329 157-00-00 или сообщите нам по почте: news@ngs.ru. 

Сейчас подросток под присмотром врачей

Сейчас подросток под присмотром врачей

В январе под окнами высотки на Добролюбова нашли двух погибших девочек. В декабре во дворе общежития НГУ обнаружили мертвым второкурсника медицинского факультета. В ноябре покончила с собой 11-летняя девочка — она сделала это, пока её мама была на родительском собрании. До этого совершила самоубийство ученица 10-го класса, меньше чем через неделю 14-летний бердский школьник пропал по дороге в школу, а спустя пять дней тело мальчика нашли в лесу в 15 минутах ходьбы от дома.

НГС ранее писал о том, почему в Новосибирске так много подростковых суицидов, из-за чего дети решают покончить с собой и куда звонить подростку, которого одолевают подобные мысли.

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потерял сознаниеподростокАкадемгородок
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КОММЕНТАРИИ (48)

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18 фев 2020 в 15:46

При всём том негативном, что было в СССР, как-то там умудрялись подростков хотя бы пытаться чем-то занять (причём бесплатно). Юный техник, юный натуралист, какие-то там тимуровцы бабушек через дорогу водили и т. д и т. п. Сейчас же про молодёжь если и вспоминают, то только с тем, чтобы на каком-нибудь съезде какой-нибудь партии массовость создать, либо для участия в очередном ходе с хоругвями. Вот они, в основном, в свободное от съездов и хОдов время по торговым центрам и тырсятся. Юные торговоцентровцы...

18 фев 2020 в 15:20

17 лет, постоянный посетитель Торгового центра... е-мое, чего там делать -то, молодому парню ?

18 фев 2020 в 15:31

Друзья значит сбежали? Ну точно наркотики пробовали там...