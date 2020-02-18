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Происшествия

«Скорую ей вызвали подростки»: семиклассница из бердского лицея скончалась после занятий

Сейчас в лицее, по словам его директора, эта ситуация «отрабатывается с психологом»

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13-летней ученице лицея стало плохо после занятий — она находилась в компании подростков

13-летней ученице лицея стало плохо после занятий — она находилась в компании подростков

В Бердске скончалась ученица седьмого класса лицея № 6 — она училась в профильном классе МЧС. Информацию о смерти ребёнка корреспонденту НГС подтвердил директор учреждения Зоя Родина.

— 13 лет ей было. Она вчера была на занятиях, всё было нормально. После уроков она ушла, как мы предполагали, домой, её подруга сказала, что они вместе выходили из школы. Возможно, она встретилась с кем-то, потому что скорую вызывали, как я поняла, подростки. У меня информации другой нет, пока ведётся следствие. Утром мне сообщили, что девочка скончалась, — рассказала она.

По словам директора лицея, проблем у девочки не было, она училась на тройки и четвёрки, воспитывалась в благополучной семье, в которой родители интересовались её учёбой.

— С детьми мы сегодня отработали, психолог у нас работала. И с детками из других классов тоже отработали, которые знали эту девочку, с родителями детей связались, им сообщили, чтобы повнимательней сегодня к детям отнеслись, побеседовали с ними дома. Вот всё, что мы сделали, — добавила Зоя Родина.

Она также связалась с родителями умершей ученицы, по её словам, поговорить с педагогом смог только папа ребёнка.

— Мама ещё, наверное, не будет готова общаться, потому что она в шоке, и вообще отец сказал, что они пока ещё ничего не знают. Мы постараемся помощь оказать с нашей стороны, какая потребуется, — уточнила директор лицея.

В Следственном комитете Новосибирской области рассказали, что в настоящее время проводится уголовно-процессуальная проверка по факту смерти девочки.

— В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, — добавил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

Он также пояснил, что девочка-подросток скончалась в медицинском учреждении, куда её доставили на машине скорой помощи.

НГС выражает свои соболезнования родителям и близким девочки.

Вам известны подробности этого происшествия? Свяжитесь с редакцией НГС по WhatsApp, Viber, Telegram по номеру 8 329 157-00-00 или сообщите нам по почте news@ngs.ru. 

Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти двухлетней Аделины в больнице № 1.

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смертьподросткилицейБердск
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КОММЕНТАРИИ (14)

18 фев 2020 в 14:33

Бедная девочка, совсем ещё юная, какое горе родителям. Соболезную, у самой внучка подрастает, вот временна, вот нравы.

Гость
18 фев 2020 в 14:32

Ну как всегда. В статье только факт смерти.Спешат как голые на пожар, такое ощущение что идет, как при союзе- соцсоревнование.
Ну подождите несколько дней, будут результаты экспертизы и напишите полную статью.
Но это похоже никому в редакции не интересно, тем более смерть может оказаться банальной- оторвался например тромб.
За то сейчас комментаторы накидают тысячу комментов с версиями.
Я даже преполагаю какие:
- Наркотики
- Спайс
-Газ из баллончика
- Йогурт
И все, на что способна фантазия.

===
18 фев 2020 в 14:30

у них сейчас поголовная мода на энергетики! когда их уже запретят детям продавать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!