«Скорую ей вызвали подростки»: семиклассница из бердского лицея скончалась после занятий

— 13 лет ей было. Она вчера была на занятиях, всё было нормально. После уроков она ушла, как мы предполагали, домой, её подруга сказала, что они вместе выходили из школы. Возможно, она встретилась с кем-то, потому что скорую вызывали, как я поняла, подростки. У меня информации другой нет, пока ведётся следствие. Утром мне сообщили, что девочка скончалась, — рассказала она.

В Бердске скончалась ученица седьмого класса лицея № 6 — она училась в профильном классе МЧС. Информацию о смерти ребёнка корреспонденту НГС подтвердил директор учреждения Зоя Родина.

По словам директора лицея, проблем у девочки не было, она училась на тройки и четвёрки, воспитывалась в благополучной семье, в которой родители интересовались её учёбой.



— С детьми мы сегодня отработали, психолог у нас работала. И с детками из других классов тоже отработали, которые знали эту девочку, с родителями детей связались, им сообщили, чтобы повнимательней сегодня к детям отнеслись, побеседовали с ними дома. Вот всё, что мы сделали, — добавила Зоя Родина.



Она также связалась с родителями умершей ученицы, по её словам, поговорить с педагогом смог только папа ребёнка.



— Мама ещё, наверное, не будет готова общаться, потому что она в шоке, и вообще отец сказал, что они пока ещё ничего не знают. Мы постараемся помощь оказать с нашей стороны, какая потребуется, — уточнила директор лицея.



В Следственном комитете Новосибирской области рассказали, что в настоящее время проводится уголовно-процессуальная проверка по факту смерти девочки.

— В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, — добавил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.