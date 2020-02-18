Мэрия решила изъять спорный участок рядом с лицеем «Надежды Сибири» — там хотят сделать дорогу

— Плановое положение, в том числе технические (конструктивные) показатели планируемого объекта местного значения — автомобильная дорога общего пользования в Железнодорожном районе — в настоящее время не определены, — сообщили в мэрии в ответ на запрос корреспондента НГС, добавив, что сроки размещения новой дороги тоже неизвестны.

В документе указано, что участок площадью больше 1 тысячи кв. м изымают в связи с размещением автомобильной дороги общего пользования. Между тем в проекте планировки этой части района, на которую ссылается документ, участок включён в территорию лицея, а расширение улицы Советской или строительство какой-то другой дороги не предусмотрено.

Кроме того, в мэрии отметили, что никакие другие участки для планируемой дороги власти изымать в ближайшее время не собираются.



Конфликт вокруг участка возле лицея «Надежда Сибири» разгорелся осенью 2018 года, когда здесь спилили деревья и стало известно, что на их месте появится деловой центр.



24 января УАСИ мэрии Новосибирска прекратило действие выданного разрешения на строительство в связи с принудительным прекращением прав аренды застройщика на землю (копия документа имеется в распоряжении НГС). Основанием выступило решение Арбитражного суда. Тем не менее судебные разбирательства вокруг участка ещё не завершены.



Как сообщили в мэрии, пока запрет на строительство на участке не действует — для этого необходима соответствующая запись в ЕГРН. Сегодня, по данным публичной кадастровой карты, участок всё ещё предназначен для объектов делового управления, банковского или страхового дела или коммунального обслуживания.

