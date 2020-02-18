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Мэрия решила изъять спорный участок рядом с лицеем «Надежды Сибири» — там хотят сделать дорогу

Но где эта дорога должна пройти, власти не объяснили

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Строительство напротив лицея удалось остановить, но суды ещё идут

Строительство напротив лицея удалось остановить, но суды ещё идут

Власти Новосибирска решили изъять спорный участок возле лицея «Надежда Сибири» — соответствующее постановление опубликовано на муниципальном портале.

В документе указано, что участок площадью больше 1 тысячи кв. м изымают в связи с размещением автомобильной дороги общего пользования. Между тем в проекте планировки этой части района, на которую ссылается документ, участок включён в территорию лицея, а расширение улицы Советской или строительство какой-то другой дороги не предусмотрено.

— Плановое положение, в том числе технические (конструктивные) показатели планируемого объекта местного значения — автомобильная дорога общего пользования в Железнодорожном районе — в настоящее время не определены, — сообщили в мэрии в ответ на запрос корреспондента НГС, добавив, что сроки размещения новой дороги тоже неизвестны.

Кроме того, в мэрии отметили, что никакие другие участки для планируемой дороги власти изымать в ближайшее время не собираются.

Конфликт вокруг участка возле лицея «Надежда Сибири» разгорелся осенью 2018 года, когда здесь спилили деревья и стало известно, что на их месте появится деловой центр.

24 января УАСИ мэрии Новосибирска прекратило действие выданного разрешения на строительство в связи с принудительным прекращением прав аренды застройщика на землю (копия документа имеется в распоряжении НГС). Основанием выступило решение Арбитражного суда. Тем не менее судебные разбирательства вокруг участка ещё не завершены.

Как сообщили в мэрии, пока запрет на строительство на участке не действует — для этого необходима соответствующая запись в ЕГРН. Сегодня, по данным публичной кадастровой карты, участок всё ещё предназначен для объектов делового управления, банковского или страхового дела или коммунального обслуживания.

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"Надежда Сибири"дороги в НовосибирскеГенплан Новосибирска
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КОММЕНТАРИИ (30)

кума
18 фев 2020 в 16:02

Не верю что там дорога будет...стопроцентно под себя участок выбивают.

Андрей
18 фев 2020 в 16:02

Дорогу? На квадратном участке между домами сбоку от Советской? Откуда и куда будет эта "дорога"? Кольцевая что ли? Выглядит как какая-то временная техническая отмазка, чтобы спасти участок. Ну похвально конечно, но такое впечатление что ляпнули первое что в голову пришло. Верните скверик, который там был, да и всё. Понятно, что вырубленные деревья не вернуть, и заново засаживать придётся. Но хотя бы потомки будут там гулять.

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18 фев 2020 в 16:01

Блин да какая дорога? Тем более рядом с лицеем. Мэрия могла бы лицею и отдать эту территорию под спортивные сооружения, например. Про логику не слышали?